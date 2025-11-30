『MAMA』ZEROBASEONE、2冠達成「幸せな思い出をたくさん作ると約束します」【コメント全文】
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。2冠を達成した。
【ライブ写真】圧巻のステージを披露したZEROBASEONE
ZEROBASEONEは「WORLDWIDE KCONers' CHOICE」「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」を受賞。SUNG HAN BINは「すてきな賞をいただいたMAMA AWARDS関係者の皆さんに、もう一度、心から感謝します。そしてZEROSEの皆さん、今日、ZEROSEのおかげで僕たちが、ここまで来られました。本当に意味のある大きな賞をもらえて、とても幸せです」と感謝し、「これからもZEROSEのために幸せな思い出をたくさん作ると約束します」と誓った。
28日、29日の2日間にわたって開催された『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれた。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント全文】
■「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」
SUNG HAN BIN：ごあいさつします。こんばんは。ZEROBASEONEです。
PARK GUN WOOK：感想を述べる前に、先日の事故によって被害に遭われた方々に哀悼の意を表したいと思います。昨年もこのFANS’ CHOICEという賞をいただきました。この賞はいただくたびに、意味が格別だと思います。ZEROBASEONEのファンの皆さんが、僕たちがを支持してくださったおかげでいただけたと思います。この賞の意味を忘れずに前進する、またファンの皆さんにすばらしい姿を見せるために頑張るZEROBASEONEになりたいと思います。ありがとうございます。
RICKY：皆さん、こんばんは。今回の2025 MAMAでFANS’ CHOICEという賞をいただけて、とてもうれしく思います。事故に遭われたすべての方々に、心からお悔やみ申し上げます。遺族の皆さんにも力になれればと考えております。温かい応援をよろしくお願いします。
SEOK MATTHEW：ZEROSEの皆さん、皆さんがいたから、僕たちがいると思います。これからも頑張ります。ZEROSEの皆さん、3年目、MAMAに参加しています。このような賞をいただくのは僕たちにとって忘れられない経験になっています。FANS’ CHOICEの賞をいただけて、とてもうれしいです。皆さんに心から感謝しています。
SUNG HAN BIN：僕たちの夢が現実になるように、皆さんは力になってくださいました。ありがとうございます。以上、ZEROBASEONEでした。
■「WORLDWIDE KCONers' CHOICE」
ごあいさつします。ZEROBASEONEです。
SUNG HAN BIN: まず感想を言う前に、今回、火災によって被害に見舞われた皆さまに心から哀悼の意を表します。1日も早く回復できるよう、私たちも力を合わせてお祈りいたします。
昨日、FANS' CHOICE賞を受賞したんですけれど、それに続いて、WORLDWIDE KCONers' CHOICE賞までいただけて、とても光栄です。素敵な賞をいただいたMAMA AWARDS関係者の皆さんに、もう一度、心から感謝します。そしてZEROSEの皆さん、今日、ZEROSEのおかげで僕たちが、ここまで来られました。本当に意味のある大きな賞をもらえて、とても幸せです。これからもZEROSEのために幸せな思い出をたくさん作ると約束します。大好きです。
ZHANG HAO: まず今回、災難により被害に遭われた皆さん、1日も早く健康を取り戻し、そして再建されることを願います。そして犠牲者の皆様に心から哀悼の意を表します。
今回、僕たちZEROBASEONEが世界中の皆さんから、いい影響を与えるということで、こういった賞をいただけました。WORLD WIDE KCONers' CHOICE賞をいただけて感謝しています。これからも応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
KIM GYUVIN: まず、私たちは応援してくださっている皆さんすべてに感謝したいと思います。この賞も、とってもうれしいです。 私たちのステージを皆さんに、より気に入ってもらえるように一緒に皆さんと進んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。皆さんの応援を僕たちは忘れません。
ここまでZEROBASEONEでした。ありがとうございました。
【ライブ写真】圧巻のステージを披露したZEROBASEONE
ZEROBASEONEは「WORLDWIDE KCONers' CHOICE」「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」を受賞。SUNG HAN BINは「すてきな賞をいただいたMAMA AWARDS関係者の皆さんに、もう一度、心から感謝します。そしてZEROSEの皆さん、今日、ZEROSEのおかげで僕たちが、ここまで来られました。本当に意味のある大きな賞をもらえて、とても幸せです」と感謝し、「これからもZEROSEのために幸せな思い出をたくさん作ると約束します」と誓った。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント全文】
■「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」
SUNG HAN BIN：ごあいさつします。こんばんは。ZEROBASEONEです。
PARK GUN WOOK：感想を述べる前に、先日の事故によって被害に遭われた方々に哀悼の意を表したいと思います。昨年もこのFANS’ CHOICEという賞をいただきました。この賞はいただくたびに、意味が格別だと思います。ZEROBASEONEのファンの皆さんが、僕たちがを支持してくださったおかげでいただけたと思います。この賞の意味を忘れずに前進する、またファンの皆さんにすばらしい姿を見せるために頑張るZEROBASEONEになりたいと思います。ありがとうございます。
RICKY：皆さん、こんばんは。今回の2025 MAMAでFANS’ CHOICEという賞をいただけて、とてもうれしく思います。事故に遭われたすべての方々に、心からお悔やみ申し上げます。遺族の皆さんにも力になれればと考えております。温かい応援をよろしくお願いします。
SEOK MATTHEW：ZEROSEの皆さん、皆さんがいたから、僕たちがいると思います。これからも頑張ります。ZEROSEの皆さん、3年目、MAMAに参加しています。このような賞をいただくのは僕たちにとって忘れられない経験になっています。FANS’ CHOICEの賞をいただけて、とてもうれしいです。皆さんに心から感謝しています。
SUNG HAN BIN：僕たちの夢が現実になるように、皆さんは力になってくださいました。ありがとうございます。以上、ZEROBASEONEでした。
■「WORLDWIDE KCONers' CHOICE」
ごあいさつします。ZEROBASEONEです。
SUNG HAN BIN: まず感想を言う前に、今回、火災によって被害に見舞われた皆さまに心から哀悼の意を表します。1日も早く回復できるよう、私たちも力を合わせてお祈りいたします。
昨日、FANS' CHOICE賞を受賞したんですけれど、それに続いて、WORLDWIDE KCONers' CHOICE賞までいただけて、とても光栄です。素敵な賞をいただいたMAMA AWARDS関係者の皆さんに、もう一度、心から感謝します。そしてZEROSEの皆さん、今日、ZEROSEのおかげで僕たちが、ここまで来られました。本当に意味のある大きな賞をもらえて、とても幸せです。これからもZEROSEのために幸せな思い出をたくさん作ると約束します。大好きです。
ZHANG HAO: まず今回、災難により被害に遭われた皆さん、1日も早く健康を取り戻し、そして再建されることを願います。そして犠牲者の皆様に心から哀悼の意を表します。
今回、僕たちZEROBASEONEが世界中の皆さんから、いい影響を与えるということで、こういった賞をいただけました。WORLD WIDE KCONers' CHOICE賞をいただけて感謝しています。これからも応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
KIM GYUVIN: まず、私たちは応援してくださっている皆さんすべてに感謝したいと思います。この賞も、とってもうれしいです。 私たちのステージを皆さんに、より気に入ってもらえるように一緒に皆さんと進んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。皆さんの応援を僕たちは忘れません。
ここまでZEROBASEONEでした。ありがとうございました。