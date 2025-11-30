Perfumeあ〜ちゃん、生放送で大粒の涙 サプライズ受けて決意「一生Perfumeをやっていく」
テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）が、29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。あ〜ちゃんが涙を流す場面があった。
【写真】個性的な衣装も可愛い！Perfumeの撮りおろしショット！
番組では、同番組初出演時に歌唱した「Dream Fighter」を披露。メンバーへのサプライズとして、デビュー当時のファンが集結した。歌唱後には、ファンが「ありがとう」と感謝の言葉を送った。
これを受けて、あ〜ちゃんは涙ながらに「何にも言葉にならないですけど、私たちは一生Perfumeをやっていくので、そのためのコールドスリープなので。安心してコールドスリープできます。みんなありがとう」とあふれる思いを伝えた。
Perfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。一方で、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表。“コールドスリープ”前最後のステージとして『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）に出演する。
【写真】個性的な衣装も可愛い！Perfumeの撮りおろしショット！
番組では、同番組初出演時に歌唱した「Dream Fighter」を披露。メンバーへのサプライズとして、デビュー当時のファンが集結した。歌唱後には、ファンが「ありがとう」と感謝の言葉を送った。
Perfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。一方で、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表。“コールドスリープ”前最後のステージとして『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）に出演する。