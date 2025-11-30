人を動かすリーダーは「壮大なビジョン」より「身近な不当」に焦点を当てる

多くの人の共感を生んだ

「身近な目標設定」の力

マハトマ・ガンディー（1869〜1948年）は、インドの宗教家であり政治指導者。イギリスの支配下にあったインドで地方有力者の家に生まれ、イギリスへの留学を経て弁護士資格を取得する。南アフリカで弁護士として活動した後、インドに帰国し、独立運動を指導することとなる。ガンディーは、イギリスの塩の専売制度に抗議する「塩の行進」やイギリス製品の不買運動などを展開し、「非暴力・不服従」の理念を掲げてインドの独立を目指す。第二次世界大戦後、国力が衰えたイギリスはインドの独立を承認するが、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立により、1947年にインドとパキスタンが分離・独立。この分裂時に紛争が発生したが、ガンディーは断食を通じて平和を訴える。しかし、イスラム教徒との融和に反発した過激なヒンドゥー教徒の若者に暗殺される。ガンディーの「非暴力・不服従」の理念は、黒人解放運動の指導者マーティン・ルーサー・キング牧師をはじめ、その後の多くの指導者に大きな影響を与えている。

ひと握りの塩が起こした連鎖

1930年、ガンディーが主導した「塩の行進」は、当初はごく限られた小規模な抗議運動にすぎないと思われていました。

しかし、最終的には1万2000人以上の人々が自発的に参加する、インド独立運動の象徴的出来事へと発展します。なぜ、これほど多くの人が行進に加わったのでしょうか？

なぜ人々は歩き出したのか

その背景には、ガンディーのリーダーとしての重要な資質がありました。それは、「身近に感じられる目標を設定する力」と、「あらゆる人を包み込む包摂性（インクルージョン）」です。

目の前の「不当」を具体的な行動に変える力

ガンディーが設定した目標は、「塩」という極めて身近で切実なテーマでした。当時、イギリス植民地政府による塩の専売制は、貧しい人々にまで重税を課し、生命維持に必要な食料の確保を困難にしていました。

「塩をめぐる不当」は、エリート層の政治的な理念とは異なり、インドのすべての人々の日常に直接響く痛みでした。

この「身近な不当」をターゲットにしたことで、「独立」という遠大で抽象的な目標が、「自分の手で塩を作る」という、誰にでもできる具体的な行動へと翻訳されました。これが、参加への心理的なハードルを劇的に下げたのです。

