◆プレミアリーグ第１３節 マンチェスターＣ３−２リーズ（１１月２９日、英国・マンチェスター・エティハド・スタジアム）

英国では２９日、プレミアリーグ第１３節が５試合行われ、日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズはアウェーで強豪マンチェスターＣと対戦。田中はこの試合４−３−３インサイドハーフの右サイドで先発。今月８日に行われたリバプールとのリーグ戦で監督１０００試合を達成した名将ペップ・グアルディオラ率いる強敵を相手に後半アディショナルタイム２分まで躍動した。

前半はなすすべもなく２点をリードされた。マンチェスターＣの先制点は試合開始直後の前半１分。縦パスに鋭く反応して右サイドを破ったヌネスが放ったクロスボールにゴール前に飛び込んだフォーデンが左足をダイレクトで合わせて、あっさりと１点をリードした。

２点目はコーナーキックからのスクランブル。前半２５分、ＧＫが弾いたボールがゴール前に押し上げていたマンチェスターＣＤＦバルディオルの足元にぽろりと落ち、右足を合わせられてリーズはあっという間に２点をリードされた。

前半その後もマンチェスターＣが完全に試合を支配。ところが後半、５バックにシステム変更して守りを固めたリーズが試合の流れを変えた。

その流れを作ったのが田中だった。後半４分、田中が前方を走ったカルバート・ルーウィンに鋭い縦パスを放つ。しかしリーズＦＷのファーストタッチが若干強くボールを失ったかに見えたが、並走してきたヌネスが弾いて幸運にも再びカルバート・ルーウィンの足元へ。これを２８歳イングランド代表ＦＷがしっかりと決めてリーズが１点差に追いすがった。

さらに後半２１分、ロングボールを追ってマンチェスターＣＰＡ内に飛び込んだカルバート・ルーウィンをバルディオルが倒してＰＫ。スポットキックを蹴ったのはＦＷヌメチャ。マンチェスターＣＧＫドンナルンマがこのＰＫを一旦はセーブしたが、こぼれ球がヌメチャの足元へ戻り、ゴール。リーズが２−２に追いついた。

田中は終始足を止めず、攻守に体を張ったプレーでチームに貢献。後半３８分には相手ＤＦ２人に囲まれながらも右サイドを突破し、クロスを放つと、アウェイ席から『アオ〜！』と田中コールが起きた。

しかし結局決勝弾となる３点目を奪ったのはマンチェスターＣ。後半アディショナルタイム１分、前半１分に先制点を決めたフォーデンが左サイドから中央に切り込み、左足を一閃。強烈なシュートをゴール左隅に突き刺し、貴重な勝ち点『３』をもたらした。

田中はこのマンチェスターＣの３点目が入ると、ラッセルと交代してベンチに下がった。

後半に見違えるプレーを展開したリーズだったが、これでチームはリーグ戦４連敗。引き分けならば１７位に浮上して降格圏を抜け出していたが、試合終了間際の決勝弾で順位は１８位のまま第１３節を終えた。

田中は試合後、取材エリアを通ったが、悔しい敗戦後で取材に応じず、そのままチームバスに乗り込んだ。