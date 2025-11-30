「紀ノ国屋」お年玉袋が登場へ！ 保冷バッグなど選りすぐりアイテムを詰め込んだ3種展開
「紀ノ国屋」は、12月9日（火）20時00分から、選りすぐりアイテムを詰め込んだ「お年玉袋」を、公式オンラインストアで先行販売。一部店舗では、12月29日（月）〜12月31日（水）の期間に展開される。
【写真】高価なウイスキーもイン！ 各「お年玉袋」の詳細
■豪華なセットを用意
今回発売される「お年玉袋」は、毎日の買い物や食卓、おやつの時間を、ちょっぴり豊かに彩る数量限定のスペシャルセット全3種類。
ラインナップには、お年玉バッグと保冷バッグに、EXVオリーブオイルや牛すじスープ、ワッフルやナッツ、せんべいなどをバランスよく詰め合わせた「お年玉袋（1）」と「お年玉袋（2）」が用意される。
また、豪華なドン・ペリニョンやシングルモルトウイスキー白州が入った「お年玉袋（3）」が登場。すべてのセットに付属されるお年玉バッグは、便利な内ポケットが付いたポリエチレン素材となっている。
さらに、さまざまなエコバッグを詰め合わせたオンラインストア限定のお得なスペシャルセットが展開されるほか、一部店舗では限定コーデュロイバッグがかわいい「ニューイヤーハッピーバッグ」も販売予定だ。
