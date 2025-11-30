女優の浅野ゆう子（65）が29日、自身のインスタグラムを更新。2017年に結婚した夫との日光でのデートショットを披露した。

「今年も1年間 ほぼほぼ毎週のように 還暦野球を楽しく勤しんでいた夫がようやくオフになり 久々に二人でお出かけ」とつづり、夫婦ショットをアップした。

「紅葉を愛でにプチ旅行 日光東照宮に行って来ました」とデート先は栃木県・日光であることを明かし、「207段の階段を登りきり 息があがりました」と記した。

「最後の写真は深呼吸の顔 笑 良い休日でした」とつづった。

ハッシュタグでも「#紅葉」「#日光東照宮」「#久々の」「#夫とのデート」「#連れてってくれて」「#ありがとう」「#浅野ゆう子」と添えた。

この投稿に、ファンからは「お二人で幸せそうですね」「ご夫婦で素敵です！！」「素敵なツーショット…幸せが溢れていますね」「素敵なご主人で嬉しいです」「ステキなお写真ですね」「旦那さんが羨ましい」などのコメントが寄せられている。

浅野は2017年、年末に一般男性と結婚したことを公式サイトを通じて発表した。