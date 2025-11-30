『MAMA』新人賞を受賞したCORTIS、新人とは思えぬパフォーマンス 会場大歓声【コメント全文】
5人組グループ・CORTISが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演した。
【ライブ写真】ステージでサウンドメイキング？大歓声を浴びたCORTIS
ステージは、MARTINのトラックメイキングからスタート。「GO!」「FaSHioN」を会場全体を巻き込んで披露し、新人とは思えないステージ掌握力を見せた。
なお、CORTISは28日に「BEAT NEW ARTIST」を受賞し、トロフィーを受け取っていた。
28日、29日の2日間にわたって開催された『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれた。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント全文】
■「BEAT NEW ARTIST」
MARTIN：こんばんは。CORITSです。この度の香港の火災によって被害に逢われた、また、犠牲になられた多くの方々に哀悼の意を表します。
JAMES：今回の火災によって犠牲に遭われた方々に深い哀悼の意を表したいと思います。僕たちはデビューしてまだ100日しかたっていません。このような素晴らしい賞をいただくことができて光栄に思います。ファンの皆さんは、僕たちに大きな力を与えてくださる方々です。
KEONHO：愛しています。また、新人賞というのは、人生において一度しかいただけない賞ですので、意義深いものだと思います。常に応援してくださる皆様に心から感謝しています。
JUHOON：今まで僕たちを応援してくださって家族の皆さんにも、感謝の言葉を伝えたいと思います。
SEONGHYEON：また、僕たちが思い切り音楽ができるようにサポートしてくださっているパン・シヒョクプロデューサー、
KEONHO：また、BIGHIT MUSICの新代表にも感謝いたします。また、キム副代表、BIGHITグループの皆さん、プロデューサーの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいです。また、HYBEの皆さんにも感謝いたします。
MARTIN：きょう披露されるすべてのステージが、皆さんにとって癒しになればと思います。僕たちもこれからすてきなパフォーマンス、ステージで皆さんの愛にお応えしたいと思います。愛してます、ありがとうございました。
