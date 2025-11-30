札幌第一から東京六大学野球リーグ・法大に進学した最速１４９キロ右腕・帯川翔宇（しょう）投手（２２）が、ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスに入団した。ＮＰＢ入りを目標に掲げ、独立リーグでの進化を誓う。新天地に懸ける思いを聞いた。

表情を引き締め、ＮＰＢ入りへの決意を語った。２８日に神奈川・藤沢市内で行われたＢＣ神奈川の新入団選手発表会見。帯川はマイクを握ると、新天地に懸ける熱き思いを言葉にした。

「チームの勝利に貢献できるように、力いっぱい腕を振ります。コントロールと真っすぐの強さが武器です」。野球継続の舞台として選んだのは独立リーグ。その理由をこう明かした。

「ＮＰＢへの思いが人よりも強かったので、ＮＰＢに一番近いところで挑戦したい気持ちがありました」。社会人野球ならドラフト解禁まで２年だが、独立リーグなら来秋ドラフトの対象選手になる。ＢＣ神奈川からは今秋ドラフトで、エース左腕の冨重英二郎（２４）が球団初のＮＰＢ指名選手として、巨人の育成１位で名を呼ばれたばかり。そこに続きたい思いがある。

法大進学後はトレーニングやフォーム改良の成果もあり、球速は９キロ増の１４９キロまで上昇。大学では大きな結果は残せなかったが、野球への情熱は燃え尽きず、ＢＣ神奈川での挑戦を決めた。法大の同期で主将だった松下歩叶内野手（２２）は、ドラフト１位でヤクルト入団。「松下のいるＮＰＢに行けるように頑張りたい」と力を込めた。「ＮＰＢ入りへ、一日も無駄にできない。練習をとにかくやるだけ」と帯川。道産子の誇りを胸に、暴れまくる。（加藤 弘士）

◆帯川 翔宇（おびかわ・しょう）２００３年１０月２８日、札幌市生まれ。２２歳。福住小時代に野球を始め、羊丘中では新琴似シニアでプレー。札幌第一を経て法大に入学。４年の春にリーグ戦初登板。緩いカーブも武器。１７６センチ、８０キロ。右投左打。憧れの選手はダルビッシュ有（パドレス）、大谷翔平（ドジャース）。