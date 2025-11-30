¾å¸ÍºÌ¤¬SixTONES¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é¶¦±é¡ª¸Â³¦¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥®¥ê¥®¥ê¥²¡¼¥à¤Ë¾å¸Í¤â¥Î¥ê¥Î¥ê Âç¹¥Êª¤ò¤«¤±¤¿Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ÏÂçÇÈÍð
ËÜÆü11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖGolden SixTONES¡×¤Ï¡¢¾å¸ÍºÌ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
SixTONES¤È½é¶¦±é¤Î¾å¸Í¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¡£20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ä¡×¡£Åö»þ¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿¹ËÜ¤Î¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾å¸Í¡£¡Ö¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¡ÈÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤ò¸«¤ÆÌ¾Á°¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö¤Î¿¹ËÜ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢²áµî¤Ë·à¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµþËÜÂç²æ¤Ï¡¢¾å¸Í¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¹ÔÆ°¤òÂçË½Ïª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¾å¸Í¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¾å¸Í¤ÈSixTONES¤¬½é¶¦±é¤ÇÂçÁû¤®¡ª2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥²¡¼¥à¤Ï°ø±ï¤ÎÆñÅ¨ºÆÅÐ¾ì¤ÇSixTONES¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄ©¤àÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ªº£Ìë¤âÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë1»þ´Ö¡ª
¢¡¡Ö²¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤À¤è¡ª¡×¥®¥ê¥®¥ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Ë°ìÆ±ÂçÇ®¶¸
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¸«¶Ë¤á·Ï¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥®¥ê¥®¥ê·º»ö¡×¡£2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢VTR¤ò¸«¤ÆÁê¼ê¤è¤ê¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Íø¡£
º£²ó¤Ï¾å¸Í¥Á¡¼¥à¡Ê¾å¸Í¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë¤È¿¹ËÜ¥Á¡¼¥à¡Ê¿¹ËÜ¡¢µþËÜ¡¢郄ÃÏÍ¥¸ã¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ìä¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀäÉÊÇþ¤È¤íÐ§¥»¥Ã¥È¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¡£Êª»ö¤ÎÍ½Ãû¤ò¸«È´¤¯±Ô¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡©¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Âè1Ìä¤Ï¡¢ºÇ¹â»þÂ®260¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂç¼Â¸³¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¡×¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤«¤é¥¯¥í¥¹¤¬È´¤±¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©
Ê¬ÀÏ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÊý¤Ç¡Ä¡£¾å¸Í¤â¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¡£¤¹¤ë¤È郄ÃÏ¤¬¡Ö²¶¡¢²£ÉÍ¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¼«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥êÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤òÁ´Â®ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë!?
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥·¥å¥ï¥·¥å¥ïÉ÷Á¥ÇúÃÆ¤¬³ä¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¡×¡Ö¾ÃËÉÍÑ¥Û¡¼¥¹¤«¤é¿å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥®¥ê¥®¥ê¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥Ó¤ì¤ëÆñÌä¤¬Â³¡¹¡£ÅÄÃæ¤¬É÷Á¥ÇúÃÆ¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÇú¾Ð¥â¥Î¥Ü¥±¤Ë¿¹ËÜ¤¬¼»ÅÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥²¡¼¥à¤ÇSixTONES¤òµ½¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÆñÅ¨¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¸¡¾Ú¤ËÄ©¤à¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¡¢¡ÖºÇ°¤À¤è¡ª¡×¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ëSixTONES¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©Àµ²òVTR¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¶²¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤êÉÕ¤±¹ç¤¤¤¬ËÖÈ¯¡ª¾å¸Í¤â¡Ö¤â¤¦1²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥²¡¼¥à¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥Á¡¼¥à!?
¢¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡ª¡×¾å¸ÍºÌ¤ÎÂç¹¥Êª¤ò·ü¤±¤ÆÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï
±ß¿Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡ÖÆ°ÂÎµå»ù¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ªÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç2Ìä¡£²¿¤¬Íî¤Á¤¿¤«Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤é¡¢Å·Á³ËÜ¥Þ¥°¥í¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ë²Ú¥Þ¥°¥íÐ§¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¥Þ¥°¥í¤¬Âç¹¥Êª¤Î¾å¸Í¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÄ©¤à¤¬¡Ä¡£¥²¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡©¿§¤â·Á¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Åú¤¨¤¬Á´¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ª¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¾å¸Í¤¬ºî¤ê¤½¤¦¤ÊÊª!? ¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë»È¤¦Êª!? Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
¢¡ÈÖÁÈHP¡§https://www.ntv.co.jp/sixtones/
¢¡¸ø¼°X¡§@GoldenSixTONES
¢¡¸ø¼°Instagram¡§@goldensixtones
¢¡¸ø¼°TikTok¡§@goldensixtones
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#GO¥¹¥È