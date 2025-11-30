岡田紗佳、ゲーム内でも“役満ボディ” 「おねがい社長！」×「プロ雀士」コラボで“秘書”キャラ登場
スマートフォン向けゲーム「おねがい社長！」では、プロ雀士の「岡田紗佳」、「伊達朱里紗」、「瀬戸麻衣」の3人とのコラボレーションを、29日から12月25日までの期間限定で開催する。
【画像】ゲーム内でも役満ボディ！岡田紗佳演じる新秘書キャラクター
コラボを記念して、期間限定ピックアップガチャイベント「麻雀女子」を開催。岡田、伊達、瀬戸がURスターとして登場。「龍の瞳の雀姫」として知られる岡田をはじめ、「大三元・墨姫」の伊達、「福を招く狐姫」の瀬戸といった、個性豊かな雀士たちがゲーム内に登場する（イベント期間：2025年11月30日〜2025年12月25日）。
コラボでは、岡田が演じる新秘書キャラクターが登場。この秘書キャラクターは、イベント「海島宝探し」にて入手可能となっている（新秘書獲得イベント期間：2025年11月29日〜12月5日）。
また、期間中は人材募集イベント「ジーニアス」を開放。優雅なドレス姿が印象的な復刻コラボ限定UR人材「岡田紗佳 -『注目の星』」がピックアップさる。イベント「大商業パス」で獲得できる（復刻UR人材ピックアップ期間：2025年11月30日〜12月6日）。
