今回は、不倫を経て略奪婚した女性が絶望したエピソードを紹介します。

SNSで子供をアピールするつもりだったのに…

「私はインフルエンサーとしてSNSで〇万人フォロワーがいますが、最近インフルエンサーの仕事が減ってきました。というのも私と同年代の女性は、ママになって仕事の場を広げているからです。

そんなあるとき、超のつくイケメン社長と知り合い、付き合うことになりました。社長には奥さんがいましたが、私は子供を妊娠することに成功し、社長は離婚し私と再婚。『これで私もママインフルエンサーの仲間入りだわ』と思ってうれしかったです。夫の遺伝子を引き継いだ超可愛い子が生まれたら、SNSでアピールできて仕事も爆増しますから。

しかし生まれてきた子供は、私にも夫にもまったく似ておらず……。だって私も夫もぱっちり二重で鼻筋も通っているんですよ。『なんで全然似てないの……』と絶望しました。今子供は生後6か月ですが、これから可愛くなるのかどうか不安です」（体験者：30代女性・インフルエンサー／回答時期：2024年12月）

▽ この女性は、可愛い子供を生んでSNSでアピールするためだけに不倫し、略奪婚したのでしょうか。にしても子供が可哀想です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。