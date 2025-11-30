「じんぶん大賞２０２５」１位の気鋭の批評家が４年間も日記を書き続けた理由

「紀伊國屋じんぶん大賞2025 読者と選ぶ人文書ベスト30」の1位に輝いた気鋭の批評家・福尾匠さんの新著『置き配的』が発売即重版となり話題となっております。

問題の本質はハッシュタグではない

置き配的なコミュニケーションの息苦しさは、すべての発言がポジションというメタデータに回収されることにある。そうした状況のなかで、われわれは批判というものを、他者を権威的でパラノイアックな「教祖様」（とその周りの無知な「信者」たち）というポジションに押し込めることだと思い込んでしまっているのではないだろうか。この傾向は一国の長から学者や評論家、そして一般のＳＮＳユーザーまでを貫き、保守とリベラル、男性と女性、老人と若者といった対立・分断をひとしく統べ、さらにその対立を再生産する共通の公理となっている。

いったいこのような状況のなかで、〈書くこと〉の意味を回復することはできるだろうか。

そのとっかかりとして考えたいのは、上述の状況を形作る下部構造としての、文字数の問題である。というのも、いまやわれわれの〈書くこと〉はチャット、ツイート、コメントという、数十字単位のスケールを基調としており、このスケールと置き配的なポジションのなすりつけ合いは骨絡みになっているだろうからだ。僕自身、ときに一四〇字をフルに使ったつぶやきすら長ったらしく感じてしまうくらい認知のスケールを削られている。長文とはもはや、スクリーンショットとして貼り付けられるものであり、その上に書かれる「写真で一言」的な数十字のほうがメッセージとして優位になる。いまや長文は画像で、短文がその意味を確定するキャプションなのだ。「ハッシュタグ政治」という言葉もあるが、問題の本質はハッシュタグではなくテキストボックスのサイズにあり、それに最適化されたコミュニケーションの様式にある。僕はここでこうして毎回一万字を目指して書いているわけだが、スクショするにもとうてい四枚の画像には収まりそうもないこの文字の塊に、この社会のなかでいったいどんな意味があるのか。

想像してみてほしい。ＳＮＳでのポストやユーチューブのコメントといった数十字スケールの短文圏が、たとえば四〇〇字以上でないと投稿できない場所になった世界を。その世界にも経済格差、国家間の紛争やマイノリティの弾圧、ハラスメントや詐欺は依然として存在するだろう。しかし少なくともわれわれはその世界で、文章を読み、書くことと出会いなおすだろう。そして他者がいかに悪質な陰謀論者でありカルトであるかを自陣に向けて引用リツイートで報せることを社会的言論だと思い込むことをやめるだろう。第３回でコメント等の文末に「（語彙力）」や「（伝われ）」と書きつける心性を分析したが、これもまたたんなる文字数の問題である。数千字の考察の最後に「語彙力がなくてすみません」と書くひとはいないはずだから。

数十字というスケールへの〈書くこと〉の閉じ込めは、散文の破壊である。しかし、チャット、ツイート、コメントという様式の全面化はプラットフォーム資本主義の構造と分かちがたく結びついており、それ自体は押しとどめようのない流れであることもまた事実だ。このふたつのことのあいだに開かれたスペースを見出し、そこに吹き抜ける風を摑まえること、これが今回の目的だ。

すべての言葉がパフォーマンスになってしまう時代

僕は二〇二一年の一月から、自分のウェブサイトを作ってそこで毎日日記を書き始めた。順番としてはＳＮＳからひとつ隔たった場所に自分の場所をもっておきたくてサイトを作ろうと思ったのが先で、なにか継続的なコンテンツがあったほうがいいので日記を始めた。日記自体に思い入れがあったわけでもなく、最初はそこまで続けるつもりはなかったが、休みを挟みながらももう四年も書いていて、いまでは日記を書き、日記について考えることは僕にとって仕事の面でも生活の面でも大事なことになっている。

日記を始めたとき、一方で僕は博士論文（のちに改稿を経て『非美学』として刊行される）を書き終えたばかりだった。それはとても大変な作業で、疲れてしまっていた。初めのうちは自分がこれから書かねばならないものの遠さが不安を呼び起こすし、最後のほうはひとつセンテンスを加えるごとに、それまで書いてきた二〇万字ほどの文章がまとわりついてくるようで苦しい。千葉雅也はツイッターの異様な書きやすさについて、それは「書き始めた途端にもう締め切りだから」だと述べたが、僕も文の背後にいちいち大きい構造を前提とせず、書いた端から終わっていくようなものを書く場が必要だと思っていた。

しかし他方で、ツイッターはツイッターで、日々更新される「声を上げる」べきことに溢れ、なにかそういうトピックに口を出すたびに自分が特定のポジションのもとに押し込められるようで、言葉がどんどん縮こまっていく。いや、この言い方はあまりに良い子ぶっている。僕自身どこかで、いいねやリツイートの数に一喜一憂しながら押しつけがましい義憤や虚栄心に巻き込まれていくことそれ自体に痛痒い快感を感じていたところもある。でもそれに疲労と戸惑いを感じていたことも確かだ。ネット上の自発的な発言の場がツイッターしかないと、僕自身にとっても受け手にとっても、すべての言葉がたんなるパフォーマンスとして骨抜きにされてしまうという危機感があった。

博士論文とツイッター、極大／極小の「言うべきこと」の形式に引き裂かれていくような怖さがあり、自分のサイトを作ることにした。怒っているときには本当にこのひとは怒っているのだと受け取ってほしいし、このひとはものを考えるのにこれだけ時間をかけるのだという信頼のかたち─それがあくまで外面的なものであっても─がなければ、ひとはその文に「ポジション」以上のものを見ようとしないだろう。

二〇二一年一月二〇日に書いた最初の日記は「この日記は言うべきことの少なさのために書かれる」という文で終わっている。このとき僕は、ドゥルーズが一九八五年に答えたインタビューにある次の一節を念頭に置いていた。

私たちは無用の言葉によって、さらには途轍もない量の言葉と映像によって責めさいなまれている。愚劣さはけっして口をつぐもうとしなかったし、目を閉じようともしなかったのです。そこで問題になってくるのは、もはや人びとに考えを述べてもらうことではなく、孤独と沈黙の気泡をととのえてやり、そこで初めて言うべきことが見つかるように手助けしてやることなのです。抑圧的な力は、人びとが考えを述べることを妨げるのではなく、逆に考えを述べることを強要する。いま求められているのは、言うべきことが何もないという喜び、何も言わずにすませる権利です。これこそ、少しは言うに値する稀なもの、あるいは疎らなものが形成されるための条件なのですから。私たちを疲弊させているのは伝達の妨害ではなく、なんの面白みもない文なのです。（『記号と事件』）

権力は言論の封殺ではなくむしろ、膨大な言うべきことによる圧殺として機能する。これはＳＮＳ以降の世界を経験したわれわれの身に染みる指摘だろう。

さらに、ここで着目したいのは、ドゥルーズが一方で「言うべきことが何もないという喜び、何も言わずにすませる権利」という、完全な沈黙を擁護しつつ、他方で「少しは言うに値する稀な（rare）もの、あるいは疎らな（raréfié）もの」という、言うべきことの〈少なさ〉や〈疎らさ〉を重視していることだ。

問題は言うべきことの過密状態であり、そこでは沈黙ですら批判すべきものへの間接的加担として糾弾される。したがってアーレント的な意味での市民的な言論空間への「現れ」と厭世的な隠遁の二分法、あるいは実質的な発言と沈黙の二分法は、現実的な解決を導かない。なぜならそうした分割自体、沈黙は悪への間接的加担であるという、言うべきことの過剰が利用するロジックだからだ。だとすれば「言うべきことが何もない」といった全か無かの対立を想起させるアングルではなく、言うべきことの〈疎密〉というカテゴリーを軸として採用するべきだろう。

つまり、実際にものを言うか言わないかの二者択一ではなく、言うべきことが〈密〉である空間と〈疎〉である空間のあいだにたんなる程度の差異におさまらない本性の差異を見出すことこそが、沈黙ですらひとつの「ポジション」に回収するロジックであると同時に、言葉を密に配備する置き配的ロジスティクスに抗する起点となるだろう。言うべきことの疎隔とはカウンター・ロジスティクスであり、僕にとって日記はそうした〈疎〉の空間であった。

