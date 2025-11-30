小早川秀秋の「裏切り」はいつ判明した？石田三成に情報が届いた関ヶ原前夜の「驚きの真相」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

小早川秀秋が西軍を裏切るまで

少し時間をさかのぼる。8月23日以前、小早川秀秋と京極高次は、近江高宮においてすでに、家康がつかわした山岡道阿弥と連絡を取り合っていた。そして8月26日、道阿弥の指示により、徳川家家臣の西尾正義と小西正重が使者となって伊勢長島を出発し、間道を通って高宮に到着し、さらに小早川勢のあとを追い、柏原で小早川秀秋と対面した。

使者のひとり、西尾正義の事績について記録した西尾家の家譜（『寛政重修諸家譜』所収）によれば、その後の経緯は以下のようなものであった。

家康の2人の使者と対面した秀秋は、その場で、東軍・徳川方に味方する旨を確約した（筆者注：これは9月3日よりあとのことであると考えられる）。使者のうち小西正重は、西軍に「手切れの手立て」をした京極高次への伝言を伝えるため、この日のうちにさらに大津へ向かった。一方の西尾正義は、秀秋の使者をともなって、赤坂の東軍陣営に到着し、井伊直政・黒田長政らへ、小早川秀秋が東軍へ味方することを決めた旨を報告した。

秀秋が東軍についたとの情報は、9月9日ごろから東西両陣営のあいだに噂として広まり、12日までには、大柿の石田三成の耳に入った。南宮山の吉川広家も、秀秋が家康へ使者を送ったことを知った。そして9月14日、小早川勢は家康の指示にしたがって、美濃方面へ進出し、西軍・伊藤盛正の守る松尾山を占拠した。

以上が西尾家の家譜に記された、小早川秀秋の裏切りまでの経緯である。秀秋は山岡道阿弥の調略により、事前に東軍に味方することを決め、家康の指示によって美濃へ向かい松尾山を占拠したのである。

これらの経緯は、『黒田家譜』（福岡藩が編纂、1688年ごろ成立）の「秀秋は黒田長政から誘いを受けていたが、東軍・西軍のどちらに味方するかを決めかねたまま松尾山に布陣し、合戦の途中で裏切った」とする説明と相反するが、実際に秀秋と対面した西尾正義の証言により説得力があることは明らかであろう。

ノート 小早川秀秋はいつ裏切ったのか

関ヶ原合戦における小早川秀秋の動向に関する新説は、大きく2つに分けられる（呉座2023）。一つは「小早川秀秋は開戦と同時に裏切って大谷勢を背後から攻撃した」とする白峰旬氏の説であり、もう一つは「小早川秀秋は開戦前から東軍であり、西軍は松尾山の小早川勢を攻撃するために山中へ向かった」とする筆者の説である。

白峰氏の最新の見解（2019）は、9月14日の時点で小早川秀秋は大柿にいて（根拠史料は第四章に掲げた8月29日付保科正光書状）、その夜、石田三成ら西軍（小早川勢を含む）が山中に布陣する大谷吉継勢の救援に向かったとき、小早川勢はいちばん最後に大柿を出発したが、東軍との開戦と同時に裏切って大谷勢を背後から攻撃したため、大谷勢は壊滅した、とするものである。

一方、筆者の見解（高橋2017）は、9月14日、小早川秀秋は柏原から山中へ移動していて（根拠史料は前掲の9月12日付石田三成書状）、大谷吉継はこのとき大柿にいたとする。石田三成ら西軍はすでに秀秋が東軍に通じていることを知っており、14日の夜、小早川勢を攻撃するために山中へ向かった。いちばん最後に大柿を出発したのは大谷勢で、秀秋の裏切りと大谷勢の壊滅は無関係、とするものである。

白峰氏は9月12日付石田三成書状を、原本が伝存していないこと、文言に不自然な点があることなどから「偽文書である」とし、根拠史料として使用されていない。筆者は8月29日付保科正光書状を、このとき正光が浜松にいたことなどから「まちがった情報」と考え、（秀秋の動向についての）根拠史料としては使用していない。

なお、通説（陸軍参謀本部編『日本戦史 関原役』）によれば、9月14日の時点では秀秋と吉継はともに、山中エリアにいたことになる。この場合（呉座勇一氏がすでに指摘されているとおり）、小早川勢が開戦と同時に大谷勢を背後から攻撃することは不可能である。また、秀秋が最初から東軍であるとする筆者の説も成り立たなくなるだろう。

14日夜に伝わった「裏切り」の情報

9月14日、家康は美濃赤坂に到着した。家康の馬標（うまじるし）「金扇」は、赤坂から約4キロメートル南東に位置する大柿からも見え、西軍は家康が着陣したことを知った。家康が赤坂の本陣に入ると、それまで赤坂にいた福島正則・黒田長政・長岡忠興・藤堂高虎・加藤茂勝らの人数は、そこから約4キロメートル西の垂井周辺へ移動した（『吉川家文書之二』913号）。

家康の家臣で、島津家との取次役をしていた伊那令成は、島津維新が西軍の陣営にいることを知り、島津の布陣地である楽田（大柿から約2キロメートル北）へ説得におもむいた。だが西軍の守りは固く、令成は島津の陣営にたどり着くことができなかった。このとき曽祢（大柿から約4キロメートル北）に陣をしいていた水野勝成は後年、以下のように記述している。

水野勝成の後年の記述

伊那令成は島津の取次でしたので、「維新が家康様を裏切るはずはない」と、島津の陣地である楽田へ説得に向かいました。令成はいろいろと才覚をして島津と連絡をとろうとしたのですが、楽田の陣地は地元の者たちも出入りができないほど警戒されていたため、楽田に入ることができず、赤坂へ戻ってきました。

島津忠豊の家臣・宮之原才兵衛の後年の記述によると、このとき大谷吉継は島津勢と同じ場所に布陣していたとある。したがって楽田には、島津維新・島津忠豊・大谷吉継らが布陣していたと考えられる。

宮之原才兵衛の後年の記述

忠豊様は大谷吉継と同じ場所に布陣していました。9月14日の夜、「小早川秀秋が家康様に味方した」という情報が大柿に入りました。14日の20時ごろ、諸勢が関ヶ原へ向かいましたので、忠豊様の人数はそれに続いて出発しました。

才兵衛の証言によると、西軍が小早川秀秋の裏切りを知ったのは9月14日の夜ということになる。さらに、その場にいた者の証言をみていこう。

島津家家臣・井上主膳は9月5日に大坂を出発して前線へ赴こうとしたが、近江方面は通路がふさがれていたため伊勢方面を迂回し、9月13日、ようやく楽田に到着した。後年、主膳は次のように記述している。

井上主膳の後年の記述

一、9月13日の晩は寒く、薪が少しもなかったので、配下の者に取りに行かせたのですが、どこにもなかったと言って帰ってきました。そのため、わたくしがその者たちを率いて探しに行ったのですが、やはりどこにもなかったので、空いている民家を取り壊して持ち帰り、ようやく陣屋で暖をとることができました。

一、その後、「陣中に兵糧はあるか」と尋ねたところ「無い」とのことだったので、おもだった者たちに相談し、夜中に苅田働きをすることになりました。14日の夜まで、諸侍はいずれもその指示にしたがい、手に稲を持って帰ってきました。13日から雨が降り、14日の夜には大雨になりました。気温はことのほか寒く、島津勢のおもだった者たちは藁束を燃やして暖をとっていました。そうしているうちに「小早川秀秋殿が裏切った」という知らせがありました。

一、そのため、石田三成殿のもとから指示が来て、島津勢からは川上忠兄が大柿での談合に参加しました。のちに聞いた話では、三成殿たちは秀秋殿を大柿へ呼び出して人質にとってしまおうとしたものの、秀秋殿は風邪をひいていると言って出てこなかったとのことです。秀秋殿はまだ若かったので、小早川家の家老の配慮だろうとみなが言っていました。あくる15日、まだ夜の明けぬうちに陣地を移動しました。

このとき島津陣地では、兵糧も、暖をとるための薪木も不足していて、とても長期戦などできない状況であった。主膳が伊勢貞成（島津家家臣）から聞いた話によると、9月12日の談合（島津勢からは伊勢貞成が出席していた）のとき、石田三成は「14日の夜、全軍いっせいに東軍陣地へ攻撃を仕掛ける」という作戦を提案していた。しかし14日の夜に、「小早川秀秋が裏切って松尾山を占拠した」という報告が大柿に届いた。石田三成は使者をつかわして秀秋を説得しようとしたが、失敗し、15日の朝までに人数を率いて大柿を発った。

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

