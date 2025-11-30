米軍機1400機による攻撃…そのとき、沖縄の銀行で起きていたこと《2日後には仮店舗を開設し…》

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

「軍の金庫番」の壕内営業：沖縄

沖縄での近代的銀行業は、明治13（1880）年に那覇で開業した第百五十二国立銀行に始まるが、同行は4年後に本店を鹿児島に移している。なお当時の「国立銀行」は「明治5（1872）年制定の『国立銀行条例』に基づいて設立された銀行」という意味で、純然たる民間銀行である。

その後の沖縄では産業金融を行う沖縄県農工銀行が明治31（1898）年に那覇で、翌明治32年には旧琉球王家主導で沖縄銀行が首里（当時は那覇とは別の行政区域）で開業した。

ただしその頃の沖縄は産業基盤が脆弱だったうえに、沖縄銀行は旧王家と関係が深かったことから情実融資も少なくなく、大正期に入っても地場の銀行の経営は苦しい状況が続いていた。また戦前の沖縄県には、日銀が支店を置かなかった。

このようなことから沖縄での銀行業は、大正11（1922）年に沖縄県農工銀行が吸収されてできた日本勧業銀行那覇支店と、鹿児島に本店を置く第百四十七銀行の沖縄支店（那覇市）が中心的な存在となっていた。

昭和初期に戦時色が強くなると、軍需産業への融資力強化の観点から全国で地方銀行の集約化「1県1行」が推進される。第百四十七銀行も昭和19年2月に、鹿児島銀行、鹿児島貯蓄銀行との3行合併で鹿児島興業銀行（鹿児島興銀、現：鹿児島銀行）となった。

昭和20年4月に始まる沖縄戦では、国土が戦場となった際の戦時金融の実際を、この鹿児島興銀沖縄支店が経験することになる。

鹿児島興銀沖縄支店では最後まで軍と行動を共にし、沖縄戦終了後に米軍に収容された高橋司・支店長代理が詳細な記録を残しており、その抜粋が『鹿児島銀行100年史』に掲載されている。以下における鹿児島興銀の状況については、彼の記録に基づいている。

昭和19年7月にサイパン島が陥落すると沖縄来攻の危険が高まったとして、同月に政府や沖縄県は学童の本土への疎開を決定した。疎開者を乗せた「対馬丸」撃沈の悲劇が起こるのは8月22日夜のことで、犠牲者の数は1500名近くに上った。

そして昭和19年10月10日には、米空母機動部隊の艦載機約1400機による沖縄への大規模航空攻撃、世に言う「10・10空襲」が起こる。開戦時に日本海軍が真珠湾攻撃に投入した艦載機の機数が350機だったので、その4倍に当たる。またこの時の米軍機の1機あたりの爆弾搭載量は、開戦時の日本軍機のそれを大きく上回っていた。

鹿児島興銀沖縄支店もこの空襲でほぼ全焼したが、行員や金庫室は無事だった。同店は2日後の10月12日より防空壕に仮店舗を開設し、日銀代理店として軍への預託金支払いも再開している。その約2週間後には支店長舎宅に移転して、一般業務も復活した。この頃には行員の徴兵入営も増え、もともと45名だった行員は実働34名となった。

しかし昭和20年に入ると、沖縄にも戦火の及ぶ危険も高まって来る。そこで昭和20年2月に、店舗を那覇市中心部から南東へ約6キロの津嘉山に移動させた。ここには沖縄の防衛を担当する第32軍の経理部があった。これ以降は戦費・国庫金支払いが主な業務となり、一般業務はほとんど無くなる。現金支払いは、勧銀那覇支店が預かっていた日銀寄託券によった。

こうして鹿児島興銀沖縄支店は、「第32軍の金庫番」としての役割を果たすことになる。

