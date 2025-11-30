【太平洋戦争の厳しい現実】沖縄・鹿児島で何が起きたのか《銃砲弾が飛び交う中、逃避行が始まった》

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員たちの奮闘があった。発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

算盤を擱いて斬り込み：沖縄

昭和20年3月23日に米軍が沖縄への侵攻作戦を開始すると、その1週間後には鹿児島興銀沖縄支店も地下壕に避難した。これと前後して、行員の半数以上は沖縄本島北部に避難し、3分の1程度となった残留行員9名の手で営業が続けられた。

4月1日には沖縄本島への上陸作戦が始まるが、その頃には沖縄支店では鹿児島にある本店との交信が困難を極めるようになった。また防諜の関係から軍の命令で、行員に対し沖縄言葉での会話禁止が徹底された。効果のほどは大いに疑わしい、余りに短絡的な措置と言わざるを得ない。

米軍が首里方面に迫ってきた5月12日に、鹿児島興銀沖縄支店は営業を閉鎖。その時点で残っていた現金は処分することになり、焼却し切れなかったものは埋棄処分とされた。その後は銃砲弾が飛び交う中、行員の逃避行が始まった。

5月27日に首里にあった軍司令部が津嘉山に移動してきたので、2日後には押し出される形で軍経理部と鹿児島興銀の行員たちは南方に避難する。

5月31日に現在は糸満市となっている真栄平に到着。そこで防空壕を掘って身を潜めることにする。ここは摩文仁に退避した第三二軍司令部壕（現：沖縄県営平和祈念公園内）から北へ3キロほどのところである。この地に着いた行員は7名だった。

6月13日に、「沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」の決別電報を海軍次官宛に発した海軍部隊指揮官の大田実中将が自決する。

行員たちの方は本島北部（国頭方面）への脱出を試みるも、米兵の姿を認めたため断念した。

6月16日には4名に減っていた鹿児島興銀沖縄支店行員は解散して、爾後の行動は自由となった。ここで高橋代理は、算盤を擱いて軍刀を握りしめる。銃を撃つにも弾はすでにない。

軍の斬り込み隊に加わった彼は、米軍陣地に突入して兵舎テントに火を点ける。しかし翌日、後退中に艦砲射撃で負傷して日本軍の壕内医務室に搬送された。

6月23日に第三二軍司令官・牛島満大将が自決し、日本軍の組織的戦闘は終了する。そして高橋は6月27日、「米軍ニ発見サレ、其儘云ハレル通リニ行動ス。感慨無量ノウチニ、米軍病院ニ収容」された（鹿児島銀行行史編纂室編『鹿児島銀行100年史』）。

最終的な鹿児島興銀沖縄支店行員の消息は、表2-6の通りである。本土決戦になると、各地でこのような惨劇が起こることになる。

なお高橋の記録には無いが、沖縄戦では鹿児島興銀沖縄支店が寄託されていた日銀券を第三二軍に貸与した上に、自己勘定による軍への貸し付けも行っていたという話もある（郄石末吉『覚書終戦財政始末 第3巻』）。

