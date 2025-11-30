東京女子プロレスは29日、大阪・アゼリア大正ホールで「Step Forward ’25」を開催した。愛野ユキと風城ハルのタッグが正式に結成され、来年1月4日の後楽園ホール大会でプリンセスタッグ王座挑戦が決まった。

この日、愛野と風城は第3試合で瑞希＆芦田美歩組と対戦。愛野の回転エビ固めから風城が愛野を踏み台にしてのクロスボディーの連係や、愛野のストマックブロックと風城のアームクラッシャーの合体技などが炸裂し、試合は愛野が芦田をヴィーナスDDTで勝利。その試合後には風城が涙ながらに「私は天満のどかでもなく、水波綾ではなく、風城ハルが、この先愛野ユキとしての人生を終わるその時まで、ずっと隣にいたいと思ってるんです。だからユキさん、私のタッグパートナーになってくれませんか？」と愛野に告白。愛野は「これから一緒に、いろんな景色見ていこう！」と快諾し、タッグが正式結成となった。

2人はさっそくセミファイナル後、プリンセスタッグ王者のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）の前に現れ、タイトル挑戦を直訴。これに上原が「やりましょう！」と受けて立つ構えを見せると、上福は「やる日にちだけは決める。おそらくわかなが食べて食べてリラックス＆食べて食べて食べまくる、正月がいい」と指定。愛野も「正月は私たちもいっぱい米や餅を食べます！ だから私たちも強くなってるはずだ！」と返答し、1・4後楽園ホールでの王座戦が決定的となった。

バックステージで愛野は「私はこのハルがタッグを組もうと言ってきてくれるのをずっと待ってたから、もう私はそれを言ってくれた嬉しさと力強さ、逞しさ、頼もしさ！ 頼もしさで、もうこのままイッテンヨンまで駆け抜けます！」と笑顔。2人で「ベルト巻くぞ！」と気勢をあげていた。