コーデに1点投入 → 即おしゃれ！【ZARA】40・50代が着映える♡「フリンジアイテム」

コーデがなんだかパッとしない……と悩むミドル世代におすすめしたいのは、1点投入するだけで、今っぽく垢抜ける【ZARA（ザラ）】の「フリンジアイテム」。袖にフリンジを採用したニットジャケットや、フリンジをたっぷり装飾した着映え力抜群のスカートなど、揺れ感が華やかな印象を与えるフリンジアイテムは、コーデをアップデートしたい大人女性の強い味方になりそうです。

着るだけで即今っぽく垢抜けるフリンジニット

【ZARA】「フリンジニットジャケット」\5,990（税込）

袖のフリンジデザインが特徴の、ヴィンテージ感あるコーデを楽しめそうなニットジャケット。ニット素材に馴染む、さりげないフリンジと落ち着いた色合いで、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。体にフィットするシルエットなので、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそうです。

主役級の存在感！ 上品に着映えるフリンジスカート

【ZARA】「フリンジ付きミディ丈スカート」\9,990（税込）

フリンジがたっぷり装飾されており、1点投入でコーデが華やぐ主役級スカート。歩くたびにリズミカルに揺れて、佇まいに軽やかさと女性らしさを感じられそうです。ひざ下のミディ丈も上品見え。シックに決まるブラックカラーなら派手見えしすぎず、ミドル世代も挑戦しやすい一枚です。

手持ちのアイテムがおしゃれに垢抜けるフリンジケープ

【ZARA】「ウールフリンジショートケープ」\8,590（税込）

なんだかコーデが物足りない……。そんなときは、裾のフリンジとアシンメトリーな襟が目を引くケープを投入してみて。セーターやジャケットに重ねるだけでOKなので、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になりそう。コーデにアクセントを与えつつ、寒さ対策できるという嬉しいメリットも◎

アレンジを楽しめる！ 上品見えフリンジスカーフ

【ZARA】「ビスコースフリンジスカーフ」\8,590（税込）

上品な光沢感のある生地で作られているスカーフ。長めのフリンジがシャランと揺れて、サッと巻くだけでエレガントな雰囲気をまとえるのが魅力です。腰に巻いたりビスチェ風にしたり、アレンジの仕方はさまざま。ショールとして使えば、ドレスアップシーンにも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i