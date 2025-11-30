有力氏族がヤマト門閥氏族と婚姻を結んだ理由…交易ルートの利権をめぐる古代の「駆け引き」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈ヤマトに単一の政体や王統などがあったわけではない…「巨大前方後円墳の並立」からわかる権力構造の「複雑な実態」〉に引き続き、ヤマト門閥氏族の交易ルートなどについて詳しく見ていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ヤマト門閥氏族が、各地の有力氏族とよしみを通じ始めた

北部の門閥氏族の秘儀を彩る新アイテムの特徴を一言でいうと、朽ち、移ろいやすい有機物や金属から、永く不変の石や焼物へという、形の転写あるいは材質の転換ともいうべきものであった。それはまた、生を想起させる有機物から、死と結びつけられる無機質の石や焼物へという、死生観にまつわる秘儀の意味づけの変化でもあった。

同時に、木や布や革にくらべて重厚な感覚をかもし出す焼物や、とりわけ石は、それをもって祀られる人の威厳や永続性を、見る人の心によびおこす。さらに、秘儀の舞台（棺）やアイテムが十分に「土石化」したのは、門閥氏族のメンバーの中でも上位の一握りにすぎない。それ以外の人びとの埋葬は引き続き木棺で、竪穴式石室も省略し、ときに粘土に包むなどしてじかに埋めたものにとどまる。「土石化」は、秘儀をメディアとした身分の差異化という意味もあったとみられるのである。

このような秘儀の変化は、さまざまな事象をことさら政治的に解釈するくせの強い日本の古墳研究では、盆地北部の勢力が意図的に創り出し、各地の有力者の統制に用いたものなどと理解されてきた。古墳を、弥生時代以来の長い期間をかけて生み出された氏族のまつりの場、世界観の表現とみて、王権のような政治体制の直接の反映ではないとする本書の姿勢からすると、このような理解に手放しで賛同することはできない。とはいえ、こうした秘儀が、どこの古墳に、どの程度の比重で共有されているかを丁寧にみていくことによって、ヤマトの門閥氏族たちが各地の氏族と関係を深めていく複雑なプロセスを、具体的にあとづけられるだろう。

まず、門閥氏族と同規模の前方後円墳で「土石化」した秘儀を執行したあとのある古墳をあげてみると、同じ奈良盆地の西部の山裾に現れる築山（つきやま）（大和高田市）がある。墳丘長は210メートルで、盆地北部の門閥氏族が築いた佐紀陵山と同じ規模である。山城として改変されたので確実ではないが、全面三段の可能性が高く、形象埴輪がある。付近にはこのあと5世紀まで大型前方後円墳の築造が続く。それらの規模は北部ほどではないにせよ、この西部にも門閥氏族の一派が分かれてきたとみることもできる。

そのほかにも、この時期の古墳の動きは顕著で、少なからぬ研究者が、さまざまな観点から重視している。下垣仁志氏は、奈良盆地を中心とした後の「畿内」を四方から取り囲む位置に、大型の前方後円墳が現れることに注目した（下垣2018）。東はイガの御墓山（みはかやま）（墳丘長188メートル、三重県伊賀市）、西はセッツの五色塚（ごしきづか）（194メートル、兵庫県神戸市）、南はカハチ南部の摩湯山（まゆやま）（200メートル、大阪府岸和田市）、北はタニハの網野銚子山（あみのちょうしやま）（京都府京丹後市、201メートル）の四基である。

これに加え、同じタニハにあって網野銚子山よりもやや古い蛭子山（えびすやま）（145メートル、京都府与謝野町）も、規模は少し小さいながら重要であろう。いずれも竪穴式石室とみられ、形象埴輪があり、くわしく調査されていない摩湯山をのぞくと、いずれも明らかに全面三段である。下垣氏がいうように「畿内」の領域を意識したものであったかどうかは、異論もあるかもしれない。しかし、ヤマトから各地方圏に延びる交易ルートの要所をつかさどっていた有力氏族が、婚姻（入りムコ、入りヨメ）によってヤマト門閥氏族のメンバーの分派を受け入れたり、そこの有力メンバーの一人が、これも婚入者や客分のような形でヤマト門閥氏族のメンバーに加わったりしたような事情は、十分に推定できるだろう。

なお、これら五基に加え、さらに東方のミノに築かれた昼飯大塚（ひるいおおつか）（150メートル、岐阜県大垣市）も、全面三段、竪穴式石室、形象埴輪という、ヤマト北部の門閥氏族の「土石化」した秘儀の要素をほぼそろえていて、それとの深い関係がうかがえる。後の東海道と東山道が分かれる地点で、近畿・東海大地方圏と東海・関東大地方圏とが交わり合う要地である。ヤマトの門閥氏族が、東への交易ルートを意識して、そこを押さえる氏族とパートナーシップを結んだことの反映であろう。また、交易ルートを押さえる氏族の側からすれば、ヤマトに接近することによって、その掌握と利権を確実にするメリットもあったとみられる。

「ヤマトタケル」東征伝説の種がまかれた

さらに東方、東海・関東大地方圏の東端に拡がる関東での古墳の動きに注目するのは、若狭徹氏である。若狭氏によると、4世紀中ごろの関東の前方後円墳は、記紀に出てくる「ヤマトタケル」の遠征経路に沿うかのように並んでいる。

『古事記』と『日本書紀』とで経路に異同があるが、まず両者に共通する経路をみると、彼が苦難の末に渡ったとされる東京湾口（走水海（はしりみずのうみ））の三浦半島側に長柄桜山（ながえさくらやま）一号（墳丘長91メートル、神奈川県逗子市）があり、房総半島側の上総にも姉崎天神山（あねさきてんじんやま）（130メートル、千葉県市原市）や今富塚山（いまどみつかやま）（110メートル、同）がある。さらに北上した常陸の新治（にいはり）（今の茨城県西部）には葦間山（推定141メートル、茨城県筑西市）、帰途の甲斐（今の山梨県）には大丸山（推定120メートル、山梨県甲府市）と甲斐銚子塚（かいちょうしづか）（169メートル、同）がある。さらに、『日本書紀』だけで経路とされる武蔵や上野にも大型古墳が現れる。多摩川下流域の宝来山（97.5メートル、東京都大田区）や亀甲山（かめのこやま）（107メートル、同）、利根川上流域の前橋八幡山（130メートル、群馬県前橋市）や前橋天神山（129メートル、同）などで、このうち前橋八幡山は前方後方墳である。

さらに、『日本書紀』だけに記された「日高見（ひたかみ）」にあたるとされる東北でも、福島県の会津盆地から山形県の米沢盆地にかけてと、福島県の浜通り地方から宮城県の仙台平野にいたる太平洋沿岸に、長さ100メートル級の前方後円墳や前方後方墳が現れる。とくに、仙台平野の雷神山（宮城県名取市）は、墳丘の長さが168メートルもある大型前方後円墳で、東北地方ではもっとも大きい。

これら、関東とその周辺および東北にかけて続々と現れる4世紀中ごろ（一部は後半にかかる可能性も）の大型古墳は、ヤマトやその周辺から交易ルートを通じて得たらしい鏡・飾り矢・石製品などを若干数もっていることが多い。ヤマトの門閥氏族と直接・間接の関係をつないでいたことは確かであろう。しかし、先にみたヤマトや近畿周辺のような全面三段の前方後円墳はみられず、大きいものでも後円部三段・前方部二段、小さいものは後円部・前方部とも二段で、しばしば葺石がない。

また、右にあげた古墳で内容がよくわかっているものについていえば、竪穴式石室・石棺および形象埴輪という4世紀中ごろのヤマト門閥氏族の要素は完備しないばかりか、しばしばまったくみられない。じっさい、埋葬施設は、木棺を粘土で包んだり（粘土槨）、木炭で覆ったり（木炭槨）、そのままじかに埋めたり（木棺直葬）することがほとんどである。このことから、門閥氏族のメンバーに迎え入れられたり、その分派を受け入れたりするほどに強固な関係を結んだ氏族は、関東にはまだほとんどいなかったと推測できる。

ただ、関東への入り口ともいえるカヒ（甲斐）は、少し違う。甲府盆地の南縁に4世紀中ごろに相次いで築かれた先述の大丸山と甲斐銚子塚は、ともに全面三段ではないけれども竪穴式石室をもち、とくに前者には、ヤマト北部の門閥氏族長が眠る佐紀陵山と同じような石棺が埋め込まれている。カヒの氏族長がヤマトの門閥氏族と秘儀を共有して深くつながったことと、「ヤマトタケル」の関東への出入り口として記紀の両者に甲斐が現れることとは、無関係ではないだろう。

もちろん「ヤマトタケル」そのものの実在は認めがたいし、ましてやその遠征を史実とみることはできない。ただ、「ヤマトタケル」がいたとされる時期が、古く古く引き伸ばされた記紀の年代を復元すると4世紀中ごろに当たるだろうことは、広く認められている。したがって、若狭氏がいうように、「ヤマトタケル」の遠征の物語は、この段階のヤマト門閥氏族が、東日本の氏族長たちと関係を結んでいった記憶や伝承を反映し、先に述べた古墳の分布は、その過程や経路を示している可能性があるだろう。ミノ（昼飯大塚）からカヒ（大丸山・甲斐銚子塚）までは秘儀の共有を通じて強固なパートナーシップを確立し、それより遠くは器物のやり取りなどを通じてよしみを通じておくというのが、その具体的なありようであったと考えられる。

