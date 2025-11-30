サッカーJ2リーグの最終節が11月29日に行われ、最終順位が決定。J1自動昇格の2チームが決まり、残り“1枠”のJ1切符は4チームで争われます。

J2は全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。

水戸ホーリーホックは最終節で勝利。首位に立っていたV・ファーレン長崎が引き分けに終わり、勝ち点70で並び、得失点差によりJ2優勝と初のJ1昇格が決定しました。長崎は優勝こそ逃しますが、J1自動昇格をつかみました。

一方、あと1枠をかけて争うJ1昇格プレーオフ圏内は上位2チームにあと勝ち点1届かなかった3位のジェフユナイテッド千葉をはじめ、4位の徳島ヴォルティス、5位のジュビロ磐田、6位のRB大宮アルディージャの4チームに決定。最終節は7位だった磐田が勝利し、敗れた大宮と仙台を抜き、5位に浮上。仙台が7位転落と涙をのむ結果となりました。

J1昇格プレーオフは、1試合のトーナメントを行い、優勝したクラブがJ1に昇格。リーグ戦の順位により準決勝は千葉vs大宮、徳島vs磐田に決定しました。準決勝、決勝ともにリーグ戦上位クラブのホームで開催。昨年は5位のファジアーノ岡山が6位のベガルタ仙台との決勝で勝利し、初のJ1切符をつかんでいます。

▽J1昇格プレーオフ日程

【準決勝】

12月7日(日)

千葉 - 大宮(フクダ電子アリーナ)

徳島 - 磐田(鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム)

【決勝】12月13日(土)