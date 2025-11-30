SNS»þÂå¤ËÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¾¾ËÜÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤Î¡ÖÉáÊ×À¡×¡¢´°àú¤Ç¤Ê¤¤¡È°½÷¡É¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬º£¤â¿´¤Ë»É¤µ¤ëÍýÍ³
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ê1977Ç¯10·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Fujifotos¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
Í®ÌÚËã»Ò¡¢Â¼ÅÄº»Ìí¹á¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤é¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçºî²È¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡×
¡¡³¤³°¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤Î³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë²¦Ã«¾½»á¤Î¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¤¬±Ñ¹ñ¤Î¥À¥¬¡¼¾Þ¡ö1¡¦ËÝÌõÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í®ÌÚËã»Ò»á¤Î¡ØBUTTER¡Ù¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç45ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö1¡§À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¾Þ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âËèÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ª¥Ã¥º¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ëÂ¼¾å½Õ¼ù»á¡¢Â¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò»á¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡×¤ÎËÝÌõ½ñÉôÌç¡Ö¹ñºÝ¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡×¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀî¾å¹°Èþ»á¡¢Àî¾åÌ¤±Ç»Ò»á¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò»á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Íºî²È¤Î¾®Àâ¤Ï±Ñ¸ì·÷¤Ç¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2024Ç¯¤Î±Ñ¹ñ¤ÎËÝÌõ¾®Àâ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×40¤Î¤¦¤Á4³ä¤òÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊNielsen BookScanÄ´ºº¡Ë¡£
¡¡1°Ì¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¡ØBUTTER¡Ù¡ÊÍ®ÌÚËã»ÒÃø¡Ë¤Ç¡¢2°Ì¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ù¡ÊÀî¸ý½ÓÏÂÃø¡Ë¡¢3°Ì¡Ø¤ªÃµ¤·Êª¤Ï¿Þ½ñ¼¼¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÀÄ»³ÈþÃÒ»ÒÃø¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Â³¤¯¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÂ¼¾å½Õ¼ù»á¤äÂ¼ÅÄº»Ìí¹á»á¤ÎÃøºî¤âÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢16°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤À¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤Î±ÑÌõÈÇ¤¬Â³¡¹¤È½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡ö2¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤È¤¤¤¨¤Ð¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¡¢¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1958Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£65Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê³¤³°¤Ç¤âÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÉáÊ×À¤Ë´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ö2¡§±Ñ»æ¤¬¸«¤¿¡Ö±Ñ¹ñ¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥Ö¡¼¥à¡×¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆÈÆÃ¤µ¡×¡ÊCOURRiER Japon¡¢2025.9.21¡Ë
ÍßË¾¤ËÃË¤â½÷¤â¤Ê¤¤
¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬¡¢º£¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¡¢·«¤êÊÖ¤·±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤â¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤¬NHK¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊNHKÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÉáÊ×À¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¼ò°æ½ç»Ò»á¤Î¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Ê¤ª¿ê¤¨¤Ì¿Íµ¤¤Î±¢¤Ë¡Ö½÷¡×¤¢¤ê¡¢¤È½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿ËÜ½ñ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡41ºÐ¤È¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ïºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Â¤ËÂ¿ºî¤Ç¡¢1000ÊÔ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¹¤¯¡¢³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¤«¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢»þÂå¾®Àâ¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜÀ¶Ä¥µÇ°´Û¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢¼Ì¿¿¡§YUTAKA¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¾¾ËÜÀ¶Ä¥µÇ°´Û¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Ìó700ºý¤ÎºîÉÊ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ·²¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°½÷¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¡Ø¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡Ù¡Øµ´ÃÜ¡Ù¤¢¤¿¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¶ä¹Ô¤«¤éµð³Û¤Î¶â¤ò²£ÎÎ¤·¡¢¡Ö¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡×¤òÉð´ï¤Ë¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¸¶¸ý¸µ»Ò¤ò¡¢»þ¡¹¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£»³ËÜÍÛ»Ò¡¢ÂçÃ«Ä¾»Ò¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢Éð°æºé¡Ä¡Ä¡£Ã¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤«¤Ï¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°½÷¡×¤Ï¾¼ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿³µÇ°¤À¤È¡¢¼ò°æ»á¤Ï¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒÀ¶Ä¥¤¬³èÌö¤·¤¿»þÂå¤Ï¡¢°½÷¤¬°½÷¤¿¤êÆÀ¤¿ºÇ¸å¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ó¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷¤ÏÃË¤Ë½¾½ç¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤«¡¢Äç½Ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥é¥ë¤¬¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÏÈ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹À¶Ä¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö°½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡À¶Ä¥¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö°½÷¡×¤Ï¶â¤ËìÅÍß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤ËìÅÍß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤Ë¼«³ÐÅª¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÍè¡¢ÍßË¾¤ËÃË¤â½÷¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Ö°½÷¡×¤È¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÍßË¾¤Î¶¯¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ò°æ»á¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤ª¾î¤µ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬À¶¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¹õ¤¤ÍßË¾¡¢¹õ¤¤½ý¡¢¹õ¤¤ÉÔ¹¬¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤ò´Ó¤¯³Î¿®¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤ËÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë³Î¿®¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¶Ä¥ºîÉÊ¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤¿¡Ó
¡¡¾¼ÏÂÅª²ÁÃÍ´Ñ¤¬Çö¤ì¤¿¤¤¤Þ¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö°¡×¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½÷¤¿¤Á¤Ï¤à¤·¤í¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¼ÏÂÅª²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÎáÏÂ¸½ºß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¶Ä¥¤Î¡Ö°½÷¡×¤ò¤¤¤Þ¤Ê¤ª¡Ö°½÷¡×¤È¤·¤ÆÆÉ¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹õ¤µ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢À¶Ä¥ºîÉÊ¤òÊÑ¤ï¤é¤ºµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î½é´ü¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø½÷¤ËØá¤«¤ì¤¿ÃË¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸·Ý»ï¡ÊËÌ¶å½£»Ô¤Î²ÐÌî°±Ê¿»ñÎÁ´Û¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
²£ÎÎ¤ÏÃË¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¨¡¨¡¥ê¥¢¥ë¡Ö¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡×»ö·ï
¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡É¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î¶â²ô¤ä¸½¶â¤òÅð¤ß¡¢¸µ¹Ô°÷¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3²¯9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµð³Û¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ï»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¤Ë¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò12Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¹µÁÊ¡Ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»þÂå¡Ê1978Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ³«»Ï¡Ë¤Ë¤â¡¢½÷À¶ä¹Ô°÷¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ»ö·ï¤¬Ê£¿ôµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼Âºß¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÇ°Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤ò¤ª¤³¤·¤¿½÷À¶ä¹Ô°÷¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤Ë²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î»³ºêÈï¹ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎFX¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤Î¤¿¤á¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤«¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¤Î¸µ»Ò¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¡¢¶äºÂ¤ÇÅ¹¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î³«¶È»ñ¶â¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤³¤½¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¼ÏÂ¤Îºî²È¡¦À¶Ä¥¤ÎÉÁ¤¯½÷À¤Ï¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¡£
»¦¿Í¤Ø¤È»ê¤ë¾ðÇ°¤ÏÉáÊ×Åª
¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤«¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤è¤ê¤â¡¢¤Ê¤¼¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¡£¥È¥ê¥Ã¥¯¤è¤êÆ°µ¡¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¶Ä¥¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ë¡¢Æ°µ¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤â¡¢Ä¹¤¯ÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤ÎÍÌ¾¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¸Å¤Ó¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»¦¿Í¤Ø¤È»ê¤ë¾ðÇ°¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¶Ä¥ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÆ°µ¡¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Æó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä¡ÖÉé¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¾Ú¸À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤Ê±³¤ò¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤â¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÉÝ¤¤¤Î¤À¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó»á¤Ï¡¢ÊÔ¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡ØÀ¶Ä¥ÃÏ¹öÈ¬·Ê¡Ù¤ÇÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤ò¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤¬ÈÈºá¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¤À¤í¤¦¡£¸Ä¿Í¤Ï»þÂå¤äÁÈ¿¥¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤éÈá¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÆ°µ¡¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã»ÊÔ¤Ë¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Çµâ¡¹¤È¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¶ìÇº¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾¼ÏÂ¤Î°ä»º¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡Ø¶õÇò¤Î°Õ¾¢¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²áµî¤ÎÏÃ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´ê¤¦¡£SNS¤ä¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Â¾¿Í¤ò²áÅÙ¤ËµêÃÆ¤¹¤ë¸ÀÀâ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö´°àú¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¡¢»ä¤Ï¼«²ü¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¶Ä¥ºîÉÊ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Â·¤¦Ä¹ÊÔ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ÎÃ»ÊÔ¤â·æºîÂ·¤¤¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤È¤·¤Ö¤È¤µ¡¢¿´Íý¤ÎÌ¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¶Ä¥ºîÉÊ¤Ï½ª¤ï¤êÊý¤â¤¤¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ø·î¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¡¢¡Ø°ìÇ¯È¾ÂÔ¤Æ¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡µß¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿¿Íý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ê1959Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§ÃæÃ«µÈÎ´¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
É®¼Ô¡§º½ÅÄ ÌÀ»Ò