【ばけばけ】小泉八雲が日本人以上に「日本人の心を描けた」意外な理由

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

東大の学生に大人気だった八雲

1896年（明治29年）9月2日、帝国大学文科大学英文学科講師の辞令が発令され、八雲は神戸から上京する。先にもその証言を紹介した浅野和三郎（帝国大学時代の教え子で、後に心霊研究家として知られるようになった）は、教壇に立つ八雲の姿をこんなふうに描写している。

やがて胸のポケットより虫眼鏡様の一近眼鏡をとり出で、これをその明きたる一眼に当てて、ややさびしく、やや羞色（しゅうしょく）あり、されど甚（はなは）だなつかしき微笑を唇辺に浮べつつ、余等（よら）の顔を一瞥（いちべつ）されし時は、事の意外に一種滑稽（こっけい）の感を起こさざるを得ざりき。突如その唇よりは朗（ほがら）かなれど鋭くはあらぬ音声迸（ほとばし）り出でぬ。英文学史の講義は始まれる也。出づる言葉に露よどみたるところなく、まことに整然として珠玉をなし、すでにして興動き、熱加わり、滔々（とうとう）として数千語、身辺風を生じ、坐右幽玄の別（べつ）乾坤（けんこん）を現出するに及びて、余等は全然その「魔力」のために魅せられぬ。爾来（じらい）三年の間余は一回としてその講義に列するを以て最大の愉快と思わざるはなかりき。 （松本健一『神の罠――浅野和三郎、近代知性の悲劇』新潮社、1989年より。 現代かな遣いにし、副詞をひらくなど読みやすく改めた）

学生からたいへん人気が高かった八雲の東大での講義は、たとえばこのような内容だった。

みなさんは「妖精（フェアリー）」という言葉が、「霊（スピリット）」の意味で用いられている非常に新しい言葉であることを理解していることと思う。この語の本来の意味は魔法であり、超自然的な力ということであった。（略）あらゆる信仰の中にひそむ影のような存在はみな、徐々に行き渡った想像力の中で変容をせまられた。つまり、彼らはもはや崇拝されず、ただ恐れられる存在となったのである。彼らを崇拝することは、魔術という罪に手を貸すこととされた。 （「妖精文学と迷信」『小泉八雲東大講義録――日本文学の未来のために』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2019年）

八雲のきわめて個性的で、刺激的な講義のようすが、上の一節からでもよくうかがうことができるだろう。

焼津の人々との心温まる交流、次男・三男の誕生

この年の秋に、牛込区市谷富久町（現・新宿区）に転居。翌1897年2月15日、二男・巌（いわお）が生まれる。

3月15日、島根県尋常中学校時代の教頭で、八雲が熊本へ移ってからも文通していた西田千太郎が、結核により34歳の若さで亡くなる。

この年の8月、海水浴のため焼津を訪ね、その風光と人情に魅せられる。

その地には宿屋はなかった。しかし魚屋をやっていた乙吉（おときち）という善良な男が、いつも自分の家の二階を私に貸してくれたのである。そして驚くほど多種多様に料理した魚の御馳走（ごちそう）を出してくれた。 （「乙吉の達磨さん」平川祐弘訳、『日本の心』平川祐弘編、講談社学術文庫、1990年）

焼津では心温まる交流が生まれ、八雲はこれ以後、毎夏のように避暑に出かけるようになった。

同年9月25日、『仏の畑の落穂（Gleanings in Buddha-Fields）』を刊行。1898年8月10日、長谷川書店から日本お伽噺シリーズ（ちりめん本）『猫を描いた少年』を出し、このシリーズでは以降5作を手がけた。

11月ごろから、長男の一雄にアメリカで教育を受けさせたいと考え、当時、小石川区茗荷谷（みょうがだに）に住んでいたレオニー・ギルモアに英語の個人教授をさせた。レオニーは詩人で評論家の野口米次郎（よねじろう）の妻で、ふたりの子どもが彫刻家のイサム・ノグチである。

12月8日、『異国情緒と回顧（Exotics and Retrospectives）』を、翌1899年9月26日、『霊の日本（In Ghostly Japan）』を刊行した。12月20日、三男・清（きよし）が生まれる。

