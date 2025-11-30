やっぱり愛子さまの「スキル」は凄い…世界が注目した初の海外公務で「大歓迎」を受けた理由

2025年12月1日、24歳の誕生日を迎えられる天皇、皇后両陛下の長女・愛子さま。初めての海外公務となったラオス訪問（2025年11月17〜22日）では、異例ともいえる“国家元首級”の接遇に、愛子さまはどのように応えたのでしょう。そこでは、愛子さまの「ある能力」が遺憾なく発揮されていました。

目を見張るような「大歓迎」

愛子さまにとって初めてとなる海外公式訪問では、トンルン国家主席への表敬訪問やソンサイ首相との会見、パーニー国家副主席主催の晩さん会をはじめ、日本の政府機関や認定NPO法人が支援にかかわった不発弾の啓発施設や武道センター、国立博物館、医療施設など、およそ20か所にのぼる訪問・視察先が用意されていた。

移動時間をのぞくと実質4日間の過密スケジュールだったが、そのハイライトは、公式行事が詰まった訪問2日目の18日だった。

タイ・バンコク経由で17日夜、民間機で首都ビエンチャンに入られた愛子さまは18日午前、フランスからの独立を記念して建てられた「凱旋門」を訪れ、高さ49メートルの門の高層部から市内を見渡し、集まった人々に手を振った。

続いてラオス仏教を代表する寺院の一つであるタートルアン大塔を訪問した。凱旋門ではクリーム色の七分袖シャツに小豆色のパンツだったが、寺院を訪問する際は、ラオスの伝統的な民族衣装である「シン」と呼ばれる紫色の巻きスカートを身にまとって現れた。

午後、トンルン国家主席を表敬訪問する際も、この伝統衣装の姿のままだったが、目を見張ったのは、ラオス側の歓迎ぶりだった。

愛子さまを乗せた車が国家主席府に到着、車から降りられた際、直々に出迎えたのはパー二―国家副主席だった。そして、少女が差し出した花束を、腰を低くして丁寧に受け取った愛子さまの視線の先には、整然と並ぶ儀仗兵の列と建物に向かって長く続くレッドカーペットがあった。

通常、儀仗兵の栄誉礼を受けるのは、大統領や国家主席などの国家元首級であり、まさに愛子さまに用意されていたのは、ラオス側が訪問前から公言していた「国家元首に準じる接遇」、いわゆる皇太子級の待遇そのものだった。

愛子さまが表敬訪問したトンルン国家主席は、金色に装飾が輝く面会室の最上段の席に愛子さまを案内した。さらに、首相府でのソンサイ首相との面会後の同日夜、バーニー国家副主席主催の晩餐会がビエンチャンのホテルで開かれたが、これに先立ち、愛子さまは同国の伝統儀式「バーシー・スークワン」に参加された。参加者の健康と繁栄を祈る儀式で、訪問の成功と旅の安全などを願って愛子さまの左手の手首に白いひもを巻き、そのまま晩餐会に出席した。

「バーシー・スークワン」の儀式は、13年前の2012年にラオスを公式訪問した皇太子時代の天皇陛下も参加されているが、ラオス文化への敬意と友好関係を示す一環として、同国への公式訪問などに招待された特別な賓客に提供される儀式だ。この儀式に参加できる人は自ずと限られた特別な賓客が対象という。

入念な準備

こうした準国賓級の処遇に対し、愛子さまはどのように対応したのか、といえば、こちらも入念な準備が伺える。

その第一は、“ノップ”と呼ばれる両手を胸の前に合わせるラオス式のあいさつだ。愛子さまは17日夜、ビェンチャンのホテルに到着した際、早くも出迎えの人々にこの所作を繰り返しているが、このラオス式あいさつは滞在期間、終始変わらなかった。

2つ目は、国家副主席らから事前に贈られていた2つの民族衣装を交互に身にまとい、2日目のタートルアン大塔や4日目の古都・ルアンパバーンにあるシェントーン寺院の訪問時に加え、トンルン国家主席をはじめとする政府要人と対面していた時に着用されたこと。

3つ目は、時折、ラオス語を交えての洗練された会話力だった。とくに、圧巻だったのは、2日目の18日夜の晩さん会だった。愛子さまは、明るい黄色地に紗綾形に菊と蘭の花柄をあしらった振り袖姿で、通訳の時間を含めて約17分間にわたってスピーチした。

「パーニー国家副主席閣下、列席の皆様、サバィデイ（こんばんは）」「コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニヨック・チョーク（どうもありがとうございました。乾杯しましょう）」

冒頭と最後にラオス語を交え、「先人たちの歩みを受け継ぎ、両国の架け橋となってラオスのチャンパーや日本の桜のように美しい花を咲かせていくことができればと思います。この機会に、日本、ラオス両国においてお互いの国の理解がより高まり、果てしなく続く悠久のメコン川のようにどこまでも果てしなく発展していくことを願っています」などと、淀みのない川の流れのようにあいさつされた。

側近らによると、ラオス訪問時の陛下の経験に学ぶとともに、ラオス近代史の専門家からご進講を受けるなど、事前学習も怠らなかった。ラオス語の発音のレッスンも受け、スピーチの文案も愛子さまの思いが伝わるようにぎりぎりまで推敲を重ねられたという。

「皇室の方々の歩みを受け継いで…」

そして、何よりも愛子さまの会話力の素晴らしさは、相手の反応を読み取り、事前に用意していた内容に付け加えたりする柔軟な対応力だ。

トンルン国家主席に対し、愛子さまは「日本とラオスの友好関係の増進にさまざまな形で力を尽くしてきてくださったことに心から敬意を表したいと思います」と伝えたのに対し、ソンサイ首相には2025年7月に日本の旭日大綬章を受章したことにも触れ、首相の功績を踏まえて謝意を述べるなど、相手の立場に気遣いをみせることも忘れなかった。

また、その日の視察先や体験談などの感想を次の場のあいさつの中に加えることで、その場の雰囲気を和らげたり、相手が誇りと思う文化に自分も寄り添いたいという姿勢を示すことも、ラオスの人々に好感が持たれた要因のひとつだった。

共通するのは、相手の国の歴史や文化を尊重する姿勢を示すことだ。お互いの距離感を縮めようとする弛まぬ努力と会話力が光るかたちとなった。

11月22日朝、ラオスから帰国された愛子さまが宮内庁を通じて発表された感想の後半の一節に、こんな文言が記されていた。

「私も、上皇上皇后両陛下、天皇、皇后両陛下を始め、皇室の方々の歩みを受け継いでいく思いを新たにするとともに…」

愛子さまは、上皇ご夫妻以来続く皇室の国際親善の歩みを担われていく強い決意をさりげなく披露している。ラオス政府は、皇位継承権のない内親王の訪問を準国賓級でもてなした。この事実は何を物語っているのだろうか。国内外の期待と政治のギャップ。その意味を、私たち国民一人一人が真剣に考える時期が近づいている。

