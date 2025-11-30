沢村賞を受賞した日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２９日、苫小牧市で行われた北洋大（前苫小牧駒大）・大滝敏之監督（７１）の勇退パーティーに出席した。駒大を退学後、手をさしのべてくれた恩師の教えを胸に、さらなる活躍を誓った。

伊藤にとって大滝監督は恩師であり、恩人でもある。駒大を退学後、苫小牧駒大に引き入れてくれたことでプロへの道を切り開くことができ、「引き受けてもらえてなかったら、今頃タコを捕っていたかもしれない」と笑みを浮かべた。

再入学後、規定による１年間の出場停止期間を経て１８年春にリーグ制覇。全日本大学選手権でも白星を挙げた。２０年秋も優勝するなど数々の功績をともに築いてきた大滝監督との一番の思い出について問われ、「試合に出られない期間でも戦力みたいに気にかけてくれた。『腐るんじゃないよ』みたいな言葉でモチベーションを保ってくれたことは感謝してます」と振り返った。

苫小牧駒大から校名変更された北洋大野球部は、今秋限りで休部。９９年創部の歴史に幕が閉じられたが、右腕は「僕が野球界に残り続けることで大学の名前は消えない。今後の野球人生の目標」と腕をまくっていた。

（島山 知房）