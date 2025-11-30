¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¡ÖÂçÊª¡×³°¹ñÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¡²¤½£ºÇ¶¯ÇÏ¤Î¾Î¹æ¤ÏËÜÊª¤«
¡¡¹ñºÝ¾·ÂÔ¶¥Áö¤Î£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê11·î30Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó£´ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àÍ£°ì¤Î³°¹ñÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó
¡¡Æ±ÇÏ¤Ïº£Ç¯¡¢£Ç£É¤ò£µÀï£³¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡£ÌÜ²¼¡¢²¤½£ºÇ¶¯¤ÎÃæµ÷Î¥ÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢IFHA¡Ê¹ñºÝ¶¥ÇÏÅý³çµ¡´ØÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¹¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤ÎÂè£±°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾Þ¡Ê¢¨²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ÅÙÉ½¾´¡Ë¤Ç¤ÏÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Û¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤â³°¹ñÇÏ¤¬Â×´§¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ç£É¤ä¥Þ¥¤¥ë£Ç£É¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2005Ç¯¤Î¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È°ÊÍè¡¢³°¹ñÇÏ¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥´¥ê¥¢¥Ã¥È¡Ê£¶Ãå¡Ë¤ä¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¡Ê£¸Ãå¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë°ìÀþµé¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î£Ç£É³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀöÎé¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾Þ¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤È¤¤¤¦"´ÇÈÄ"¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥¦¥£¥¸¥ã¥Ü¡¼¥É¤â¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁ°¤Ë£³Ãå¤È¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¡¢³°¹ñÇÏ¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤ÀºÇ¸å¤ÎÎã¤À¡£
¡¡²¤½£¤Î¶¯¹ëÇÏ¤¿¤Á¤¬¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¿¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤È¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£²¤½£¤Î¼çÍ×¶¥ÇÏ¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÏ¾ì¤È¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Î°ã¤¤¤À¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Á¾õ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆºÙ¤«¤¤µ¯Éú¤òºî¤ê¡¢¥Ó¥ë¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¼çÎ®¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤ò¥¿¥á¤Ë¥¿¥á¡¢ºÇ¸å¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢²¤½£¤ÎÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¤è¤¯À°È÷¤µ¤ì¤¿¹âÂ®ÇÏ¾ì¡£¤½¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæµ÷Î¥Àï¤Ç¤â½øÈ×¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£»þ¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ©¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£³°¹ñÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î£Ç£É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿Æ¬¿ô¤Î¶¥ÇÏ¤Ï¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ä³Æ¹ñ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò½ü¤±¤Ð¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ½é»²Àï¤Ç¡¢Â¿Æ¬¿ô¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð¸³¤âË³¤·¤¤¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤â¡¢¤¤¤¯¤éÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Û¡¼¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºÇ¸å¤Ëº¹¤·ÆÏ¤«¤º......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·üÇ°ºàÎÁ¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï10·î¤Ç¼çÍ×¥ì¡¼¥¹¤¬½ªÎ»¤·¡¢11·î¤Ï¤Û¤Ü¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë"½Ð¤¬¤é¤·"¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ë«¾Þ¶âÂÐ¾Ý¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¤½££Ç¶¤ò¾¡¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¾Þ¶â°Ê¾å¤Î¼êÅö¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤»¤óÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤Ï½ÐÁö¤Ç¤¤º¡¢¿Ø±Ä¤Ï¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë¥ì¡¼¥¹¤òÁá¤¯¤«¤é¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ä¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¤â¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅª¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Á°Áö¤Î£Ç£É±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¡Ê£±Ãå¡£10·î18Æü¡¿¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¼Ç1990£í¡Ë½ÐÁö¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½ÐÁö°Õ»×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë¤«¤±¤ë°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¡£º£Ç¯£¶ÀïÌÜ¤È»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢£Ç£É£³Ï¢¾¡Ãæ¤Îº£¡¢¤à¤·¤í"½Ü"¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥¢¥ó¥ê¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Íê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£º£Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î£Ç£É¤ò£¸¾¡¡£¹ñ³°¤Ç¤â¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥Õ¥£¥ê¡¼¡õ¥á¥¢¥¿¡¼¥Õ¡Ê¥²¥¾¥é¡Ë¤Ê¤É¡¢£Ç£É£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´¶µ»Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÆ²¡¹¤Èµ±¤¤¤Æ¡¢º£¤ä»þ¤Î¿Í¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ³°¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ÉÍýÇÏ¤ÎÅ¬À¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£º£¤ÎÀª¤¤¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤âËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ÇÏ¤¬£²ºÐ¤Î»þ¤«¤éÄ´¶µ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥í¥Ù¥ë»á¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¿ôÆü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿½µ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£²ºÐ¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤Ã¤×¤ê¤âµ¤À¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢µîÀª¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤âºäÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ã³¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÄ´¶µ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÜÃæ¤Ç¤ÎÄ´¶µ¤ÏºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¡£Á°Áö¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¤ÈÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¤ä¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬À¤äÅ¬±þÎÏ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¬À¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ã¤¿³°¹ñÇÏ¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¬À¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë£±Æ¬¤À¡£