番組スタッフのもとに先日、怪しい電話がかかってきました。

【写真を見る】怪しい電話に出てみたら…楽天モバイルや警察を装う人物が 通話すること50分 温厚な態度から一変｢なにお前、クソガキが気持ち悪い｣ 住所･家族構成･習い事など聞き出す詐欺の最新手口

特殊詐欺の被害総額は2024年に720億円にのぼり過去最悪となる中、「特殊詐欺ではないか？」と疑いつつ会話を続けると、巧みに個人情報を聞き出す、最新手口が分かってきました。

「+」から始まる見慣れない番号から着信

11月上旬、番組スタッフのスマートフォンに「+」から始まる、見慣れない番号からの着信が。出てみると、自動音声で「使用している携帯電話に異常が見つかったため、電話が利用できなくなる」とのこと。そして、すぐにオペレーターに繋がりました。





（楽天モバイルカスタマーセンター・ミウラを名乗る男）「楽天モバイルカスタマーセンター・ミウラが担当いたします。本日はどのようなご用件でしょうか？」（スタッフ）「携帯が使えないみたいな連絡があったんですけど」（ミウラを名乗る男）「電話口のお客さまのお名前・生年月日の2点のみ、お伺いしてもよろしいでしょうか」

ミウラと名乗る人物は確認と称して、名前と生年月日を尋ねてきました。怪しいと直感したスタッフは偽名を伝えると…



（スタッフ）「キムラタカシ」

（ミウラを名乗る男）「偽名ではなく、本人さまの名前でお願いします」

（スタッフ）「いや、キムラタカシですけど…」



番号と名前が一致しないと言いつつも、話を本題へと進める“ミウラ”。



（ミウラを名乗る男）「キムラさま名義の携帯から迷惑メールが大量に送られているんですけど、その送られている先が長野県長野市で大量に送られていて」



話によると、群馬県内でスタッフ名義で不正にスマートフォンが契約され、そこから大量の迷惑メールが長野県内に送信されているというのです。

聞きなれない書類…“名義冒用証明書”

このまま放置すれば、2時間以内にスタッフ自身のスマホも電波を止められてしまうと迫ります。



（スタッフ）「どうすればいいですか？2時間で使えなくなると困るんで…」

（ミウラを名乗る男）「弊社の方で解除の手続きを説明させていただきます。長野県の警察署の方で発行してもらう書類が2点あります。1点目が被害届、もう1点目が難しいんですけど名義冒用証明書。こちらの2点を発行してもらえれば、2時間以内のご利用停止は解除できるんです」



ミウラによると、スマートフォンを使い続けるためには長野県警に行き、被害届と名義冒用証明書という聞き慣れない書類を提出する必要があるといいます。

（ミウラを名乗る男）「2時間以内に（長野県警に）行っていただくのは難しいと思うので、お電話でこのまま緊急通報していただくサービスがあります」

（スタッフ）「自分で長野県警に電話すればいい？」

（ミウラを名乗る男）「キーパッドから110#を押していただいて、10秒ほどお待ちいただければ、管轄の長野県警に緊急通報の処置が行われます」



実際に操作してみると…



「もしもし、長野県警察本部ミヤワキです」

「名義冒用証明書」は実在しない！“それっぽい名称”で信じさせる

ここで、スタッフにかかってきた怪しい電話の内容を整理します。



群馬県内でスタッフ名義で勝手にスマートフォンが契約され、そのスマートフォンから長野県内に大量の迷惑メールが送信されたとのこと。※事実ではなく、詐欺の設定です。



ミウラから、「被害届と名義冒用証明書を長野県警に提出しなければ、2時間以内にスタッフのスマートフォンが使えなくなる」ということを言われました。この時点でスタッフは怪しいと感じ、「後ほど電話をかけて」と伝えて切りました。そして、その後に本物の長野県警に聞いてみました。

特殊詐欺被害を担当している生活安全企画課・清水賢吾さんによりますと、「この電話は長野県警と信じさせ、個人情報や金銭を要求する詐欺電話」とのことでした。今回の内容で、いくつかポイントをあげていただきました。



【怪しいポイント】

・詐欺電話に多いのが+から始まる番号（国際電話）

・実在する警察署と酷似した番号の場合も（末尾4桁「0110」）

・「名義冒用証明書」など聞いたことない

⇒実在するような架空の書類をでっちあげる



また、楽天モバイルによると「自動音声ガイダンスを使って個人情報を聞くことはない。速やかに電話を切るよう注意を呼びかけている」とのことでした。楽天モバイルに限らず、他のキャリアでも被害に遭う可能性があるので、気を付けていただきたいと思います。

「事情聴取を始めます」家族構成・勤務先・居住形態などを質問…

詐欺電話だとわかったところで、警察を名乗る人物から再び電話がありました。またも「＋」で始まる番号からの着信。さらによく見ると、長野県警本部の番号に酷似しています。



（長野県警捜査二課・ミヤワキを名乗る男）「キムラタカシさんの携帯でお間違いないでしょうか？」

（スタッフ）「そうです」

（ミヤワキを名乗る男）「これから事情聴取の方を始めていこうと思うんですけど、いまどういった環境にいますでしょうか？」

（スタッフ）「会議室の中に1人でいます」

電話による事情聴取を始めるというニセ警察官のミヤワキ。どこからスタッフの情報が漏れ、勝手に携帯電話が契約されたのか、その原因を探るのが目的だといいます。



（ミヤワキを名乗る男）「ご自宅は、どなたとお過ごしでしょうか？」

（スタッフ）「両親といま住んでいます」

（ミヤワキを名乗る男）「家族の方のお名前1人1人お伺いします」



詳細な家族の情報に加え、自宅の居住形態や築年数、勤務先や業務内容まで詳しく質問してきます。

ご丁寧な“注意喚起”まで…？

そして、こんなことも。



（ミヤワキを名乗る男）「休みの日は趣味をされているとか、何かスポーツをしているとかありますか？」

（スタッフ）「少林寺拳法を習い始めて」

（ミヤワキを名乗る男）「少林寺拳法には、いつ頃から通い始めたんでしょうか？」

（スタッフ）「これも関係ありますかね？」

（ミヤワキを名乗る男）「どこから個人情報が漏れたのか、原因を追及していかないと捜査が進んでいかない」

さらに、いかにも警察官らしく、ご丁寧にこんな注意喚起まで。



（ミヤワキを名乗る男）「ネットショッピングをされる際に、クレジットカード情報は保存したままでしょうか？」

（スタッフ）「たぶん登録されたまんまですね」

（ミヤワキを名乗る男）「そういった場合は危険な状態でして、海外からのサーバー攻撃を受けた際に、カード情報が抜き取られてしまって、不正利用されてしまうこともあるので、保存せずに毎度毎度入力するようにお願いしています」

温厚な態度から一変…「なにお前、クソガキが気持ち悪いなぁ」

会話を50分ほど続けたところで、ミヤワキの要求がエスカレートします。



（ミヤワキを名乗る男）「名義冒用証明書を発行する際に、本人確認書類の提示が義務付けられている。いま運転免許証とか手元にないですか？」



顔付きの公的な身分証を写真に撮り、メールで送るように指示してきたのです。

（スタッフ）「ミヤワキさんって本当に警察の方なんですか？詐欺とかじゃないですよね？」

（ミヤワキを名乗る男）「別に詐欺とかじゃないですね」

（スタッフ）「先ほど長野県警に電話して聞いたんです。最近この手の手法が横行しているというお話だったので」



ここでスタッフが、長野県警に直接確認したことを告げると…

（ミヤワキを名乗る男）「なにお前、クソガキが気持ち悪いなぁ」

（スタッフ）「はい？」

（ミヤワキを名乗る男）「キモイって言ってんの、お前」

（スタッフ）「私がですか？」

（ミヤワキを名乗る男）「よっぽど暇なんだろ、お前」

（スタッフ）「いや、まだ仕事中なんで」



それまでの温厚な態度が一変。脅しともとれる言葉を投げかけてきました。



（ミヤワキを名乗る男）「お前の住所とか名前とか分かってるから、夜道には気をつけろよ」

（スタッフ）「警察の方って、そんなこと言うんですか？市民の安全を守ってくれるんじゃないんですか？」

（ミヤワキを名乗る男）「だから暗いから気を付けろよって心配してあげてるだけだよ」

（スタッフ）「ありがとうございます」

（ミヤワキを名乗る男）「じゃあな」

習い事や趣味まで聞いて…どうするの？

色々なことを聞かれていましたが、その目的はなんだったのでしょうか？元石川県警 警部補の吉田慶則さんに伺いました。



【住所や家族構成など】

→犯罪組織に情報を売る・もしくは聞いた内容でそのまま本人になりすます

【習い事や趣味など】

→何時ごろに家を空けているか。生活パターンを知り、空き巣に入る

【詐欺の注意呼びかけ】

→警察だと信用させるため



吉田さんによりますと、警察だけでなく税務署・市役所・金融機関などを語るケースもあるということです。「+」から始まる電話番号であったり、見たことのない怪しい電話番号には出ないということを心がけて、皆さんご注意ください。