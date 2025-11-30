JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは29日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で第3日が行われた。8位から出た金澤志奈（クレスコ）は9番パー5でイーグルを奪うなど、通算6アンダーと伸ばして首位タイに浮上した。

金澤の見せ場は、9番にやってきた。3打目はグリーン上でワンバウンドしてカップへ。両手を突き上げて小躍り。その後も満面の笑みでガッツポーズを見せた。

ホールアウト後、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は金澤のインタビュー動画を投稿。「前半、苦しい場面もあったけど、9番のイーグルで凄い救われて、気持ち的にも余裕ができて、後半いいゴルフができた」と振り返った。

小躍りガッツポーズのシーンもJLPGAの公式Xで公開され、「やだ、可愛い」「素晴らしい」などの声が上がり、話題になっていた。

ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝を飾った金澤。今季締めくくりの2勝目へ、「1打1打集中して、最後まで諦めずに優勝目指して頑張りたい」と最終日を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）