商売繁盛の神様「えべっさん」で知られる大阪市の今宮戎（えびす）神社で、毎年恒例の十日戎（1月9～11日）に奉仕する令和8年度の福娘44人と留学生福娘2人の発表会が29日、大阪市内であった。



十日戎は「商売繁盛で笹持ってこい」のかけ声が有名な新春行事で、期間中100万人以上が訪れる参拝客に縁起物の福笹を授ける。44人の福娘の座をめぐり、今年は18～23歳の女性2581人が応募。約59倍の難関をくぐり抜けた強運娘が勢ぞろいし、自己PRや特技を披露した。



福娘出身で、大相撲元大関朝潮の故長岡末広氏夫人の長岡恵生（けい）さんら6人の審査員が、官公庁などを訪問する福娘代表4人を選んだ。



1953年（昭和28）に始まった今宮戎神社の福娘は、令和8年度で74期目。就職などでも有利になると言われ、タレントやアナウンサーの登竜門としても知られる。



令和8年度の福娘代表は、大学生の西田カピーリア桜良（おうら）さん（22）、会社員の別役茉帆さん（23）、大学生の堀内舞さん（19）、大学生の宮本恭美（くみ）さん（21）。



西田さんは、2024年パリ五輪のセーリング混合ナクラ17級に、飯束潮吹さんとの男女混合ペアで出場。五輪日本代表と福娘代表に選ばれた超超・強運の持ち主。「セーリングをしていた時に、いろんな方々からの応援や笑顔にとても元気づけられた。私も笑顔で人を元気にしたいと思い、福娘に応募させていただいた」と応募したきっかけを語った。



競技生活には、ひと区切りをつけたという西田さん。五輪出場を決めた時に比べ、どちらがうれしかったか問われ「どちらもうれしかったです！自宅に横断幕をかけたいって思うくらいうれしかった」と、金メダル級の笑顔を見せた。



父はイタリア人、母は日本人のハーフ。「グローバルに…世界に福を届けたいということを目標に、がんばりたい」と、持ち前の強運を人に授けると意気込んだ。



（よろず～ニュース・杉田 康人）