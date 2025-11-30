太平洋戦争の「撃墜王」が広告塔に…元零戦搭乗員が始めた「日本最大級のネズミ講」の衝撃的な実態

戦後80年。戦争を直接体験した世代は、すでにその多くが鬼籍に入った。戦後、日本は驚異的な復興を遂げたが、その復興を支え、いま私たちが享受している平和な生活の基礎をつくったのも、戦争を体験した世代である。

だが、彼ら「戦中派」世代を手放しで礼賛することはできない。どの時代にも悪人はいるが、戦争体験者のなかには反社会的行為に手を染め、悪名を残すような者もいた。戦中、戦後を振り返るさいには、そんな「負の遺産」についても記憶にとどめておくべきだろう。

今回は、戦争中、海軍の戦闘機搭乗員だった者が引き起こし、社会を震撼させた「元祖・ネズミ講」事件について振り返る。

ネズミ講の仕組み

昭和40年代から50年代にかけ、大きな社会問題となった「無限連鎖講」（ネズミ講）。それを引き起こしたのが「天下一家の会」である。

天下一家の会は、昭和42（1967）年、内村健一が、熊本県で「第一相互経済研究所」（「天下一家の会」）を設立、「親しき友の会」などを名乗ってネズミ講活動を始めたことに端を発する。内村は昭和18（1943）年4月に海軍に入隊し、大戦末期の昭和19年9月以降に飛行練習生を卒えた甲種飛行予科練習生（甲飛）十二期出身の元零戦搭乗員である。甲飛十二期は、実戦部隊に出た時期が特攻の始まりとほぼ重なったこともあって、入隊時3239名だった同期生のうち861名が1年足らずの間に戦没している。

内村は、「世界万民、助け合って天下を一つの家とする。いわば人間皆家族、相互扶助のスクラムをガッチリ組むこと」などを掲げた「天下一家思想」をスローガンとしていた。

だが、内村の言う「助け合い」の手段とは、「現代の錬金術」とも言えるネズミ講だった。

内村が主宰したネズミ講の仕組みには名称の異なるいくつかのバリエーションがあるが、「親しき友の会」を例にとると、会員になろうとするものはまず2028円を出資する。そのうち1000円を会が指定した6代前の会員に現金書留で送金し、残る1028円は入会金として会の本部に送金する。会員になると、4人の子会員の勧誘が義務づけられる。子会員はさらに4人ずつの孫会員を誘って孫会員は計16人になる、以後、同様の勧誘が続けば会員は64人、256人とネズミ算的に増え、六代目で1024人となる。この六代目の1024名がおのおの出資した1000円ずつが最初の会員のものになり、ここで「上がり」となって合計102万4000円の配当を得る。その間に、会には105万2672円の利益が転がり込む…というものである。

内村のネズミ講は地方都市を中心に日本全国に拡大、最盛期の会員数は180万人に達した。内村は、熊本に地上８階の本部ビル、5機の自家用機、ベンツのリムジンを所有、ホテル経営に乗り出すなど経営の多角化にも意欲を見せた。

「第一相互経済研究所」は昭和44年には、さらに出資規模の大きい「相互経済協力会」（入会金4万円）、「交通安全マイハウスの会」（入会金10万円）もスタートさせている。

取り締まる法律はなかった

その「天下一家の会」の広告塔に利用されたのが、ベストセラー『大空のサムライ』（光人社）で知られた内村の零戦乗りの大先輩、坂井三郎である。坂井は生前、私のインタビューに、

「甲飛十二期のなかには、三四三空（第三四三海軍航空隊）や横空（横須賀海軍航空隊）で指導した者もいて、まあ教え子のようなものだった。内村の事務所に招かれて行ってみると、かつての教え子たちが集まってワイワイ仲良くやっている。天下一家の理念を聞いて、それは結構なことだと賛同し、昔の仲間にも声をかけた。その頃はネズミ講は違法ではなかったし、悪意はまったく感じていない」

と語っている。じっさい、この時期、元士官をのぞく旧知の元零戦搭乗員の多くが坂井から積極的な勧誘を受けている。

だがネズミ講は、講元の内村だけは絶対に儲かる仕組みになっているものの、人口が有限である以上、無限に会員が増えていくわけではない。会員すべてが儲かることはなく、原理的にいつかは破綻をきたす。計算上は15代で会員数が2億人を超えるのだから当然のことだ。昭和45（1970）年頃から配当を得られない人が出始め、勧誘をめぐるトラブルなどから詐欺的商法として社会問題化するようになった。勧誘に行き詰まって自殺する人まで出たが、坂井がいうように当時はネズミ講そのものを取り締まる法律はなく、警察や司法当局が被害の拡大を防ぐことはできなかった。

昭和47（1972）年2月16日、内村は熊本地方検察庁に逮捕されるが、その容疑は「脱税」である（同年3月7日に起訴）。この年あたりから、入会金の返還を求める訴訟が各地で起こり、その数は昭和52（1977）年までに約2000件におよんだ。それでも、「金儲け」を「天下一家思想」のオブラートに包み、法の網をくぐって、「天下一家の会」はなお活発な活動を続ける。財団法人の認証を受けていないのに財団法人を騙り、有力政治家が支援していると称して人々を信用させた。

昭和48（1973）年11月、内村自らが主宰する宗教団体「大観宮」が熊本県知事より宗教法人として認証された。内村は昭和52 年5月に国税庁が発表した高額所得者番付で、所得2億7700万円で39位にランキングされている。昭和52年9月、内村は、ネズミ講で得た「第一相互経済研究所」の全資産を「寄付」の名目で大観宮に移し、宗教活動に名を借りた「太子講」と称する入会金5万円の新たなネズミ講を始める。この財産移動はのちに裁判で「資産隠し」と認定された。

また、文化事業への貢献を装うため、映画企画会社「大観プロダクション」を設立、昭和51（1976）年、『大空のサムライ』（10月公開）、『岸壁の母』（12月公開）と2本の映画を企画、いずれも東宝が製作し、全国東宝系の映画館で上映されている。『大空のサムライ』で4億円といわれた制作費は、大観プロダクション、すなわち内村が出した。映画は坂井の著書『大空のサムライ』を大幅に脚色したフィクションだが、ここでも坂井は、ネズミ講の広告塔に利用されたといっていい。

「零戦」の名を汚さないためには

昭和46（1971年）、坂井をふくむ元零戦搭乗員がアメリカのエース・パイロット協会（American Fighter Aces Association）の招待で渡米したのを機に、中野忠次郎・元大佐を会長に担いで結成された「零戦搭乗員会」の事務局は、内村と予科練同期生の山中志郎が東京・新橋5丁目で経営する商事会社のビルに置かれた。その2年後、山中の事務所は、「天下一家の会」の東京での連絡所も兼ねるようになる。山中は、海軍で同じ釜の飯を食い、苦楽をともにした内村が逮捕され、世間の非難を浴びているのを黙って見ておられず、昭和48年、「天下一家の会」に入会し、以後、会の幹部として内村を支えていたのだ。

だがこれは、大多数の元零戦搭乗員にとってはゆゆしき問題だった。

ネズミ講を規制する法律はなくても、それは新しい悪徳商法の多くがそうであるように法整備が追いついていないだけで、反社会的行為であることは疑いようがない。昭和52年3月には長野地裁で内村に対し入会金の返還を命じる判決が下され、同年5月、国会でもマルチ商法＝ネズミ講を規制する法案づくりに向けての集中審議が行われている。坂井に勧誘されて入会し、結果的に大損をした元搭乗員もいる。このことが原因で坂井と袂を分かった者も少なくなかった。

このまま放置すれば、世間は「零戦」と「ネズミ講」のイメージを重ねるようになるだろう。「人に後ろ指を指される」ことは、なにより恥辱であるし、それでは、生き残った元零戦搭乗員として、戦死した多くの戦友に申し訳がたたない。

昭和52年12月6日、「零戦搭乗員会」は臨時の役員会を開き、山中に事務局を返上させることを決議した。12月10日、佐々木原正夫、大原亮治、山口慶造、柴山積善の予科練出身者ばかり4人の役員が直接、山中の事務所に乗り込み、事務局の返上を迫った。戦友会は旧海軍の延長だから、予科練出身者の不始末は同じ予科練出身者によってカタをつけることになったのだ（これまでのいきさつについては、山中から「役員各位」に宛てて「配達証明」つきで発送された、便箋11枚におよぶ弁明と開き直りの手紙が私の手元にある。また、佐々木原、大原、山口に対しては直接インタビューでこのことを聞いている）。

そして会をいったん解散し、「零戦搭乗員会」の名前は引き継ぐものの役員を一新して、こんどは全国組織の新しい会を作ることになった。

「新・零戦搭乗委員会」発足

昭和53年2月、山中の旧事務所を引き払い、新しい「零戦搭乗員会」の事務局が、東京・蒲田で小町定・元飛曹長が経営するビルの3階に設けられた。新しい会の会長は、相生高秀・元中佐である。小町のビルで新しく発足して以来、零戦搭乗員会は、『海軍戦闘機隊史』（原書房）『神風特別攻撃隊員之記録』（私家版）などの記録集を編纂、刊行するなどの活動実績を残した。

国会で、ネズミ講を禁止する法律を議員提案することで各政党が合意したのは新・零戦搭乗員会発足の翌月、昭和53年3月のことであった。10月、「無限連鎖講の防止に関する法律」が可決、成立し、昭和54年5月、同法は施行され、ネズミ講は全面的に禁止された。

なおも自らの非を認めない内村健一は、昭和55年、参議院議員選挙で全国区に出馬するが、しょせんは泡沫候補の一人にすぎず、立候補者93名中75位（当選者50名）の得票数2万7849票で落選した。ちなみに同じ選挙で、元海軍主計少佐・鳩山威一郎（鳩山由紀夫、邦夫兄弟の父）は200万5694票を集めて3位、元海軍大佐・源田實は得票数90万1567票で20位に入っている。

学歴コンプレックスに付け込んだ悪徳商法

昭和58（1983）年、最高裁で内村の有罪が確定、懲役3年、執行猶予3年、罰金7億円の判決がくだった。しかし内村は、課せられた罰金のうち2億円しか払わなかったため収監され、その後は持病の糖尿病との闘病生活を送り、平成7（1995）年、68歳で波乱の生涯を閉じた。

「無限連鎖講の防止に関する法律」は施行されたものの、憲法の遡及処罰禁止規定により、同法施行前の「天下一家の会」が、ネズミ講の件で裁かれることはなかった。「天下一家の会」の破産管財人手続きがようやく完了したのは、平成17年（2005年）のことである。

――しかし、詐欺的商法で一度甘い汁を吸った者は、懲りずに手を変え品を変え人を騙す。予科練で内村の一期後輩で「天下一家の会」にも関わっていた吉田次郎は、2007年に社会問題として表面化したディプロマミル（偽学位）商法に手を染めていた。海外に本物の大学があると見せかけて、架空の大学の学位を金で売るというものだ。

吉田はいくつかあった偽大学の一つ、クレイトン大学の理事長で、問題が発覚するとハワイにあるという「パシフィック・ブッディスト・ユニバーシティ（PBU）」なる大学名を捏ち上げた。クレイトン大学とPBUの連絡先は同じで、吉田が「勤務先」と称していた「日米文化交流協会」とも同じだった。PBUはのちにハワイ州での裁判で一切の活動を禁じられたが、吉田は日本で同名のNPO法人を設立している。「大学」と言いながら学校法人ではない。

「日米文化交流協会」も、吉田は略して「日米協会」と呼んでいたが、これは行事に皇族も出席する、伝統ある「日米協会」とは全く別の団体である。あえて誤解を呼んで箔をつけようとしたのだ。

さすがに、予備学生出身搭乗員のように、本物の大学を出ている人や海軍兵学校出身者といった高等教育を受けた層はこんな手で騙されることはない。吉田もそのことは承知の上で、零戦搭乗員会（2002年「零戦の会」に改組）会員を始めとする予科練出身の元下士官兵搭乗員に声を掛けた。予科練出身者は、戦後の文部省による学力認定で、甲種は旧制中学卒業相当、乙種、丙種は高等小学校卒業相当とされ、戦後の就職や進学に苦労した。その学歴コンプレックスにつけ込んだのだ。

「アメリカの大学の学位論文だけど、日本語で大丈夫。作文を書いて100万円（相手により違い、もっと多い額を言われた人もいる）出せば、あなたも大学卒の学位がもらえますよ」

と勧誘し、なかにはほんとうに騙された人もいた。2007年、フジテレビがこの問題を取り上げたことから社会的に関心が高まり、当時「零戦の会」会長だった岩下邦雄・元大尉が吉田に事情を聴いたが、問題の核心については答えずに退会してしまう。吉田が平成23（2011）年12月に亡くなったことで元海軍軍人による偽学位商法は自然消滅したが、やや大げさに言うならば、内村健一のネズミ講とともに、帝国海軍戦後史の「闇」とも呼べる出来事だった。

