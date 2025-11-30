弟に優しくしている姉の姿を見て母は気づいた…７歳娘が実は一番欲しがっているもの

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

2歳差きょうだいということもあり、毎日ちょっとのことでケンカが勃発し、大変だった数年前。長女が7歳になった現在は、弟におやつを分けたり、泣いているとなだめたり、サポートすることが増え、母であるはなゆいさんは感動しているそう。それと同時に、その優しい姉の姿から別の感情や気づきもあったといいます。詳細を綴っていただきました。

7歳になった長女が急に大人っぽくなった

こんにちは、小学生と幼稚園児を子育て中はなゆいです。子育てしていると、我が子の成長に驚かされることってありますよね。

私が最近気づいたのが、7歳になった姉まる子がいつのまにか急に大人の顔を垣間見せること。普段は甘えん坊だったり、わがままを言うこともあるのに、ふとした瞬間、弟に対する態度が年長者のそれだったりするんです。

具体的には、弟が泣いていると、原因が自分のせいではないのに「ごめんね」と謝ってなだめたり。またあるときは、自分のおやつを小さい子に分け与えたり。さらには、ママの見えない場所で、ひそかに弟を助けてあげていたり……。

そんなとき「なんて優しく成長してくれたんだろう」と感動しつつも、少し切なく感じることも。

例えば先日のこと。まる子が学校で表彰されてもらってきたチョコレートのメダルを、2歳年下の弟にあげていたんです。「まるちゃんがもらったものなのに、いいの？」と私が聞いてみると、思いもよらない、でも妙に腑に落ちる一言が返ってきました。

このお話は、子どもの“優しさの理由”に触れながら、最後に“本当に欲しいもの”が静かに浮かび上がってくる、そんなしんみり系エピソードです。

子どもたちは実はとても敏感で繊細

漫画では“まる子の優しさ”を中心に描きましたが、実は描ききれなかった裏エピソードとして、「親としての小さな後悔や気づき」が込められています。

まる子が「抱っこしてほしい」と言ったとき、私が感じたことーーそれは、子どもは“楽になること”よりも、“自分が愛されていると感じられること”を欲しがっているのではないか、ということ。

「（抱っこのときはママに）ぎゅってしてもらえる」から、抱っこしてほしいなんて言葉を、7歳になってもまっすぐ伝えてくれる娘。いくらでも抱っこしますよ！ と愛おしさが込み上げてきました。それと同時に、もう少ししたらこんなことを言ってくれなくなるのかな……？と親としての切なさも湧いてきました。

子どもは実はとても敏感で、そして繊細にいろんなことを感じたり気づいて、取り入れたり成長していく存在です。それでいて「自分の欲しいもの」は上手に言葉にできない、なんて一面も備えています。

全てのお子さんがそうではないと思いますが、このエピソードを通じて、読者の皆さまが、お子さんが発している”声にならない欲しいもの”に気づくきっかけになりましたら嬉しいです。

寝る前に、お子さんをいつもよりギュッと抱きしめたくなる、そんな余韻をお届けできますように。

