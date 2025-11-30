¡ØMAMA¡ÙALLDAY PROJECT¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼ê¤Ë´¶¼Õ¡Ö³Ì¤òÇË¤ê¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥È¥é¥¤¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡ALLDAY PROJECT¤¬29Æü¡¢¹á¹Á¤ÎÂç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦Kai Tak Stadium¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖBREAKTHROUGH ARTIST¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ALLDAY PROJECT
¡¡¡ÖBREAKTHROUGH ARTIST¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ALLDAY PROJECT¤Ï¡ÖBREAKTHROUGH ARTIST¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥È¥é¥¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âALLDAY PROJECT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤«¤é2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ª¤è¤Ó²»¸»¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢Á´À¤³¦¤Î²»¸»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¶È³¦ÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿³ºº°Ñ°÷ÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤òÅý¹ç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¡¦¿Í¼ï¡¦Ê¸²½¤ò±Û¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¶²¤ì¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ª¡¦¥Õ¥ó¡ÊUH-HEUNG¡Ë¡×¤ò¸ø¼°¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤Î¡È¶½¡É¡¢´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤ä¿´¤«¤é¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë´Ú¹ñÊ¸²½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢26Æü¤Ëµ¯¤¤¿¹á¹Á¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢TELASA¡¢Mnet JAPAN¡¢Mnet Smart¡Ü¤ÇÎ¾Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¡ÖBREAKTHROUGH ARTIST¡×
¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ALLDAY PROJECT¤Ç¤¹¡£
WOOCHAN¡§¹á¹Á¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Î»ö¸Î¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
TARZZAN: ¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ALLDAY PROJECT¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
YOUNGSEO¡§¤³¤¦¤·¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç MAMA¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢MAMA¤ÈCJ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£BREAKTHROUGH ARTIST¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥È¥é¥¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âALLDAY PROJECT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ANNIE¡§¤³¤Î5¿Í¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëDAY ONE¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¦¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëADP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
BAILEY¡§¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢º£²óµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë°¥Åé¤òÉ½¤·°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿Êý¤òÏ«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
DAY ONE¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ ³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ALLDAY PROJECT¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
