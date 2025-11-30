「スマホのせいで若者の読書離れ」は真っ赤な嘘…じつは子どもたちは「紙の本」を意外なほど読んでいる「衝撃の実態」

今年も「スマホのせいで読書時間が減っている」論が相も変わらずメディア上で流通している。ちょっと冷静に検証してみよう。

過去いちばん雑誌を読まなくなった小中高生

小学校4年から高校3年生までの雑誌や書籍の読書率、月刊の平均読書冊数、よく読んだ本のタイトルを毎年調べている全国学校図書館協議会「学校読書調査」が今年も「学校図書館」2025年11月号にて発表された。

まず雑誌の不読率（月に1冊も読まないと答えたひとの割合）は小学生62.7%、中学生73.8%、高校生77.7%。いずれも過去いちばん雑誌を読んでいない。

雑誌の月間平均読書冊数は小学生2.5冊、中学生1.5冊、高校生1.0冊で過去最低水準にある。

高校生の22.3%しか雑誌を読んでいないことからすると、週刊少年ジャンプ1冊買えば月4冊になるから22.3%×4＝0.892になる。つまり、中高生は雑誌を読んでいる層でも、ジャンプを買ってプラスで書店や図書館でもう1〜2冊手に取るくらいしか読んでおらず、残り7割以上はまったく見ないという状況だ。

雑誌を読まない子どもの割合が増え続けることのデメリット

新聞業界はNIE(News In Education.教育に新聞を！)という運動を展開してロビイングも行い、学校図書館への配架予算が付くに至った。一方、雑誌や書店業界は同様の運動をしてこなかったし、今もする気配が見えない。雑誌も「探究学習のアウトプットのヒントになる」（記事の見せ方、まとめ方が参考になるとか、テーマ探しに使うとか）といった、教育に役立つ使い方はあるはずだし、実際、子ども向けの科学雑誌をはじめ、学習に役立つものも少なくない。

また、日本には小学校約2万校、中学校約1万校、高校約5000校、特別支援学校約1000があり、小学校だけですでに全国の書店数よりも多い。出版社や書店から見て売り先として見た場合の価値は決して小さくない。

もっとも、地場の書店からすると学校図書館に月に数タイトル買われたところで配達・配送コストすらペイしないだろうから、やる意味を感じられないのはわかる。筆者が「出版業界は雑誌の学校図書館、公共図書館に対する配架予算が書籍とは別立てで付くようにロビイングをするべきだった」と書店関係者に言うと「週刊文春みたいに安く買える雑誌を図書館で読んで買わずに済ますやつはおかしい。むしろ図書館は雑誌を買うな」と返ってくることも多い。

だが年長世代はともかく「定期刊行物を読むために定期的に図書館や書店へ行く」という体験をしてこなかった年少の世代が、図書館や書店に定期的に行く動機・導線を新規につくることのむずかしさを考えると、紙の雑誌の読書体験喪失は出版ビジネス的にも、ビジネスを抜きにした「読書推進」という観点からも痛いと思われる。

小中高生を「本離れ」と呼ぶべきではない

次に書籍を見てみよう。

書籍の月間平均読書冊数は小学生12.1冊、中学生3.9冊、高校生1.4冊。いずれも昨年よりは落ちた（中高生は2年連続減）が、それでも小中学生はいまだ過去最高水準を維持しているし、高校生は過去60年弱のあいだ月1冊台で推移している。

なお、学校読書調査の質問項目では「月15冊以上」はひとまとまりで、それ以上の項目は用意されていない。つまり小学生の書籍読書量は調査設計上、ほとんどカンスト状態にある。

続いて月に1冊も読まないという不読率は小学生9.6％、中学生24.2％、高校生55.7％。中高は2年連続上昇、小学生もコロナ禍以降じりじり上がってきているのが気がかりなところではあるが、小学生の不読率はもともと低いし、高校生は長期的に見ると4〜6割で推移してきた。中学生は乱高下してきたが、最悪の状況にあった1990年代末と比べればマシである。

雑誌と違って書籍に関しては小中高生の読書は中長期的に見て「右肩下がり」などという状況にはなく、「本離れ」と呼ぶべきではない（なぜ20世紀までと比べて21世紀に改善したのかについては拙著『「若者の読書離れ」というウソ』や『いま、子どもの本が売れる理由』でくわしく書いているので、ここではくりかえさない）。

「スマホのせい」という思考停止ワードはやめよう

この2、3年の書籍読書の数字の低下を「スマホのせい」とする向きもあるが、もう少し細かく分析する必要があると思われる。

子ども家庭庁「青少年のインターネット利用環境実態調査」を見るとスマホ利用率は小学生が2019年度49.8％から2024年度66.7％に、中学生は72.6％から84.8％にたしかに状況している。高校生も97.1％から98.3％になった。

しかし単純にスマホ利用率の上昇と書籍読書の低下がパラレルに起こるのだとすれば、2019年までのあいだにも起こっていないとおかしい。だが実際には2007年のiPhoneの発売から十年以上はとくに影響が見られない。利用率が0％から約50％〜70％になるまでよりも、そこから先の方が強く読書に影響するとは、いったいどういう理屈なのだろうか。

したがって影響源をスマホだと決め打ちするべきではないし、もし2020年代に入って急にスマホの影響が強まったのだとすれば、スマートフォンという「ハードウェア」の普及・利用率自体ではなく、別の要因を考えるべきだろう。

東京大学社会学研究所・ベネッセ教育総合研究所「ダイジェスト版子どもの生活と学びに関する親子調査2024」で「学校外」の各メディアの平均利用時間（小4〜高3）を見ると2015年から2019年までのあいだは、スマホ・携帯の利用時間は20分増えているが、本の時間の変動は1分減少に留まっている。

2020年から2024年までのあいだにスマホ・携帯はさらに30分増え、本は4分減っている（1日17分→13分）。やはり2020年以降の方が、スマホの影響力が若干増しているような印象を受ける。

日本はデジタルと読書の結びつきが弱い

2019年頃から伸びたサービスといえば、たとえば誰もが思いつくのはTikTokだろう。TikTokの利用時間は、グローバルの調査では年々増えているようだ。とはいえ日本に限った調査はないため、なんとも言えない。やや黒に近いグレー、といったところだ。

ただ世界的には、TikTokをきっかけに本の購買につながるBookTokムーブメントが起こっており、欧米の超大手出版社Big5は各社、軒並みその恩恵を受けている。つまり本と動画、デジタルは単純に対立するものではなく、相補的な関係にある。むしろデジタルや動画と本の購買や読書の結びつきがまだまだ弱いのが、日本の課題と言える。

また、10年間で片方（スマホ）が50分増えて片方（本）が5分減ったのであれば「影響なし」とは言わないものの、まったく足し引きがそろっていない。スマホは利用時間10分増加につき本の利用時間が1分減る程度の影響力しかないことになる。

それなら対処の手段としては、10代にスマホを使う時間を1日50分減らさせるより、読書時間を5分増やすほうがはるかに簡単そうに思える。

なお、見逃されがちだが、2015年から2024年のあいだにテレビゲーム・携帯ゲームは10分、パソコン・タブレットの利用時間は15分増えている。とくに2020年から児童・生徒に一人一台端末が配布されて利活用が急速に進んだGIGAスクール以降、パソコン・タブレットの利用時間は顕著に伸びている。テレビ・DVDは10年で26分減った。

いまや小学生ですらプレゼンテーション資料をノートPCでつくっているし、提出物を送ったりといった学内のコミュニケーションも行っている。たとえば端末を通じて調べ物をした時間は「本」には入らないが、ある種の読書の代替行為である。本の時間から別の時間へリプレイスしているとしたら、こちらの可能性もある。

読書をあえて狭く解釈する必要はない

ベネッセと東大の調査は建て付け上しかたないものの、「スマホ・携帯」「パソコン・タブレット」では読書や調べ物もできるし、学校の課題を作成する作業もできるし、動画といってもYouTubeやTikTokだけでなくスタディサプリのようなアプリを通じて勉強・受験のための動画を見ることも一般的に行われているわけだが、そのあたりの内訳がまったくわからない。

結果、スマホと本を対立的にとらえることを誘導するような設計になっている。

インプレスは『電子書籍ビジネス調査報告書』2025年版で初めてウェブ小説の利用動向についてアンケートを実施しているが、こちらによれば10代後半では男性は約2割が、女性はなんと約4割が「よく利用する＋たまに利用する」と答えている。

同報告書ではこれと別に「電子書籍」や「電子図書館」の利用動向も尋ねているが、ウェブ小説とは割合が異なる。したがって多くのユーザーは「電子書籍」と「ウェブ小説」を分けて認識していると思われる（マンガアプリについても同様だろう）。

そしてウェブ小説をスマホで何作読んでも、学校読書調査上は「雑誌」や「書籍」の読書「冊数」にはカウントできない、されないのである。

『電子書籍ビジネス調査報告書』によれば10代はオーディオブックも男女ともに1割程度が使っているが、これも把握されていない。

現実がすでにこういう状況なのだから、読書をあえて狭く解釈する必要はない。

そして現実を踏まえて読書を広くとらえるのであれば、そこまで憂慮すべき事態が進行しているとは筆者には思えない。

ただ、中学生頃までは環境の影響を受けやすく、とくに気が散りやすい年代でもある。

したがってデジタルデバイス自体や各種アプリの利用時間、通知機能の設定などについては、背景を話し合って理解してもらったうえである程度介入したほうが、読書に限らず勉強やメンタルヘルスへの影響を考えてもいいだろう（良い悪いは別にして、オーストラリアや北欧では国家レベルで介入を実施している）。

「紙＋電子」以外の読書も開拓すべきであり、「学校内」読書も維持すべき

今日では「読書」自体が紙の本と電子書籍以外にも拡張されているが、たいていの調査ではこの2つ以外は「スマホの利用時間」に丸められてしまう。

しかし手元に紙の本がない状態でのスキマ時間の活用、目は使っているが耳は空いているといったときに差し挟む余地がある読書の選択肢として、ウェブ小説やオーディオブックは伸び代がある。

また、ベネッセと東大の調査は「学校外」のメディア利用時間しか聞いておらず、この四半世紀で学校内の読書環境が充実し、読書時間が増えたことを把握できない、見えなくさせてしまっているという問題点がある。朝読、読書ボランティアによる読みきかせ、学校図書館を活用した探究学習等々、1990年代までは一般的ではなかったことが今日では当たり前になっており、21世紀の小中高生の読書量・率はこれらの施策によって底支えされている。

学校外での個々人のメディア利用時間にまで学校側が干渉することはむずかしいが、学内でスマホの利用を多少制限し、読書に関連する時間を1日平均に換算してもう5分程度捻出することは不可能ではないと思われる（もちろん、文科省から行うべきとされている授業だけですでにパツパツであり、決して簡単ではないけれど）。

大人がぶつくさいうだけでは何も変わらない

もちろん、学校まかせでいいということではない。教育政策、学校現場の教員・司書教諭、学校司書、公共図書館、家庭、出版社や書店、読書ボランディア等々が連携して読書推進に取り組むことが重要だ。

そのときに大人から「スマホのせいで云々」と否定されたり嘆かれたりしても、そのむかし「テレビとマンガのせいで本を読まなくなってバカになっている」とか「ファミコンのせいで」などと言われていたことの反復にすぎない。言われた小中高生からすると、うざったく思うだけである。

今あるメディア環境自体は、個人の力では変えられない。であれば、それを前提にさまざまなかたちでトータルの読書時間や本、文字・活字に触れる機会を増やせばいいというスタンスが望ましいと個人的には考える。

「紙の読書がいい」というのであれば、大人が率先して買って読む姿を子ども・若者に見せ、本について対話する時間をつくるべきだろう。TikTokに勝ちたいと思うなら、TikTok以上に強力なプレゼン、個別最適化されたレコメンドを示すのがスジである。大人が具体的な働きをせずにぶつくさ言っているだけでは、子ども・若者の読書は変わらない。

一方的に「本を読め」とか「スマホやゲームはやめろ」と押しつけられて、そうしたいと思う人間はいない。

