新車248万円！ トヨタ「新型アクア」“注文殺到”で「受注停止」に!? 「再開見込みはたっていません」 斬新「プリウス顔」採用で大進化した“実用モデル” すでに長納期に

一部改良時に「ハンマーヘッド」化した「アクア」

2025年9月に一部改良を行ったトヨタ新型「アクア」。

その後のユーザーの反響など、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

サメ顔採用でデザイン一新した新型「アクア」

【画像】超カッコイイ！ これが「新型アクア」です！ 画像で見る（30枚以上）

今や、トヨタを代表するコンパクトカーとして広く知られる「アクア」。

初代アクアは「ハイブリッドカーを身近なものにする」という思いを込めて「次の10年を見据えたコンパクトカー」を追求。高い実用性に加えて、ハイブリッド専用モデルに求められる低燃費・静粛性を手の届きやすい価格で実現したのです。

ちなみに、初代アクアがデビューしたのは東日本大震災が起こった2011年の12月であり、東北の復興支援の一角としてトヨタ自動車東日本（当時の関東自動車工業）の岩手工場でラインオフされたのです。

全世界で約187万台もの初代アクアが販売され、削減されたCO2排出量は累計約1240万トンとされています。

そして、2021年7月に2代目へとフルモデルチェンジします。

「実用的な環境車を持続可能な形で提供する」という使命を持つハイブリッド専用のコンパクトカーとして、カーボンニュートラル実現への貢献を目指して開発された2代目は、従来型比で約20％もの燃費向上を果たし、35.8km／Lの低燃費と電動車らしい軽快かつ上質な走りを両立させたのです。

さらにAC100V・1500Wのアクセサリーコンセントや停電していてもクルマから電気が取り出せる「非常時給電モード」を全車標準装備とするなど、災害などの非常時にも頼れる存在でもあります。

このフルモデルチェンジから4年、2025年9月に2代目アクアが大幅改良を実施しました。

今回の最大のハイライトは「ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用したこと」が挙げられます。

この「ハンマーヘッド」はシュモクザメの別称であり、頭部がT字型で鐘を打つ撞木（しゅもく）に由来します。

このデザインを初めて採用したのはトヨタ初のバッテリーEV（電気自動車）モデル「bZ4X」であり、現行「プリウス」でも採用されていることから見慣れてきた人も多いのではないでしょうか。

それだけに今回のアクアのフェイスリフトは、まるでプリウスがコンパクトカーになったかのように顔つきが似ています。

また、ボディカラーに新色が追加され（モノトーン系2色、ツートーン系3色）、大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備したほか、プリクラッシュセーフティー・レーダークルーズコントロール・ロードサインアシスト・発進遅れ告知機能などの各種安全装備の拡充が行われています。

ボディサイズにも多少の変更があり、全長4080mm×全幅1695mm×全高1485-1505mm、ホイールベース2600mmと、全長のみ30mm拡大しています。

車両本体価格（消費税込）は248万6000円〜302万2800円と、一部改良前と比較して25万円前後の値上げとなっています。

ユーザーの反響について、11月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ハンマーヘッドデザインのフロントマスクは好みが分かれるみたいですが、『このデザインが気に入ったから』ということで大選びいただくお客様が増えています。

ただ…アクアは受注停止でして、再開の見込みが立っていない状況です」

他のトヨタディーラーにも問い合わせみましたが、やはり…。

「大変申し訳ございませんが、当店でもアクアは受注停止なのです…。

何店舗か問い合わせて受注できるディーラーを探していらっしゃるお客様が数名いらっしゃいました。

『受注再開したらすぐにでも連絡して欲しい』とおっしゃってくださるお客様もいらっしゃいます。

コンスタントに売れるモデルですし、メーカーにも1日も早い受注再開を望むところです」

多くのトヨタ車で発生している納期の長期化や受注停止の状況。いちユーザーとしても一刻も早い復帰を望むばかりです。