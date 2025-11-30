TWICE・モモ、目線だけで空気を変えるカリスマ…新ビジュ公開にファン「ハンサムだ…」【PHOTO】

TWICEおよびMISAMOとして活動するモモが最近、自身のインスタグラムを更新し、「MISAMO 02.04」というコメントとともに写真を投稿した。シックな雰囲気漂う最新ショットが公開され、ネット上で大きな注目を集めている。

【写真】モモ、大人の艶やかさで魅せたピンクドレス姿

公開された写真には、ブラックのジャケットにホワイトのラッフルシャツを合わせて椅子に腰掛ける姿が収められている。濡れ髪のようなダークヘア、伏し目がちな表情、指先のリングなど、アンニュイなムードと強い存在感が際立っており、従来とは異なるスタイリングに視線が集中した。

投稿直後からSNSでは「可愛すぎる」「モモ、かっこよすぎる」「雰囲気がガラッと変わった」「ハンサムだ…」など称賛の声が相次ぎ、ビジュアルの変化に驚く反応も続いている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するMISAMOは2026年2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリース予定。先日、同作を予告するトレーラー映像が公開されており、ファンの期待がますます高まっている。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。