「스압 주의（スアプチュイ）」の意味は？推しの写真を投稿するときに使う言葉...！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「스압 주의（スアプチュイ）」の意味知ってる？

「스압 주의（スアプチュイ））」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、推しの写真をたくさん投稿するときに使う言葉です！

いったい、「스압 주의（スアプチュイ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「長尺注意」でした！

「스압 주의（スアプチュイ）」は、「長尺注意」を表す韓国語です。

「스압（スアプ）」は「스크롤（スクロル）」＝「スクロール」＋「압박（アッパク）」＝「圧迫」を組みあわせた言葉で、「スクロールするのが大変だ」という意味を表します。

「주의（チュイ）」は「注意」という意味です。

写真の枚数が多いときや文章が長くなったときに使いますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
