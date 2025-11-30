「스압 주의（スアプチュイ）」の意味は？推しの写真を投稿するときに使う言葉...！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「스압 주의（スアプチュイ）」の意味知ってる？
「스압 주의（スアプチュイ））」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、推しの写真をたくさん投稿するときに使う言葉です！
いったい、「스압 주의（スアプチュイ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「長尺注意」でした！
「스압 주의（スアプチュイ）」は、「長尺注意」を表す韓国語です。
「스압（スアプ）」は「스크롤（スクロル）」＝「スクロール」＋「압박（アッパク）」＝「圧迫」を組みあわせた言葉で、「スクロールするのが大変だ」という意味を表します。
「주의（チュイ）」は「注意」という意味です。
写真の枚数が多いときや文章が長くなったときに使いますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
