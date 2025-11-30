累計500万部！日本ファンタジーの金字塔『だれも知らない小さな国』の「コロボックル」が児童文学界に衝撃を与え、三世代に読み継がれている理由

ファンタジーという言葉がない頃に

21世紀の今日、ファンタジー物語は世界を席巻しています。それには映像の世界で特殊撮影（VFX）が当たり前となったことが大きく影響しているでしょう。現代の子供たちは、人間が空を飛んだりドラゴンに乗ったり、魔法を使って魔王と戦うリアル（に見える）映像をインターネットやテレビ・映画などでごく普通に見て成長します。もちろん、それらを現実のこととして受け止めるほど人間の子供たちは愚かではありません。ですが、こうした絢爛豪華で“何でもアリ”のビジュアルが存在する以前、20世紀までの子供たちは、自らの頭の中で空想の世界を紡いでいました。

子供たちはしばしば自らのかたわらにいてくれる架空の仲間を作りだし、語らったり遊んだりするということがあります。皆さんも経験があるかもしれません。発達心理学の用語で「イマジナリー・コンパニオン」と呼ばれるそうした存在を、自らの心の中で温め続けて世に出した児童文学者がいました。それが、日本最初のファンタジー小説と言われる名作『だれも知らない小さな国』の作者・佐藤さとる（本名：佐藤暁＝さとう・さとる）さんです。

不朽の名作は、私家版から始まった

佐藤さんは1928（昭和3）年、神奈川県横須賀市で生まれました。海軍准士官だった父は常日頃から航海に出ていて不在がちでしたが、母と二人の姉に囲まれ、わんぱく小僧だった暁少年は、家の近くの安針塚（塚山公園）を根城に遊び、成長していきます。また同時に、姉たちのために揃えられていた『小学生全集』を読んで空想の世界を楽しんでいました。

小学校2年生の頃、本の隅に書かれていた小さな人の絵姿を見た暁少年は、「クリ・クル」という小人を思い描き、いつかクリ・クルを主人公にした漫画を描いて漫画家になるんだ、と決めました。

しかし、やがて日本は太平洋戦争に突入、佐藤さんが14歳になった1942（昭和17）年、父親は航空母艦・蒼龍でミッドウェー海戦に出撃して帰らぬ人となり、日本社会は漫画や文学どころではなくなっていきます。1945（昭和20）年3月に中学校を卒業した佐藤さんは、戦後の混乱の中、関東学院工業専門学校建築科(現・関東学院大学建築学部)に進み、市役所勤めや学校教員など職を変えながら、児童文学の同人たちと交流し、少しづつ作品を書きためていきました。

そんな佐藤さんの処女出版作が、小人のコロボックルを主人公にした『だれも知らない小さな国』でした。1959（昭34）年3月、31歳の時に私家版として出版。「背広を作ろうとため込んでいたお金を全部つぎ込んだ」と、佐藤さんは回想しています。100冊ほど刷られた同作の小冊子の1冊を手にしたのが、当時、講談社児童部部長だった曽我四郎です。

児童書部門が講談社を支えていた時代に

1950年〜1960年代前半という時代は、ベビーブーマーが小学生となった児童書の興隆期で、児童書部門が講談社を支えていたといっても過言ではありませんでした。

小学校教員の経験もあった曽我氏が講談社に入社した1950（昭和25）年、講談社は『世界名作全集』をスタートさせています。この全集は最終的に全180巻にも及ぶ長大なシリーズとなりますが、曽我氏が担当したひとつが井伏鱒二さん訳の『ドリトル先生航海記』です。

井伏さんは、戦前の『少年倶楽部』で『ドリトル先生の航海』というタイトルで同作を連載していました。その原稿が戦災で焼けず社の倉庫に残っていたため、井伏先生に、これをもとに1冊にまとめてくれませんか？ とお願いしたところ快諾なさったのです。そこで英文学に明るい大学の先生に改めて原書を粗訳してもらい、古い原稿と照合しながら戦後の新しい『ドリトル先生』書き下ろし作を井伏先生に書いてもらいました。(曽我氏談、講談社100年史社内資料より)

この時、曽我氏が井伏さんに『ドリトル先生航海記』という改題を提案したことによって、以後日本で出版される同作はすべてこのタイトルで親しまれるようになったのでした。

そんな曽我氏がデビュー前から注目していたのが、佐藤さとるさんです。

昭和20年代の終わり頃、いろいろな人から『佐藤暁さんという新しい人がいい仕事をしているらしい』と漏れ聞いていたのです。その佐藤さんが私家版を出したという。そこで、当時、実業之日本社にお勤めだった佐藤さんに電話して、その私家版小冊子を送ってもらったのです。読んでみたところ、とてもいい作品で私はたちまち引き込まれてしまいました。部内の人たちにも読んでもらったところ、異口同音に“これはいい作品だ”と。(曽我氏談、前出資料より)

佐藤さんが私淑していた童話作家の大家・平塚武二さんは、私家版出版を知ると、自分の人脈が書かれた手帳をめくり、作家や出版社の送り先を100人近く選んでくれたといいます。講談社も宛先に入っていたのですが、佐藤さんの回想では「着いたか着かないうちに、講談社から速達がきた」とか。この即断即決が、講談社に大きな果実をもたらすことになりました。

講談社から速達がきたんです、本当の本にしないかという。その次の日に理論社から連絡がきた。今度シリーズをやるんで、第一作にと。それも大変な魅力だったわけですよ。第一作にしてくれるというのは。でも、一日でも先に声を掛けられたから講談社にしようと。（佐藤さん談。同人誌『鬼ヶ島通信』の座談会「コロボックル誕生の頃」より）

なんと、あと1日遅れていたら、講談社からこの名作を出すことは叶わなかったかもしれないのです！ ちなみに佐藤さんが私家版を送った100人のうちおよそ90人から反響があったといいますから、講談社の幸運は本当に神様に感謝してもしきれません。私家版発売から4ヵ月後の7月、『だれも知らない小さな国』は、講談社から「長編童話」の単行本として発刊されました（奥付では8月28日発行）。これがいかに異例だったかは、「社内ニュース」に掲載されている、「8月15日〜9月15日の新刊図書」という一覧表に現れています。

「全集」だらけのなかで登場した創作物語

この1ヵ月間で講談社から発売された書籍は39冊。カテゴリは大人向けの「学芸図書（19冊）」、「絵本（14冊）」、「児童図書（6冊）」です。児童向けのほうが大人向け全部より多かったのですね。学芸図書には、井上靖『波濤』、石坂洋次郎『拳銃を磨く男』などがありますが「現代長編小説全集」といった再編ものも。そして子供向けの絵本および児童図書はすべてシリーズもの、もしくは全集で、タイトルも「白雪姫」「ももたろう」「どうぶつ」「どうよう（＝童謡）」「学習日本風土記」「世界童話文学全集・イソップ童話集」などで、厳しい言い方になりますが、内容は従来の出版物の再活用が多かったのです。この月、児童向けの書物で完全な新作は、『だれも知らない小さな国』ただ1冊だけでした。

1959年は奇しくも講談社創業50周年の節目の年で、大型企画が次々立案されて刊行されていました。しかし児童書においては「今まで『講談社の絵本』を180冊出してきて、正直出るべきテーマについては出尽くした、という感じなんです」と担当者が音を上げていたのが実情でした。

佐藤さとるさんの『だれも知らない小さな国』は、こうした閉塞感を破ったのです。

「（同作を）思い切って出版したら、その年の毎日出版文化賞を受賞して、すごい評判になったんです」と曽我氏は当時のことを回想しています。

『宿題ひきうけ株式会社』の作者で、評論家でもあった児童文学者・古田足日さんは後年こう明かしています。

佐藤さとるの『だれも知らない小さな国』(講談社、59年)があらわれて、ショックを受けました。まぎれもなく新しい児童文学、異質の児童文学があらわれたんです。しかし、それはぼくが思っていたものとは違っていました。散文の物語、子どものものの見方、感じ方に立っているというのは、ぼくの予想とあまり違っていなかったんですが、社会的なものをとらえるという点ではまったく違っていました。（『作家が語るわたしの児童文学15人』日本児童文学者協会編より）

主人公“ぼく”の前からコロボックルたちは姿を消す

『だれも知らない小さな国』は、なぜそこまで熱狂的に迎えられたのでしょうか。

今では、全国どこの小学校図書館にも必ずある、とまで言われているので、内容を知っている方も多いかもしれませんが、少し紹介させてください。

〈“峠のむこう”には、町にないものがなんでもあった。〉

主人公の“ぼく”は、小学3年生。遊び仲間に知られないように自分だけの木を探して、峠のむこうに足を踏み入れます。峠山に隠されていた三角平地と自分だけの小山を見つけた“ぼく”は、やがてこの小山が鬼門山と呼ばれ、そこに不思議な言い伝えがあることを知りました。「こぼしさま」と呼ばれる小さい小さい人がいて、悪い神様から村を守ってくれていたというのです。

ある日、“ぼく”は鬼門山で見知らぬ少女と出会い、彼女が小川に流してしまった靴に3人の小さい人が乗っているのを目撃するのでしたーー。

ここまでのあらすじを読むと、日本の昔ばなしやお伽噺に出てきそうな話に思えます。ですが、こぼしさまは、ここで“ぼく”の前から長く姿を消してしまうのです。

“ぼく”の周囲では戦争が始まり、やがて大人になった“ぼく”は、専門学校を卒業後、会社づとめの電気技師となりました。それでも彼は幼少期の不思議な体験を忘れず、小人の伝承を独学で調べて「コロボックル」という小人伝説にたどりつきます。また、すこしづつお金をためて、鬼門山を持つ“峯のおやじさん”から小山の土地を借りて小さな小屋を建てます。山で道を切り開く“ぼく”の前に、ふきの葉にぶらさがった小人＝コロボックルたちが現れたのは、それからまもなくでした。

彼らは自分たちが人間の目にとまらない早さで動けること、日本語を話す（ただし早回しなので人間にはルルルッとしか聞こえない）こと、人間の「トモダチ」を見定めるため、長い時間をかけて“せいたかさん”（＝“ぼく”）を観察してきたことを明かします。

コロボックルが地下に住まう地に小屋を建て、彼らとの不思議な日々を過ごす“せいたかさん”。しかしその地に高速道路が通る計画が持ち上がり、山は潰されることになります。コロボックルの存在を人間に知らせず、彼らの国を守るにはどうすればいいか。“せいたかさん”は悩みながらも、コロボックルたちと協力して作戦を立てるのでした。

現実の世界と空想の世界がリンクした構成

『だれも知らない小さな国』の新しい特長は、その頃の日本にはまだ出現していなかった長編ファンタジーであると同時に、現実の社会と空想の世界ががっちりとリンクしていることです。主人公の“せいたかさん”は、成長して学校を卒業し、正業を得て堅実な生活を送っていることが記述されています。幼少期に不思議な小人に会った時には非常に驚きますが、彼らの存在を信じ続け、ついに再会して彼らコロボックルを理解するまでの“せいたかさん”の物語が非常にリアル＝本当に起こったかもしれない、起こってもおかしくない、と読者に思わせるように進んでいくのです。

実際に『だれも知らない小さな国』を読んだ子供たちの中には、コロボックルに手紙を書いたり、ふきの葉をめくってみたりした（コロボックルはふきの葉の下にいる、と描写されているので）児童がたくさんいました。

1959年に出版された『だれも知らない小さな国』で佐藤さんが紡ぎ出したコロボックルの世界は、「コロボックル物語」として全５作が書かれたほか、別巻、短編、絵本などが出版され、講談社の誇る名作シリーズとなりました。挿絵画家・村上勉さんは、コロボックルたちを作中に記述されているとおりの３センチの設定で描いて、佐藤さんの作品に欠かせない名コンビとなります。

1980（昭和55）年11月、児童向けの新書レーベル「青い鳥文庫」がスタートします。その最初に収録される10作品のひとつとして『だれも知らない小さな国』が選ばれました。現在、青い鳥文庫版の『だれも知らない小さな国』は、発売から実に113刷となり、シリーズ全体では215万部を超えています。また単行本版、絵本などまであわせた累計は500万部を超え、親、子､孫世代へと読み継がれています。

佐藤さとるさんが私たちに遺したもの

佐藤さとるさんは、2017年2月9日に88歳で逝去されましたが、生前、素敵な置き土産をしてくれました。

子供の頃、コロボックルに手紙を書いていた子供の一人が作家の有川ひろさんです。佐藤さとるさんは、生前、有川さんと対談したさい、自らのコロボックル物語を有川さんが書き継ぐことを打診します。この願いは『だれもが知ってる小さな国』として2015年に実現しました。

講談社で28年にわたって佐藤さとるさんの担当をつとめた編集者・金沢千秋さんは、こう語ります。

私が担当になったとき、1971年に出版されたコロボックルシリーズの第4話『ふしぎな目をした男の子』の後を書いていただくように、と会社からは至上命令が出ていました。シリーズの生みの親・曽我四郎役員からも部長からも矢の催促でしたが、佐藤先生からはなかなかお原稿がもらえません。シリーズの終わりとなった第5作をいただけたのは､担当になって10年目の1983年でした。そのかわりということではないのでしょうが、新人賞、野間賞などの選考、全集などへの協力は惜しみなくしてくださり、締め切りどおりに素敵な作品やエッセイを書いて下さいました。第5作が出版された時には、「子供の時に第4作まで読んでいたので、自分の子供と一緒に続きを読めることがとても嬉しいです」といった親御さんや、小学校の先生、図書館員の方など、大人の方からの読書カードがたくさん送られてきて、作品の息の長さを感じました。

コロボックル物語は、佐藤先生ご自身がおっしゃっていたように、“子供も理解できる物語”であって、子供むけに書かれた作品ではないんですね。佐藤先生が作り出したコロボックルは、それまで欧米にしかないと思われていたファンタジーの世界が日本でも十分に成立することを示し、この作品によって以後の日本に多数のファンタジー作家を生む契機ともなりました。

素顔の先生は飛行機に乗らなかったし、滅多に遠出もされませんでした。「そんなにお調べになるなら1回現地に行かれたほうが早いんじゃ」と申し上げたんですが、「僕はいいんだ。僕にはわかるんだ」と笑いながらおっしゃって、調べて楽しんで、頭の中でどこまでも想像の翼を広げていったのです。

人間はどこまで頭の中で世界を創り出せるか。コロボックルシリーズが現在でもまったく古びていない理由は、そんな佐藤さんの生き方によるのかもしれません。

