TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第8話が11月30日（日）に放送される。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

『ザ・ロイヤルファミリー』第8話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村一樹）の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに2人は親しくなり、耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに惹かれていく。

一方、デビュー戦を飾ったロイヤルファミリーだったが、その後の調子は今一つだ。流れを変えようと耕一は大胆な提案をするが、広中（安藤政信）の反対にあう。耕一とチームロイヤルの輪が次第に乱れていく様子に、栗須はこれまでにない難しさを感じていた。

そんな中、展之から「若手馬主の会」に招待された耕一は、チームロイヤルとは違う若い馬主たちの先進的な考えに傾倒していくが･･･。