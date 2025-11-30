「正倉院展」から古代世界への扉を開いて、古代奈良と唐王朝へ思いを馳せて見えてくるもの

正倉院に惹かれる気持ち

まだうら若き埼玉・浦和高校の生徒だった頃、3年間クラス担任だった定年間際のM先生は、毎年この時節、勝手に1週間秋休みを取った。奈良国立博物館で開かれる「正倉院展」を観に行くためだ。呆れる生徒たちに告げた。

「君たちもオレの年齢になると、正倉院に惹かれる気持ちが分かるよ」

私もいよいよ、当時のM先生の年頃。加えて、正倉院とは縁深き中国ウォッチャーをしている。そこで初めて秋休みを取り、古都に足を運んだ。

雨上がりの午後の奈良は、人気も疎らで、金木犀が香しい。そこここで憩う鹿たちを避けて進むと、見えてきました荘厳な明治期の西洋建築。

博物館に辿り着くと、全国から蝟集した人、人、人……。鹿もビックリの正倉院展ファンたちだ。

入館前からめげてしまったが、そこはおもてなしの街。張り巡らされた大型テントの中で銘菓さつま焼を頬張って寛ぐ。

聖武天皇も興じた「遊び」

待つこと1時間半以上、ようやく入場できた。

さあ宝物を観るぞ！ 人群れを掻き分けて往くと、計67点の展示物の第1番「木画紫檀双六局」が、重厚なガラスケースに覆われていた。

えっ、いきなり双六盤？ 隣に陳列された第2番は「漆縁籧双六局龕」。要は、双六盤のケースだ。

第3番は「双六頭」。手垢にまみれた象牙製のサイコロが、かわいらしく並んでいる。

第4番から第9番は「双六子」。水晶製・琥珀製・ガラス製の双六駒だ。第10番は「双六子箱」（駒を入れる箱）。第11番は「双六筒」（サイコロを振る筒）。

さらに続いて、「投げ矢ゲーム」である。第12番は「投壺」（矢を投げ入れる壺）。第13番は「投壺矢」で、矢柄の模様が異なる矢が8本並んでいた。

東大寺の大仏建立を指揮し、歴史教科書に名を連ねる聖武天皇は、日々バクチに興じる「しょうむ（も）ない男」だった？

傍らには苦しい解説が記されていた。

〈政務のかたわら「遊び」をも重んじた人々のしなやかな心を感じ取ることができます〉

無断欠勤、無断欠席が横行

双六も投げ矢ゲームも、唐から遣唐使がもたらし、奈良の都で流行した。特に唐の中宗皇帝はバクチ好きで知られただけに、日本によからぬ影響を与えたのかもしれない。奈良の朝廷は何度も「禁止令」を出したが、実際には天皇自ら興じていたのだ。

私は聖武天皇とは、ひたすら両手を合わせて鎮護国家を願った堅物の聖人君子と思っていたから、むしろ微笑ましく思った。『古代日本の官僚』（中公新書）にも書いてある。

〈古代日本の官僚機構では、実は官人たち、とくに下級官人たちによる怠業、無断欠勤、無断欠席が横行していた〉

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」などと宣うている今時の奈良県人に観てほしい、今年の正倉院展だった。

