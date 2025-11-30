明日から12月。ポカポカ陽気でスタートの関東以西も、3日(水)頃から冬の寒さ。強い寒気が流れ込むため、4日(木)頃にかけては北陸や東北の日本海側を中心に雪の量が多くなる予想。積雪や凍結による交通への影響に注意を。

3日から強い寒気 西日本でも積雪のおそれ

明日から12月がスタート。1日(月)から2日(火)にかけては、低気圧が近づく北海道は雨や雪、東北の日本海側と北陸は断続的に雨が降るでしょう。低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、明日1日(月)の東京都心の最高気温は22℃と、昼間はポカポカ陽気。師走とは思えなような暖かさは一時的で、寒暖差が大きくなりそうです。





3日(水)になると上空1500メートル付近でマイナス6℃以下・平地で雪が降る目安の強い寒気が西日本や東日本まで流れ込むでしょう。3日(水)から4日(木)頃は日本海側で広く雪が降り、北陸や東北を中心に雪の量が多くなりそうです。山陰や近畿北部など、西日本でも雪が積もる可能性があり、交通への影響にご注意ください。太平洋側は晴れますが、冷たい北よりの風が吹いて、山沿いを中心に雪雲が流れ込むでしょう。強い寒気は北日本を中心に5日(金)まで居座るため、急に寒くなりそうです。4日(木)の最高気温は、新潟や仙台で6℃、札幌は0℃と、1月上旬並みでしょう。6日(土)以降は寒気が抜けて、日中の寒さは和らいできますが、朝晩は冷え込みが強まりそうです。名古屋や東京都心など、最低気温が5℃を下回る日が続くでしょう。

日本海側は雨や雪 朝晩中心に冷え込む

12月8日(月)以降も、山陰から北陸は曇りや雨の日が多く、東北と北海道は日本海側を中心に雪の降る日が多くなりそうです。太平洋側は晴れて、空気が乾燥するでしょう。暖房を使う機会も増えるため、火の取り扱いにはいっそう注意が必要です。



最低気温、最高気温ともに平年並みの日が多いでしょう。九州から関東では、日中でも15℃に届かない日が増えてきて、日なたでも寒く感じられそうです。札幌の最低気温は、10日(水)からマイナス3℃〜4℃くらいの日が続くため、水道の凍結にもご注意ください。