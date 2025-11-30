【人類史に残る勘違い】双子の女性が幼少期に固く信じていた「世界の真実」に28万いいね！爆笑必至のその内容とは？【ママリ】

「人類はみな…」双子で生まれた女性、幼少期の勘違いに28万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、𝖼𝗈𝖼𝗈 ︎☺︎(@coco610coco)さんの投稿したエピソードです。長い間考えていたことが、実は勘違いだった、当たり前ではなかったという経験はありませんか？双子であるcocoさんは、小学1年生くらいまで片割れを「なぜかいつも家にいる同級生」だと思っていたそう。双子ならではの感覚に共感の声が寄せられました。

私は双子なんだけど、小学1年生くらいまで片割れを「なぜかいつも家にいる同級生」だと思ってた。

あと人類はみな双子で、クラスのみんなもそれぞれペアがいるものだと思ってた🧑‍🤝‍🧑

年齢や学校が同じ、身近な存在であることで同級生という感覚だったのですね。あまりに当たり前で、クラスメイトも皆それぞれペアがいると思っていたのはかわいいらしいです。これは初めて知ったときには衝撃だったのではないでしょうか。



この投稿には「子どものころの勘違いかわいいよね🤣」「小さいころ、双子の人はみんな双子座だと思っていた」といったコメントが寄せられていました。双子で、さらにたまたま双子座だと余計に勘違いしてしまいますね！



広い世界を知ったときには驚きもありますが、知らなかった世界にわくわくも。双子ならではの当たり前の感覚にほっこりさせられる投稿でした。

「弟がケンカふっかけてきても…」男子高校生の対応に8.9万いいね

ご紹介するのは小川真央(@torikameinu)さんが投稿していたある男子高校生の話です。兄弟ケンカはある程度は仕方ないとはいえ、それを仲裁したり見守らなければいけない親はついイライラしてしまいますよね。



しかし、とある男子高校生のケンカをふっかけてきた弟への対処法があまりに完璧だったそう。子育て中のママはうちの子もこんな高校生になってくれたらいいな…という希望を持てそうな投稿です。

男子高校生が「弟がケンカふっかけてきても抱きしめれば終わるよ、抱きしめなくても『抱きしめるぞ』って言えば『マジ最悪！』って言ってきてそれで終わるよ」って言っててお兄ちゃんの愛がまぶしかった。

弟からケンカを仕掛けてきた時、兄は同じ土俵に上がってケンカをするのではなく、あえて「抱きしめるぞ」と言うのだそう。思春期の特に男の子にとって家族に抱きしめられるのは気恥ずかしい部分があり、ケンカ中でも冷静になるのかもしれませんね。



この投稿には「私もやってる」という母たちの声も。兄弟に限らず親子間でも使える作戦のようです。家族間でのケンカがヒートアップしがちな方は、ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。

尊い～！猫好きっ子たちの寝る前ルーティーン「立派な猫吸い」に4万いいね

ご紹介するのはすずつむふう【我が家の可愛い猫’s】8@kagisuzu0531)さんが投稿したある写真。皆さんはどんな方法でペットたちに愛情表現をしていますか？たくさん撫でてあげたり、抱きしめてあげたり、抱っこをしたり、それぞれの方法があるでしょう。ペットとのスキンシップは、愛情を伝える上でとても大切ですよね。今回は、立派な猫好きに育った子どもたちのスキンシップについての投稿です。

©kagisuzu0531

就寝前のルーティンがこちらです

一日の終わりに猫ちゃんたちを思い切り抱きしめている子どもたち。見ていてとてもほっこりしますよね。猫好き界隈では当たり前になりつつある、猫吸いもしているようです。立派な猫ちゃん好きに育ちましたね。毎晩のようにこうやって愛情を伝えていれば、猫ちゃんたちも子どもたちが大好きになるでしょう。



この投稿に「熟睡のルーティーン」「猫活ですね」などのリプライが寄せられました。小さいうちから、猫好きとしての英才教育を受けると、こうした愛情の伝え方を知らないうちに身につけるのですね。猫ちゃんたちの嫌がっていないですし、きっとまんざらでもないのでしょう。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）