これで980円!? コスパ最高「しゃぶしゃぶランチ」グルメ通が本当は教えたくないお店

食のスペシャリスト＆グルメに精通する識者で構成される「FRaU Foodies」が、今イチオシの料理やスイーツなどをお届けします。今回は、音楽界のグルメ番長、ホフディランの小宮山雄飛さんが、自身が観光大使を務める渋谷区のお店をレコメンド。「本当は教えたくない」というお値打ちランチを教えていただきました。

ひとり鍋もOK！牛すき鍋の店が“大人のダイニング”に進化

「よく芸能人が『本当は教えたくない店』って紹介してるのを見て、嘘つけよ！って思ってました。でも、このお店は本当に『本当は教えたくないお店』。でも渋谷区観光大使として、地元のお店はしっかり紹介しないと」と挙げたお店が『厨 七代目松五郎』です。」

2010年に渋谷・神泉で創業し、看板メニューは「特選牛すき鍋」。割下に⼀切⽔を使⽤せず、醤油・みりん・砂糖のみ。お客さんの前で、必ずスタッフがイチから作ります。

創業から15年を迎えた2025年10月に全面改装をし、リニューアルオープン。赤坂・新宿にある姉妹店「ひとりしゃぶしゃぶ七代⽬松五郎」と同じく「ひとりしゃぶしゃぶ」を導入。「厨 七代目松五郎」とのいいとこ取りができるようになりました。

「まず限定のランチセットを食べてみてほしい。今どき1000円以内で、ひとりしゃぶしゃぶが食べられるんです！」

雄飛さんが言うランチセットとは、「熟成⿊⽑和⽜ 切り落としセット」（980円）のこと。赤坂の「ひとりしゃぶしゃぶ七代⽬松五郎」で、開業以来「まんぷくセット」（1320円）と合わせて不動の大人気メニューです。「厨 七代目松五郎」で毎日平日17時まで各限定20食で提供されています。

「熟成⿊⽑和⽜ 切り落としセット」は、2週間ドライエイジングしたA5・A4ランクの熟成黒毛和牛の切り落とし（80g）に、野菜盛り合わせ、コシヒカリの白米（おかわり⾃由！）、⼀⼝ラーメン付きという衝撃のセットです。

「切り落としとはいえ、肉質自体が通常提供しているお肉と同じという熟成黒毛和牛を使っていて、旨味がしっかりあるのに、あっさりと食べやすいです」と語る雄飛さん。

続けて、お肉をつけるタレにも賛辞を贈ります。

「すべて自家製というタレは、ポン酢とゴマだれ。どちらも美味しいけど、ゴマだれに薬味のフライドガーリックをかけると最高！」

もうひとつのセット「まんぷくセット」は、前述の熟成⿊⽑和⽜と、オリジナル銘柄豚「多香味豚」がたっぷり合計180g。こちらもコシヒカリの⽩⽶がおかわり⾃由で、⼀⼝ラーメンが付いてきます。ボリューム満点です。

「野菜も新鮮で美味しく、ご飯もおかわり自由と至れり尽くせり。そして〆のラーメンが、これだけでメニューにしたほうがいいんじゃないの？っていうくらい、あっさり上品な味わいです」

「夜はおつまみも充実しているし、飲み放題コースもある。とにかくかゆい所に手が届く素敵なお店なのです」

夜はこれまで通り100種類以上のおつまみとすき焼き・しゃぶしゃぶと⼀緒に、ワインをはじめとする80種類以上のお酒で大人の時間が過ごせます。ひとりはもちろん、大勢でも楽しめます。

おつまみの人気かつリピート率No.1は、創業当時から「⿊⽑和⽜のカルパッチョ」。ラムシンという部位を使⽤しています。夜のマストメニューです。

ほかにも、アヒージョだけで6種類あるのも特徴的。「とろとろ茄⼦としらす」「たっぷりねぎと明太子」のような和風が多いのも珍しいです。

今回のリニューアルにあたって、〆しゃぶや〆すき焼きで締める新しいスタイルを提案しています。好みの肉が選べるので、いろいろ食べたい、高級部位をちょっとだけなど、気分に合わせられるのもうれしいところ。

「ああ、教えちゃったよ」

ひとしきり話したあとに思わず天を仰いだ雄飛さん。これまで数多くのオススメを教えてくださった雄飛さんが、ここまで惜しんだお店です。ぜひ足を運んでみてください！

厨 七代目松五郎

住所：東京都渋谷区円山町5-4 1階

電話番号：03-5456-7420

営業時間：11:30〜22:00

定休日：なし

https://shabushabu.7matsugoro.com/

PROFILE

小宮山雄飛Komiyama Yuhi

ミュージシャン。ホフディランのヴォーカル＆キーボード。音楽活動の傍ら、日本初のレモンライス専門店『Lemon Rice TOKYO』を渋谷にオープン。自身が生まれ育った渋谷区の観光大使もつとめる。2020年11月より渋谷区初のCEO（Chief Eat Officer）に就任。通算10枚目となるオリジナルアルバム『Island CD』が発売中。

Composition：Seiki Ebisu

