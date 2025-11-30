「日本で得た最も楽しい思い出」19世紀、世界を旅したイギリス人女性が北海道とアイヌ民族について書き記していたこと

バードの「主な関心の対象」だったアイヌの民族

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは「主な関心の対象」としてアイヌの民族を挙げ、その詳細を書き残しています。当時のアイヌ民族は、明治政府の同化政策によって日本語を強制されたり、古来の風俗を禁じられるなど圧迫を受けていました。バードはそうしたアイヌの人々と親しく接し、文明vs.未開という図式で時に侮蔑的な表現を用いながらも、愛情をもって彼らを見つめています。その記録は、それまで知られていなかったアイヌ民族の暮らしと文化を広く世界に知らしめた貴重なものでした。

旅行者であるわたしの主な関心の対象は残っているアイヌ民族の人々である。

蝦夷の、いや、ことによると日本全土の先住民であるアイヌは温和な未開人で、漁や狩りをして海辺または内陸に住み、日本を征服した人々にとってはアメリカ人にとってのレッド・インディアン、マレー人にとってのジャクン族、シンハラ族にとってのヴェッダ族に当たる。

実のところ、アイヌは彼らの征服者からこういった従属民族のどれよりもよい待遇を受けていると言い添えておかなければならない。この先に続く書簡には実地での観察からわたしが知り得たすべてのことが記されているが、ハリー・パークス卿の依頼により開拓使権大書記官の安田定則氏がつぎに挙げる二、三の補足をしてくださった。

「1873年に行われた大まかな一斉調査によると、アイヌの人口は

男性…………6118人

女性…………6163人

計……1万2281人

となっている。

この年以降個別人口調査はなにも行われていないが、アイヌの数は減少しつつあると考えられている」

「税に関しては、金納と物納が混在」

「文部省の教育法は北海道には適用されないが、同様の制度が開拓使により施行されており、全島民に対して生まれの区別なく適用されている。帝国政府の目的はアイヌと日本人を同等に教育することにある」

「多毛のアイヌ」と呼ばれてきたこの未開人は、鈍くて、温和で、気立てがよくて、従順である。日本人とはまったく異なった民族である。肌の色はスペインやイタリア南部の人々に似ており、顔の表情や礼儀・好意の表し方は東洋的というよりむしろ西洋的である。背こそ高くないとしても、日本人よりずっと肩幅が広くてどっしりとした体格をしており、髪は漆黒で、非常に柔らかく、頭にふさふさと生えてたれていて、くせ毛はときおり見られるが、巻毛の性質はまったく示していない。

あごひげ、口ひげ、眉は非常に濃くてたっぷりしており、胸や四肢にも剛毛が濃く生えているのがよく見られる。首は短く、額は高くて広く、がっしりしており、鼻は幅広で平たい傾向にある。口は幅広でよい形をしており、目と眉は完璧にまっすぐで前頭洞がはっきりしている。言語はとても単純である。文字、文献、歴史はなにもなく、伝統はごくわずかにあるばかりで、自分たちが追い出された地にはなんの痕跡も残していない。

蝦夷において、旅行者であるわたしは本州で嗅ぎ取ったより自由な雰囲気があるのに気づいた。空気が本州より自由に循環しているばかりでなく、人も獣も手足を伸ばせる空間をたっぷり有しているのである。

まずまずの馬を手に入れて好きに乗り回しても、侵入禁止の立て札や水田にじゃまされることはない。道からはずれて、紅ばらが群生しそよ風の吹く海辺の公有地を何マイルも疾走できる。川で泳ぎ、山に登り、「森で火をおこす」という半ば未開の生活を送っても、「規則」を犯さずにすむ。

ひと言で言えば、本州ではできないことがすべてできるのである。また調査と観察に関したことから離れても、この人の少ない地には魅力がある。苫小牧─襟裳岬間の太平洋があげる長く悲しげな音、内浦湾付近の荘厳なわびしさ、蝦夷の暮らしの軽やかさと自由。わたしが心を奪われたこういったものは、わたしの蝦夷の思い出をある面で日本で得た最も楽しい思い出にしてくれているのである。

