広島で黄金バッテリーを組んでいた佐々岡真司さんと西山秀二さんが２９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。

今回は「プロ野球 名！迷？コンビ」。プロ野球人生で切っても切れない「腐れ縁」の名コンビが集結し、今だから話せる裏話や隠してきた本音を明かした。

佐々岡さんが同い年の西山さんについて「バッテリーを組んで、苦楽をともに味わった感じです」と言えば、西山さんも「僕ら家族ぐるみですから。一緒にラスベガスに旅行に行ったり」と親密さを明かした。

西山さんとの初対面について「ふてぶてしいから先輩だと思った」と明かした佐々岡さん。「（西山さんは）高卒で入っていて、僕は社会人を４年やってから入った。で、１月の合同自主トレで顔合わせして、僕も１年目なんで、ほとんど先輩と思うから敬語を使わないといけない。（西山さんの）この顔を見て絶対、先輩と思うじゃないですか？ 先輩と思って『１年目の佐々岡です。よろしくお願いします』って敬語を使ってしゃべってたら、『同級生やで』って。でも、どう見ても３０歳以上のベテランだなと」と振り返り、ＭＣの浜田雅功に「優しそうなチンピラですもんね」と同調された。

一方、西山さんは「僕は（佐々岡さんを）全然知らなくて。ドラフトでもキャッチャーが入ってくるかは気にするけど、ピッチャーのことなんか全然、気にしてなくて。（佐々岡さんが）ドラフト１位で来たと思って見たら田舎くさいヤツが来たなって。島根県出身っていう芋くさいのが来たなっていうのが最初の印象です」とバッサリ。

佐々岡さんは「僕も社会人にいたんで、野球人である前に社会人であれって教育されて入ったら、品のない服を着ているわけですよ。ブランドを着てるっていう」と西山さんを指さしてチクリ。「関西の人間はそういうのが好きなのよ」と反論した西山さんは佐々岡さんを指さして「言うても彼はね。●●しか知らないわけですよ。合宿に来るのも●●のジャージーの上下を着てくるような人だから、僕らの服を見ても（ブランドが）分からないわけですよ」と某スポーツメーカーの名前を思い切り口にしながら猛反撃。西山さんのスポーツメーカーの実名発言中は終始、銃撃音が流された。