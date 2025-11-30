九州場所の千秋楽で横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制し、史上最速で大関昇進を決めた安青錦（21）。母国を襲った戦火を逃れて来日後、わずか3年ほどで大関昇進という異例の大出世を遂げた。それが実現できたのは、大相撲の世界へと安青錦を導いた人たちとの深い絆があったからだ。

【写真】安青錦の来日実現に尽力した関西大職員で相撲部コーチの山中新大氏

入門させる予定はなかった

「第一印象で強いなとは思わなかったですね」

九州場所前の「週刊ポスト」の密着取材で、3年前（2022年8月）の安青錦との出会いを振り返ってそう語ったのは、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）だ。

記録ずくめのスピード出世を果たした安青錦だが、師匠が最初に見た時に感じたのは「一生懸命で、真面目そうな子」というごくありふれた印象だったという。

当時の安青錦が、とにかく前を向いて進まなくてはならない状況にあったことだけは間違いない。

2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻により母国は戦時下となり、戦闘員以外の多くが国外に逃れ、日本にも多数のウクライナ人が避難した。安青錦もその1人で、7歳から続けた相撲で繋がった縁を頼り、同年4月に来日した。

相撲部屋への入門を模索するなか出会ったのが、安治川親方だった。当初、安治川部屋では外国出身力士を入門させる予定はなかったという。だが、ひたむきに練習に励む安青錦の様子を見て、親方が翻意する。

「強くなるとかどうこうの前に、しっかりやってくれるのではないかと感じました。彼の素直な目を見て入門させることを決めた。そこだけです」

安治川親方のこの時の決断が、史上最速での大関誕生へと繋がった。

2022年12月に入門し、翌2023年の9月場所で初土俵を踏むと出世街道を駆け上がった。今年3月の新入幕場所ではいきなり11勝。以来、4場所連続で11勝を挙げた。

新関脇として臨んだ今場所は12勝3敗で優勝決定戦に進み、豊昇龍を送り投げで下して初優勝を果たす。21歳8か月での優勝は貴花田、北の湖、白鵬に次ぐ歴代4位の若さで、14場所での大関昇進は琴欧洲の19場所を大きく塗り替える最速記録となった。

優勝から一夜明けての会見で安青錦は「親方にひとつ恩返しできたことが嬉しかった」など、幾度となく師匠への感謝を口にした。

安青錦は身長182センチ、体重140キロで力士としては小兵に数えられるが、その手本となったのが、現役時代に同様の体格（184センチ、149キロ）で"業師"として活躍した師匠だ。

九州場所前の密着取材で、過去の小兵力士の映像を見て研究を重ねているという情報を安青錦本人にぶつけたところ、「どちらかというと自分の相撲の映像を見て反省していることが多い」としつつ、

「師匠の取組は何度も見ています」

と強調していた。

師弟の絆が強いことを窺わせる言葉もあった。

「相撲でも私生活でも、師匠の教えを守ったことが一番大きいと思う。基礎運動が重要であること、諦めない姿勢についても教えてもらいました」

日本語を覚えて強くなる

大相撲は国際化が進み、ハワイやモンゴルだけでなく、欧州出身の力士ももはや珍しくない。ただ、そうしたなかでも安青錦には特筆すべきところがある。相撲取材歴約70年の元NHKアナウンサー・杉山邦博氏が言う。

「常に冷静で集中力を高めて戦う姿があり、優勝決定戦で豊昇龍が興奮気味に仕切っていたのとは対照的でした。感謝の気持ちを忘れず、素直で謙虚で稽古熱心。私がこれまで見てきた外国出身力士のなかでも異色の存在です。わずか3年で日本語をあそこまで深く理解していることにも感心、感激させられます」

たしかに優勝後のインタビューなどでも流暢な日本語が際立っていた。密着取材のなかで安青錦になぜ日本語が上手いのかを尋ねた際は「強くなりたいので……」という言葉が返ってきた。

「相撲が強くなるには、親方の言っていることがわからないとダメじゃないですか。言葉を知っていたら早く強くなれる」

戦火を逃れて日本にやってきた安青錦は、相撲で身を立てるしかない。稽古も、研究も、日本語の習得も、すべて全力で取り組むしかなかった。

そのことを誰よりもよく知るのが、安青錦の来日実現に尽力した関西大職員で相撲部コーチの山中新大氏だ。2019年に大阪・堺市で開催された世界ジュニア相撲選手権で知り合い、その後もSNSを通じてやり取りを重ねていた。

ロシアのウクライナ侵攻後、日本への避難と角界入りを希望する安青錦を受け入れたのが、当時関西大の学生だった山中氏と両親だった。山中氏はこう振り返る。

「両親に彼のことを話したら、すぐにうちに下宿させることに賛成してくれた。関西大も練習生として受け入れてくれたので、神戸の実家で寝食をともにしながら、相撲の稽古と日本語の勉強に励みました。ウクライナ語、ロシア語、英語を操る彼は、来日直後こそ英語で話をしていましたが、徐々に日本語を交えながらの会話になった。その上達はもの凄い速さでしたね。最初は神戸に避難したウクライナ人を対象にしたボランティアの日本語教室で習っていたが、あまり上達が早いので別の日本語学校に通うようになりました」

昼は日本語学校で授業を受け、夜は山中氏が主将を務めていた関西大相撲部や、山中氏の出身校である報徳学園相撲部の土俵で汗を流した。練習でも部員の輪に交じり、熱心に日本語を習得した。

「当時は僕らが使う言葉そのままだったので関西弁でした。"めっちゃ"とかよく使っていました。今はきれいな標準語になってちょっと寂しいですけど、時間があればスマホで相撲の映像を見ていた姿をよく覚えています。風呂場からも相撲を見ている音声が聞こえてきていましたね。日本人的でシャイなところがあって、真面目で相撲が大好きな男なんです」

日々の生活と稽古に必死に取り組んでいた安青錦は、報徳学園相撲部の練習中に前述の安治川親方との出会いを果たし、角界入りを実現させた。

そこで決まった四股名が「安青錦新大（あらた）」──新大は、山中氏の下の名前から取られたものだ。

「おかげさまで優勝できた」

入門当時はまだ18歳だった安青錦。ウクライナの両親も戦火を逃れてドイツに避難しており、不安は決して小さくなかった。山中氏が言う。

「彼は口にはしないのですが、やはり両親と離れて生活していたので、淋しそうな表情を見せることが時折あった。私たちもあえて戦争の話や両親のことは聞きませんでしたが、入門前は"いつか両親を日本に呼びたい"と言っていましたね」

角界入り後は両親について話すことはなくなったという。山中氏はそれを相撲道に邁進する覚悟を決めたためだと受け止めた。まだ10代だった青年にとっては重い覚悟だったはずだ。

初優勝を果たした後の会見では、遠く離れて暮らす両親についてこう言及していた。

「ウクライナの友達や両親から連絡が来て、（両親に）"おかげさまで優勝することができた"と伝えたら、お母さんは泣いていました。お父さんも泣いていたらしいですが、自分には見せなかった」

苦労した日々を乗り越え、それを周囲で支えてくれた人たちの「おかげ」だとするのが、安青錦の心構えだ。

優勝を決めた後には、恩人のひとりである山中氏にも直接、電話があったという。

「僕とうちの両親にも、『おかげさまで優勝できました』と言ってもらいました。来日して最初の頃の苦労を隣で見てきたので、最高の相撲で優勝を決めた後の彼に『おかげさまで』という言葉をもらえたのは、何より嬉しかったですね」

歴史を塗り替える活躍を見せる安青錦の気質は、3年前に師匠が抱いた印象である「一生懸命で真面目」から変わっていないのだろう。周囲への感謝を忘れない青い目の新大関が、次なる目標となる最高位を目指す。

※週刊ポスト2025年12月12日号