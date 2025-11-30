意外に見ていない「化粧品の中身」。じつは、乳液に入っている「化学成分は、カゼ薬より多い」…知っておいた方がいい、肌の真実

毎年強くなる紫外線。もはや男女ともにスキンケアが重要な時代に――。

ところが、日本の小中学校では、歯磨きや食事の大切さは教えても、残念ながら、スキンケアの重要性は教えてはくれません。じつに中学生の8割以上が「肌」について何らかの悩みを持っているという調査もあるのに、です。

なぜ、日焼け対策に日焼け止め（サンスクリーン）を塗るのでしょう。

スキンケア化粧品の中に入っている成分は実際にどのような効果があるのでしょうか。

そういったことを知識として知っておくと、科学的に正しいスキンケアが可能になります。たとえば、一般的な乳液に使われる成分の数は、風邪薬に使われる成分の数よりも多いことをご存じでしょうか？

人体で最大の臓器「皮膚は」

人間の体を包む皮膚は、デパートなどで商品を包む包装紙に似ています。包装紙の役割は、単にその商品を綺麗に飾るだけでなく、中の商品を擦り傷などから守る役割を果たします。

しかし、包装紙と異なり、皮膚はもっともっと重要な役割を果たします。一方、皮膚は私たちの手の届くところにあり、いつでも直に触れるので、その存在をあまり意識しませんが、心臓、肺そして肝臓などと同様に体の中でとても重要な役割を果たす「臓器」でもあります。

しかも、この臓器は薄くても体全体をまんべんなく覆うので、全部を合わせると人間の体の中で、もっとも大きな臓器になるのです。

生命活動を脅かす要因から守る防護壁

体の中の臓器はそれぞれに重要な働きをしていますが、皮膚は私たちを外部環境から守るという非常に重要な役割を持っています。人間の場合、大抵は服を着ているので、露出している部分は顔や手足などです。これらの部分は外界との直接的な相互作用をする上で非常に重要なので、長時間露出しているだけでなく、環境からの影響を強く受けます。

特に顔の皮膚は、たとえマスクをしていてもかなりの部分が露出しています。環境中には、体内の生命活動を大きく脅かしてしまう様々な要因があります。たとえば、病原菌、土埃、環境汚染物質、気温、湿度、物理的な圧力、太陽光等々です。これらの環境要因に対して私たちの体を守る仕組みが、この薄い皮膚には隠されています。皮膚は外界との最前線で私たちを守る防護壁として働いているのです。

まさに優れた機能を発揮する臓器として皮膚は通常は働いています。また、他の臓器とまったく同じように、皮膚も脳と緊密に連絡し合って働いていますので、相互の連携もとても重要で、外界からの物理的そして化学的な影響だけでなく、精神的な影響も皮膚は敏感に受けます。

ストレスで肌が荒れるということはよく知られているところですが、荒れた肌がストレスを引き起こすことももちろんあるわけです。

スキンケアの定義

もし皮膚が正常に働いていれば、人間は大抵の環境下では安心して暮らすことができます。ある意味で「よきに計らえ」としておけば、脳による制御によりこの最前線の防護壁は守られています。極端な言い方をすれば、戦場でもしっかりした鎧兜を身に着けていれば、それなりに安全ということです。

ところが、外界の環境が大きく変化すると、通常の対応では追い付かなくなります。また、何らかの原因で、この防護壁に綻びができると、私たちは体を守ることができなくなります。さらに残念なことに、本来の皮膚の防御機構も年齢と共に弱体化しますので、歳を重ねると共に皮膚の防御機構も十分でなくなります。

そのような状況下では、私たちは皮膚の状態を自らの意思で改善する必要が出てきます。「よきに計らえ」にしていると、場合によっては命に関わる大事に至るかもしれないということです。

この、皮膚機能のメンテナンスがスキンケア（skin care）です。日本語に直せば「肌の手入れ」ということですが、最近ではもっぱらカタカナ表記でそのままスキンケアと呼ぶのが一般的ですので、本稿でもスキンケアという言葉を使うことにします。

スキンケアはさらにフェイシャル・スキンケアとボディ・スキンケアに大きく分けられます。前者は文字どおり、顔の皮膚のケアであり、後者はそれ以外の皮膚のケアです。これらを分けて考えるおもな理由は、顔の皮膚がよりデリケートであるためです。

年代ごとに変化する「肌の悩み」

外的要因や加齢も含めた内的要因により、肌には様々な問題が生じます。スキンケアはこれらの問題が起こらないように予防的に行うことが理想ですが、起こってしまった様々な問題を解消するためにも行われます。

人々を悩ませている皮膚の症状は、年代によって変わります。

若い時には、肌のハリや色ツヤなど、肌の色調や質感・形状にはほぼ問題がありませんが、新陳代謝が活発であることから、ニキビ、肌荒れそして乾燥がひどくなることがあり、毛穴が目立ちます。

中年になると、ニキビはあまり出なくなりますが、次第にシミやくすみといった色調が気になりはじめます。また肌のハリが低下しはじめ、シワやたるみも気になります。肌が乾燥するという悩みも残ります。

一方、高齢になると、ニキビや毛穴の目立ちなど、若い頃の悩みはなくなります。しかしシミやくすみが増加し、ハリの低下そしてシワが増え、たるみが目立つようになります。従って、年代ごとの悩みに対処できるスキンケアが必要になります。

また、人によって肌の性格も異なるので、個々人の肌の性格に応じたスキンケアが必要になります。

さらに、肌は外界の影響を大きく受けますので、どのような環境下にいるかによって、対応するスキンケアはおのずと変わってきます。乾燥した地域にいるのであれば、保湿には特に気を配ったスキンケアになるはずです。

化粧品の成分は化学物質

スキンケアには色々な方法が使われます。医師が行うメディカル・スキンケアでは、内服薬、注射・点滴そしてレーザーなども使用されますが、いずれも一般の方が日常的に使う方法ではありませんので、本稿ではそれらについては触れません。私たちが日常的に使うことのできる化粧品によるスキンケアについてお話しします。

化粧品はその成分が自然由来の物質であろうと、人工的に作られた物質であろうと、広い意味で化学物質です。大げさに言えば、化粧品を使うということは、「化学物質を取り扱う」ということになります。

医師が処方したり使用したりするような強い作用を持つ化学物質や特に注意が必要な物質を扱うには、安全に使うための知識と資格が求められますが、化粧品に使われる化学物質は比較的安全なので、誰もが自由に使えるようになっているだけです。化粧品といえども化学物質である以上、その扱いには一定の注意が必要です。

医薬品と同じように化粧品の成分である化学物質が、私たちの皮膚に作用することで、皮膚の状態を保ったり、改善したりしてくれます。通常、1つの化粧品の中には、複数の化学物質が含まれ、各々が異なる働きをします。

先に述べた肌に関する色々な問題は、それぞれに対応する化学物質を使わないと改善しません。頭痛を治す薬を飲んでも、胃の痛みが治らないことと同じです。従って、私たちがケアすべき皮膚の問題を解決してくれる化学物質を含む化粧品を使わなければなりません。

今の小学生は5年生の家庭科の時間に5大栄養素について習います。どのような栄養素が人間の体に必要で、どのような食品を摂ればよいのかを学びます。しかし、化粧品の成分については、ほとんどの人が学校で習うことはありません。つまり多くの人は自分の判断で化粧品を選ばざるを得ません。

理解できていますか？ 多様化する成分

最近の化粧品は多機能になっていますので、含まれる成分も非常に多様になっています。

表「乳液に含まれる成分の例」に、ある化粧用乳液の成分を示しました。この乳液は、肌を白くして（美白）、肌に透明感とハリを与えるとされています。つまり、シミ・そばかすを防ぎ、小ジワを目立たなくする効果があるはずです。

乳液に含まれる成分の例

1水

2BG（ブチレングリコール）

3グリセリン

4エチルヘキサン酸セチル

5水添ポリデセン

6セテアリルアルコール

7水添レシチン

8グリコシルトレハロース

9ゲットウ葉エキス

10コメヌカエキス

11シャクヤク花エキス

12チャ葉エキス

13トコフェロール

14ハトムギ種子エキス

15ヤエヤマアオキ果汁

16ライチー種子エキス

17（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー

18オレイン酸エチル

19オレイン酸フィトステリル

20カラギーナン

21カルボマー

22コレステロール

23ステアリン酸水添ヒマシ油

24トリセテアレス-4リン酸

25パルミチン酸セチル

26ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペンタエリスリチル

27加水分解水添デンプン

28水酸化Na

29フェノキシエタノール

一方、表「総合感冒薬に含まれる成分の例」には1つの総合感冒薬に含まれる成分を示しました。総合感冒薬も多機能で、咳や喉の痛み、頭痛そして筋肉の痛みをやわらげ、発熱を緩和し、鼻づまり、鼻水そしてくしゃみを止めてくれます。各症状を改善するための成分に加えて、錠剤を飲みやすくする、内服後に吸収しやすくする成分なども含まれています。

総合感冒薬に含まれる成分の例

1イブプロフェン

2トラネキサム酸

3プソイドエフェドリン塩酸塩

4d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

5ジヒドロコデインリン酸塩

6L-カルボシステイン

7無水カフェイン

8セルロース

9還元麦芽糖水アメ

10クロスカルメロースNa

11トウモロコシデンプン

12ヒドロキシプロピルセルロース

13メタケイ酸アルミン酸Mg

14ステアリン酸Mg

15ポリビニルアルコール（部分けん化物）

16ヒプロメロース

17酸化チタン

16タルク

両者を比較すると、乳液の成分の数は総合感冒薬に含まれる成分の数より多く、複雑であることがわかります。今度出版に至った『スキンケアの科学』の重要な目的の1つは、化粧品のパッケージや添付されている説明書に書かれた成分がどのようなスキンケアに役立っているかについて説明することです。

化粧品には大きく分けて2つの効用があります。1つは、健康な皮膚の状態を維持するための補助であり、もう1つは起こってしまった症状を元に戻す効用です。前者は予防であり、後者は治療といえます。各成分の働きを理解して、効果的に化粧品を使うためには、まずは私たちがケアの対象とする皮膚とはどのようなものであるかを知る必要があるのです。

