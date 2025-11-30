長らく唯一無二の大スターとして活躍し続けている木村拓哉（53才）。歳を重ねてもなお進化を止めない、今の木村拓哉について、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが分析する、

【全身を見る】デニムのスタジャン、白のデニムで登壇したキムタク

「何をやってもキムタクであるのはすごいことだ」

11月21日から全国公開されている倍賞千恵子さん（84才）とのW主演映画『TOKYOタクシー』の宣伝を兼ねて、多くの番組に出演していたのが木村拓哉さん（53才）。

なかでも11月16日、『有働Times』（テレビ朝日系）で有働由美子さん（56才）が目をハートにさせ、時折、舞い上がりながらも（！）仕事ぶりからプライベートまでさまざまな質問を投げかけ、本音に迫った様子は大きな話題になりました。

特にネットが沸いたのは、「事務所に残り続けている理由は何ですか？」から続いたくだり。木村くんは「え？ 出た方がいいですか？ そういう質問が出てくるのは、そういうことじゃない？」と聞き返した上で、「別に（事務所から）出ても出なくても、できることはできるし、できないことはできないだろうし。（中略）違う場所に行ったみんなも思ってるんじゃない？ 出て晴れやかになった人たちもいると思うけど」と答えたのでした。

さらに「ひとりでやってないですからね、結局は。ハッキリ言いますけど、本当にひとりじゃ何もできないですから。それは間違いないです」というスタッフや共演者を大切にする"ならでは"のコメントもあって……。ファンの皆さんはいろいろなことを思い出しながらも穏やかな気持ちになったのではないでしょうか。

長い芸能活動の中で、大部分の期間を"THE木村拓哉"として歩んできた木村くん。あまりに「木村拓哉」ぶりがすごすぎて、ネガティブな意味で、「何をやってもキムタク」と揶揄された時期は短くありませんでした。

が、映画『無限の住人』（2017年）の監督・三池崇史さん（65才）が「誤解を恐れずに言うならば」と前置きをしながら、「何をやってもキムタクであるのはすごいことだ」とコメントされた頃から、「その通り」と同調するかたが激増したと記憶します。私もそのひとりでした。

近年、そんな"変わらぬ木村拓哉"を一瞬で確認できるのは、また増え始めているテレビCMです。

『淀川製鋼所』の「おさまるな。ヨドコウ」篇や『ロッテ』「プレミアムガーナ」の「劇的一粒」篇、11月5日から公開され、「進化する大人」をテーマにしたメガネの『OWNDAYS』「クロコダイル」篇。さらには2024年10月、7年ぶりに再起用された『ミス・パリ・グループ』が運営する「ダンディハウス」の「もっと、理想へ」美術館篇などです。息をのむカッコよさ…と言えばいいでしょうか。

演出以外にもアドリブかと思えるような"木村くんらしさ"が垣間見える上、まさに"進化する大人"＝木村拓哉が確認できます。

さらなる高みを目指して歩み続けている

また、私は生粋のバラエティー班ゆえ、11月20日放送の『秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP』（テレビ東京系）を楽しく拝見しました。

テレ東バラエティーに単独初出演となった木村くんは、時折小雨が降るなか、なんと9時間ものロケに参加。本当に同番組の大ファンだそうで、TVerで"お気に入り登録"もしているため、番組のレアなポイントを知り尽くしていらして、ロバートの秋山竜次さん（47才）やロケ中に出会った皆さんとのやりとりもすべて爆笑させられました。

現れ方が変わったなとも思いました。以前は担わなければならなかった"俺様ぶり"がなくなって、あえてカッコよくない自分に許可を下ろすような場面もあったのです。

11月21日放送の『徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち』（テレビ朝日系）でも、黒柳徹子さん（92才）が答えてほしい質問カードを引かざるを得ないように上にずらす"お遊び"に毎回おつきあい。『はま寿司』や焼き鳥店への"デート"の約束も実現しそうな勢いだったし、山田洋次監督（94才）登場後の木村くんいわく"三者面談"のひとときも見応え充分でした。

『TOKYOタクシー』で共演されている倍賞さんや徹子さんのようなオーバー80、オーバー90の女性も木村くんを前にすると、まるで20代！ そういえば、今年1月5日に放送された『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2025』（TBS系）に出ていらした101才のおばあちゃまに木村くんが叶えてあげたサプライズの際にも、おばあちゃまは少女でしたよね。

そうかと思えば、来年1月1日からNetflixで配信が開始される映画『教場 Reunion』と、2月20日より劇場公開される映画『教場 Requiem』では、綱啓永さん（26才）、中村蒼さん（34才）、倉悠貴さん（25才）、佐藤勝利くん（29才）、猪狩蒼弥くん（23才）、齋藤京子さん（28才）、大友花恋さん（26才）ら話題の俳優の名前が発表されました。

さらには大島優子さん（37才）、川口春奈さん（30才）、三浦翔平さん（37才）、味方良介さん（33才）、濱田岳さん（37才）、福原遥さん（27才）、目黒蓮くん（28才）、赤楚衛二さん（31才）、白石麻衣さん（33才）、染谷将太さん（33才）ら卒業生も出演されるとか。座長であり、キャプテンでもある木村くんの背中を見ながら成長していった"風間道場門下生"は全員、主演俳優に成長したことがわかります。

勝利くんや猪狩くんら事務所の後輩との共演は、前述の『有働Times』での事務所に残り続けた"答え"の1つかもしれません。

11月13日に53才の誕生日を迎えた木村拓哉さんは「キムタク」という矜持とともに、さらなる高みを目指して歩み続けています。誰にもまねはできません……。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年12月11日号