セ・リーグでは巨人を含め他球団の追随を許さず独走した阪神だが、日本シリーズはソフトバンクに完敗した。第2戦からの4連敗での終幕を受け、江本孟紀氏（78才）、中畑清氏（71才）、達川光男氏（70才）による本誌・週刊ポスト名物企画「ENT座談会」を開催。阪神とソフトバンクが戦った日本シリーズについて、大物OBが語り尽くした――。【全3回の第1回】

【写真】日本シリーズを制覇し、胴上げで宙に舞う小久保裕紀・監督

「セのチームが弱すぎたから」

中畑：日本シリーズは2戦目の阪神の先発起用が勝敗を分けたね。

江本：デュプランティエが2回途中7失点KO。起用自体に問題はないと思うけど、短期決戦は一つの失敗で流れがガラリと変わるから難しい。

達川：才木（浩人）を先発させなかったのは、藤川（球児）監督が相手エースのモイネロにぶつけるのを避けようとしたとも言われとるよね。ノムさん（野村克也氏）がようやりよった作戦。でも結局は3戦目が才木×モイネロになったから読み違えたのかもしれんね。

中畑：何より阪神は5番の大山（悠輔）が悪すぎて、打線が完全に切れてしまった。2点しか取れない打線じゃ勝てないよ。逆にソフトバンクは山川（穂高）の働きで打線に厚みが増した。大山と山川の違いが大きかったな。

江本：大山は本塁打よりタイムリーを打つタイプだから、山川と比べるのはおかしいでしょ。

中畑：いや、大山は自分のことをホームランバッターと思っているのよ。技術はあるんだから一発狙いの意識を変えればいいんだけど、できないんだよな。何も考えていないのかもしれないね。はっきり言えないけど。

達川：もうはっきり言ってますよ（笑）。

江本：第5戦で絶対的リリーフの石井大智から柳田（悠岐）が同点2ランを放ったのも大きかった。

達川：柳田に「お前よう打ったのぉ、狙うとったんか」と聞いたら、「狙うとったらライトスタンドに入ってますよ」「何も考えず来た球を素直に打ち返そうと思っていました」って。セはレフトにポーンとホームランを打てる左打者がいないけど、パにはたくさんおるけん。

江本：シーズン中の阪神はバランスが最高に良くて1年を通して崩れなかったけど、それはセの他のチームが弱すぎたからだとも言えるよな。

達川：中畑さんのところの岡本（和真）は……

中畑：オレのところじゃないよ！（一同笑）

達川：失礼しました。ご出身の巨人は岡本と吉川（尚輝）がケガで脱落し、坂本（勇人）は全然ダメ。他のチームも故障者が出て、阪神に勝ち越したのは中日だけ。もちろんカープも散々でした……。

（第2回につづく）

【プロフィール】

江本孟紀（えもと・たけのり）／1947年、高知県生まれ。1971年に東映入団。1972年に南海に移籍しエースに。1976年に阪神に移籍し、1981年の引退後は参院議員、タレントとしても活躍。

中畑清（なかはた・きよし）／1954年、福島県生まれ。1976年に巨人入団。「絶好調男」として定着。引退後はDeNAの監督を務めた。現在は巨人OB会の会長を担う。

達川光男（たつかわ・みつお）／1955年、広島県生まれ。1978年、広島に入団し正捕手に。引退後は広島監督などを務め、ソフトバンクでヘッドコーチとして日本一を経験。

※週刊ポスト2025年12月12日号