“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、しっとり柔肌で艷やかな魅力をさく裂
“令和最強のメリハリボディ”として人気を集める澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』の最新チャプター「Chapter7. しっとり柔肌」が、4K画質で配信スタートした。大人のお姉さん感満載のランジェリー披露し、艶やかな新たな魅力をさく裂させている。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作は澄田にとって初の地元・山口県でのロケとなり、これまで以上にナチュラルで開放的な魅力を放っている。撮影では、学生時代によく通ったという思い出の海を舞台に、明るい笑顔と伸びやかに躍動するボディを披露。波打ち際を駆け抜ける姿や、砂浜で見せる屈託のない笑顔は、澄田の健康的な美しさと飾らない素顔を際立たせる。
一方、関門橋と海を一望できる宿では、しっとりとした大人の色香を漂わせるシーンも収録。大胆にヒップラインを強調したカットでは、澄田の均整の取れたプロポーションが存分に堪能できる。無邪気な笑顔と艶やかな表情が交錯することで、“令和最強”と評される理由が改めて実感できる仕上がりだ。
撮影を通して地元での思い出を振り返った澄田は、クールな印象の裏に、実は親しみやすく気さくな性格をのぞかせる場面も。さらに「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と妄想をかき立てるほどの魅力を放っている。
澄田は1999年生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションと整った美貌でグラビア界を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じて話題を呼んだ。ファンクラブ「すみっこ体験入店」では不定期に配信活動も行っており、多方面での活躍を続けている。
