『MAMA』aespa、4冠に輝く「いつも新しいaespaの姿を見せたい」【コメント全文】
韓国の4人組グループ・aespa（エスパ）が29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。4冠に輝いた。
aespaは、29日に「BEST CHOREOGRAPHY」「BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP」「BEST FEMALE GROUP」、28日に「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞。トロフィーを受け取ると、WINTERは「今年もMYのおかげでこのように感動の賞をいただくことができました。ありがとうございます」と感謝し、「来年も、今年よりも発展したaespaの姿をお見せしたいと思います。MYにいつも新しいaespaの姿を見せたいと思います」と約束した。
28日、29日の2日間にわたって開催された『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれた。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント全文】
■「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」
KARINA: ごあいさつします。こんばんは。aespaです。ファンの支持によって、FANS’ CHOICEという貴重な賞をいただくことができました。これはMYの皆さんのおかげだと思います。これから、もっと頑張るaespaになりますので、応援よろしくお願いします。
また、今回の火災事故によって被害に遭われた皆さんに心から哀悼の意を表したいと思います。行方不明になっている皆さん、1日も早く、家族のもとに戻れることを心から願っております。ありがとうございます。
NINGNING: MAMAの皆さん、ありがとうございます。このように支持してくださったファンの皆さんにも感謝申し上げます。皆さんに認められるこの瞬間が一番せな時間です。これからもっと素敵な活動でお応えしたいと思います。
今回の事故によって犠牲に遭われた方々、また、遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。また、消防士の皆さんも無事でいらっしゃることを願っております。すべての皆さんに平穏が訪れることを願っております。以上、aespaでした。
■「BEST CHOREOGRAPHY」
ごあいさつします。こんばんは。aespaです。
WINTER：多くの人が悲しい、そんな時間を過ごしている中で、私たちも心も重いんですけれども、改めて哀悼の意をここでまず表します。
それから、このコレオグラフィーの賞をいただけたのは私たちをサポートしてくれるたくさんの方々のおかげだと思います。チームのユソン、本当にありがとうございます。それからダンサーの皆さんにも、私たちの作品に力になってくれています。感謝しています。それからいつも原動力になってくれる私たちのファン、MYに感謝します。これからも常に発展するaespaになれるよう頑張ります。本当にありがとうございました。
NINGNING: まず感謝します。まず、MAMAの関係者の皆さんに感謝します。そして、実は見えないところで私たちを、いつもサポートしてくれるダンサーの皆さんにも感謝しています。ファンの皆さんにも感謝していますし、いますし、自分たちの、このメンバーにもありがとうと伝えたいです。また団結していい姿で、作品をお届けできるように頑張ります。
ここまでaespaでした。ありがとうございました。
■「BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP」
こんばんは。aespaです。
GISELLE：何より今、悲しみを感じていらっしゃる方々にお見舞いの言葉を送りたいと思います。そして、このようにすばらしい賞を頂けるようにしてくださったMYの皆さん、そして公演チームや、私たちをサポートしてくださっている事務所やスタッフの関係者の皆さま、本当にありがとうございます。パフォーマンス賞を受賞できる資格があるということがとても光栄ですし、これからも頑張って、よいパフォーマンスを見せるaespaになります。ありがとうございました。
NINGNING：ファンの皆さん、ありがとうございます。いつも音楽とステージを期待してくださる皆さまに感謝いたします。この受賞は多くのスタッフの方の力があったからこそ可能でした。皆さまの努力に感謝します。メンバーに感謝します。そして音楽を、私たちのステージを通して皆さんの心の心の中の音楽への情熱を高められることを願っています。
ここまでaespaでした。ありがとうございました。
■「BEST FEMALE GROUP」
ごあいさつします。こんばんは、aespaです。
KARINA：愛するMYの皆さん、そして、私たちの音楽を愛してくださっている皆さんのおかげでBEST FEMALE GROUPという賞をいただけて、本当にありがとうございます。
先日、5周年を迎えました。そのプレゼントのような気がしていて、本当に感謝しています。5周年だけではなく、皆さんのそばで、私たちは音楽で支えていきます。皆さん、よい思い出になってもらえればと思います。
そして、いつもサポートしてくださる代表、そしてSMの関係者の皆さん、本当にありがとうございます。来年はレギュラーアルバムが出るそうですので、それも準備を頑張りますので応援お願いします。ありがとうございます。
GISELLE：ありがとうございます。 すばらしい賞をいただきました。KARINAが話したように、デビューして5年になります。 これまで皆さんが応援してくださって、本当にありがとうございます。
NINGNING：皆さん、ありがとうございます。このように、たくさんの賞をいただけて、たくさんの成長の機会があるんだと思っています。これからも、より多くの作品ででお応えしていきたいと思っています。本当にありがとうございます。
WINTER：そして、最後にMY、本当にありがとう。 去年もMYのおかげでしたが、今年もMYのおかげでこのように感動の賞をいただくことができました。ありがとうございます。来年も、今年よりも発展したaespaの姿をお見せしたいと思います。応援してください。MYにいつも新しいaespaの姿を見せたいと思います。今年も本当にありがとう。皆さん、少し早いけれど、よい新年を迎えていただければと思います。
aespaでした。
