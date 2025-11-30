この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

男性にトラウマを抱きながらも明るさを取り戻しつつあった娘。そんな彼女が18歳になり連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しながらも、娘の想いを聞いて理解しようと努力する。だがネットで“年の差恋愛”を調べた母は、孤独な若者を狙う手口の存在を知り、不安が膨らんでいく。



解決方法は？

他の人たちの対処法は？認めてほしいと言われても…世間の人は年の差恋愛についてどう思っているのか。我が子が年の差恋愛をしていた時、世間の親はどう対処しているのか。もはや自分で正解を導き出せなくなり、ネットで検索して出てきたのは、我が子が年の差恋愛をしていたら別れさせたいという親の本音。やっぱり、20歳以上年上の人と付き合うことは、普通ではないし、世間で認められることも、きっとない…。それでも、「認めてほしい」と訴える娘の顔を思い出してしまう。娘の思いを踏みにじりたくはない、でも普通を無視することもできない…。



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

