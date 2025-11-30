◆明治安田Ｊ２リーグ 第３８節 磐田２−１鳥栖（２９日・駅スタ）

ジュビロ磐田が大逆転でＪ１昇格プレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。アウェーで鳥栖に２―１。後半２２分、ＤＦ松原后（２９）の得点で先制し、同点を許した直後の同４５分にはＤＦリカルドグラッサ（２８）が値千金の決勝弾を放り込んだ。試合前時点で圏外の７位だったが、敗れた大宮、仙台を抜いて５位（１９勝７分け１２敗、勝ち点６４）に浮上。ＰＯ初戦は１２月７日、敵地で徳島と対戦する。

土俵際で踏みとどまった。負けたら終わりの背水の陣。ジュビロは誰一人諦めることなくドラマを演じ切った。夕日が映える敵地に駆けつけた８００人のサポーターと喜びを分かち合った安間貴義監督（５６）は「選手は果敢に戦った」と拍手した。

地獄から生還した。後半４３分に失点。ドローでは７位からはい上がれない状況で、グラッサはセンターバックから一気に最前線へ。同４５分、ロングボールの流れからＦＷペイショットのパスに反応し、左足を振り抜いた。「最後まで諦めない姿勢があのゴールを生んだ」。在籍４年目の背番号３６はユニホームを脱ぎ捨て、スタンドへ猛ダッシュした。

３５６日前の苦い記憶を振り払った。昨季も最終節（１２月８日）を駅スタで迎え、０―３の完敗で４度目の降格が決まった。同戦後、大粒の涙をこぼしていた松原は今試合の前日、宿舎近くの神社に１人お参り。「俺が勝たせる」と決意を固めた。チャンスが来たのは後半２２分。右ＣＫの流れから頭で先制弾をねじ込んで思いを遂げた。

チームとしても確固たる形ができあがった。安間監督は就任以降、先発とベンチの役割を明確化してきた。前半はアグレッシブな守備を命じ、スコアレスで我慢。後半は「ペイショット軍団」と命名した１９０センチの大砲を中心とした手札を次々切り、流れを呼び込んできた。「しっかり仕事をしてくれた」と指揮官。就任以降は５勝１分け１敗でＪ１への挑戦権を手中に収めた。

ＰＯ初戦でぶつかる徳島には安間体制唯一の黒星（０●４）を喫している。それでもＧＫ川島永嗣主将（４２）は「１回やっているだけにイメージしやすい」と前向きに捉える。Ｊ１復帰まであと２勝。サックスブルーの挑戦は続く。（武藤 瑞基）